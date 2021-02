Rumbo al alta de AMLO

Dos semanas después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a Covid-19 parece que ya está listo para regresar a las mañaneras y a otras actividades presenciales. Y aunque el pasado jueves su prueba dio negativa, es necesario que su equipo médico encabezado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, lo dé de alta para retomar su agenda. En la conferencia de salud se informó que todavía no existe certeza sobre el día del eventual retorno del mandatario, aunque su evolución sigue siendo favorable. Veremos también, nos dicen, si se da un ajuste en las medidas sanitarias tras esta experiencia.

Celia Maya, fiestas y reuniones



Pues resulta que a la doctora en Derecho Celia Maya la cacharon ayer en un desliz reglamentario que ameritó la suspensión de uno de los eventos que encabezó en San Juan del Río. Según se cuenta, la candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro encabezó una reunión en el centro de San Juan con más de 130 militantes morenistas que aunque portaban cubrebocas, le faltaron el respeto a Susana Distancia, por lo que ante la presencia de la Unidad Especial AntiCovid los parroquianos abandonaron voluntariamente el sitio. Lo bueno, nos comentan, es que eso no le echó a perder el domingo a la abanderada, pues después fue captada en otra reunión, con menos gente, en pleno baile con banda en vivo —¡ay, ay, ay, mamá por Dios!— aunque sin cubrebocas. Uf.

Pleito duro en la Cuauhtémoc

Se complica la trama en el proceso interno de Morena en la capital. Nos cuentan que este fin de semana por poco no se logra el quorum del Consejo Estatal de ese partido frente a señalamientos por imposiciones de candidatos, entre los que se menciona la de Dolores Padierna a la alcaldía de Cuauhtémoc. Por cierto que en esa demarcación la cosa sigue encendida, pues la legisladora ya decidió llevar los señalamientos que le hiciera Alejandro Rojas Díaz-Durán al Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde presentó una denuncia por violencia política de género. Sin embargo, el senador suplente retó a un debate tanto a la legisladora como a René Bejarano, pues reiteró que “ellos representan, y lo afirmó, “las ligas de la corrupción política”. El encontronazo aumenta de nivel. ¿Será momento de que Palacio Nacional meta orden?

Otro editorial del FT

El que ayer recetó al gobierno de México un nuevo y bastante crítico editorial fue el diario The Financial Times, esta vez, para cuestionar la iniciativa de reforma eléctrica, en tanto que, señala, puede contravenir los acuerdos comerciales globales, dañar a los consumidores y traicionar los compromisos sobre el cambio climático. No es la primera vez que el medio británico repara en las políticas de la 4T y en el estilo del Presidente López Obrador. Este mismo, incluso ya respondió antes a otro editorial exigiéndole ofrecer disculpas por impulsar el modelo neoliberal. En el de ayer vuelve a calificar a López Obrador como populista en un texto titulado “La peligrosa adicción de México a los combustibles fósiles”. Uf.

Buenas y malas

La buena noticia es que después de haber arreglado la plataforma de mivacuna.salud.gob.mx ya se pudieron registrar más de tres millones y medio de adultos mayores que en las próximas semanas recibirán su dosis para protegerse del Covid-19. Sin embargo, de acuerdo con el plan de vacunación, la inmunización de este grupo debió iniciar este mes. La realidad se ha vuelto a imponer, pues todo lo anterior significa que no hay fecha de arranque ni tiempo para que lleguen las vacunas y además sólo se ha registrado un 25 por ciento de las personas que estarían contempladas en el rango de edad establecido. Se verá en estos días si se da todo un ajuste de metas porque, a este paso, cumplir las que están será más difícil cada día que pase.

Oxígeno en Cuajimalpa

Ante el problema que se generó con la disponibilidad de oxígeno en la capital ya hay alcaldías que están haciendo importantes contribuciones para ayudar a aliviarlos. Nos cuentan que Adrián Rubalcava ha impulsado un programa para distribuir más de 140 mil litros de ese insumo a la semana. A partir de este lunes los habitantes de la demarcación del poniente de la Ciudad de México podrán rellenar gratuitamente tanques para pacientes de Covid-19. Sin tramitología, sólo se debe presentar la prueba en la que se indica el resultado positivo para SARS-CoV-2, la receta del médico tratante en la que se prescribe el uso de oxígeno medicinal y comprobante de domicilio. “Hay gente desesperada por conseguir oxígeno para sus familiares, para sus seres queridos”, ha dicho el alcalde. Una alternativa para las familias que están con ese apuro.