Sacando los pendientes de otros

Y fue la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la que inició el proceso de acciones para resolver el rezago en la liberación de un derecho de vía que llevaba más de 15 años sin cumplir. En este caso a comuneros afectados por la construcción de la Autopista Siglo XXI (94-D), en Morelos. Nos hacen ver que en esa dependencia, a cargo de Jorge Nuño, llevan un tren de resolución de pendientes que se fueron acumulando de gestiones pasadas, en las que los asuntos se metían abajo de la alfombra. Por lo pronto ayer, en las instalaciones del Centro SICT de Morelos, se realizaron los primeros pagos por concepto de actualización de indemnizaciones de tierra efectuadas durante la liberación del derecho de vía a ejidatarios en esa entidad. Y el proceso de atención a ejidatarios y pequeños propietarios, se informó, continuará hasta resolverse en su totalidad. Ahí el dato.

Declinación y mensaje

Resulta que con el paso de los días se va configurando una constante entre quienes se bajan del proceso de la oposición para elegir candidato al 2024. Porque cada una de las declinaciones de personajes relevantes ha venido acompañada de objeciones al modelo elaborado por las dirigencias de PRI, PAN y PRD. Ayer fue la senadora Claudia Ruiz Massieu la que al anunciar que no va, recetó: “No puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación: si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña, no puedo hacer lo mismo”. Ante esta situación, no han sido los partidos políticos los que enciendan alertas. Hasta ahora sólo la activista María Elena Morera ha pedido a otros aspirantes que tengan un pie afuera del proceso reunirse antes con el comité organizador y exigir ver todos los detalles. “A las cúpulas no deberían dejarlas decidir solas”, les pidió. Uf.

Los que van con todo

Y por cierto que entre los que ya dijeron que sí se apuntan al modelo opositor dos ya están metiendo el acelerador. Una es Xóchitl Gálvez, que ya tiene una página para ir juntando apoyos. Ayer, en una cuenta de Twitter llamada Xóchitl Gálvez 2024 se pidió: “No pretendo gastar millones de pesos para juntar las 150,000 firmas necesarias, y para ello necesito de su apoyo, sólo ingresen al sitio de registro 1, 10, 20, 50 o las firmas que me ayuden a juntar, serán bien recibidas, vamos a lograr la meta”. Enrique de la Madrid no se quiso quedar atrás y ya también anunció que dará a conocer un link para que se anoten quienes lo respaldan. “Estamos listos con el método del Frente Amplio por México, ahora te invito a que seas parte de este gran proceso ciudadano. Guarda tu firma, guárdala para mí”, publicó. Todo parece indicar, nos comentan, que no quieren perder horas-firmas… y que van con todo.

Regresa De la Fuente a la UNAM

Y fue el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, quien ayer informó que tiene previsto volver como profesor a la UNAM en septiembre. Lo señaló así en una entrevista que concedió a Joaquín López Dóriga. “En efecto, este ciclo que hemos tenido oportunidad de desarrollar con entusiasmo y con plena convicción en Nueva York está por concluir… en su momento ya lo he platicado con el Presidente López Obrador y pues creo que para la próxima Asamblea General que empieza en la tercera semana de septiembre ya deberá de haber una nueva representación en Nueva York”, aseguró. Por cierto que el también exrector de la UNAM, nos hacen ver, a su regreso encontrará a la máxima casa de estudios rumbo al proceso de relevo del rector Enrique Graue, quien termina su gestión en noviembre.

El embajador y la sucesión

Y fue el embajador estadounidense, Ken Zalazar, quien ayer se refirió a la contienda electoral mexicana. “Quiero decir que nosotros no nos metemos en la política. Es la decisión del pueblo de México quién será su presidente que venga después del Presidente López Obrador. Pero esto sí lo digo: que hemos tenido muy buen trabajo con el canciller Marcelo Ebrard en muchos temas desde el día que llegué y podría yo contar las reuniones que he tenido con él y con su equipo; son cientos y cientos y cientos”, declaró el diplomático, durante la celebración en la representación diplomática por el 247 aniversario de la Independencia de EU. Luego agregó que el pueblo de México va a tener que decidir “y hay muchos candidatos y muy buenos candidatos”. El representante diplomático, por cierto, también se congratuló con la celebración que hará el mandatario mexicano el sábado al cumplirse cinco años de su triunfo electoral.

Alerta sobre cambios en Consejo

Y fue el diputado panista Ector Jaime Ramírez el que ayer prendió los focos amarillos al advertir que el gobierno pretende eliminar del Consejo de Salubridad General, a las representaciones de la UNAM, el Politécnico, así como a expertos del sector académico, social y privado. El tema no es menor si se considera que esta institución, ha advertido el legislador, es el espacio ideal para la articulación de políticas públicas en la materia. “Eliminan a la UNAM del Consejo de Salubridad General. Eliminan a todos los vocales del Consejo: IPN, Instituciones de Educación Superior, a las academias, colegios médicos (pediatría, enfermería, salud pública). Eliminan todos los contrapesos a la 4T. Desde el Siglo XIX, el Consejo de Salubridad General ha sido un órgano colegiado, técnico y con autonomía, con el carácter de autoridad sanitaria”, dijo el también médico tras señalar que en la sesión pasada de este consejo se propuso un cambio al reglamento interior para ese fin. Pendientes.