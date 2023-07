La sacudida de Alfaro

Vaya sacudida la que ha generado en Movimiento Ciudadano el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien ayer declaró que no ha roto con el partido ni con su dirigente, Dante Delgado, con quien, dijo, prefiere conservar la amistad. No obstante, señaló que esto no significa no opinar sobre las decisiones que se han tomado y respecto de las que se mantiene en contra, pues cuestionó que se busque un proyecto para conseguir la Presidencia de la República cuando se optó por no llevar candidatos en las recientes elecciones de Coahuila y el Estado de México. Los argumentos de Alfaro, nos hacen ver, no han sido rebatidos, por eso seguirán vigentes. Quizá por ello, Dante no atine más que a pedir serenidad. Para muchos lo que quiere ganar es tiempo. Aunque no ha aclarado qué o a quién espera, ni por qué. Uf.

“Espero que me invite”

Y hablando de temas de MC, resulta que varios andan buscando a Dante Delgado, tanto para alianzas, como para que los invite a su partido. Así fue captado Omar Fayad, quien, tras dejar las filas del PRI, apareció en un evento de Mexicolectivo, donde junto con ocho diputados, 16 presidentes municipales y algunos síndicos que también abandonaron el priismo y conformaron el denominado grupo GPI, se plantaron enfrente del líder nacional emecista. Ante el cuestionamiento de si se van a unir a Movimiento Ciudadano, el exgobernador de Hidalgo no tardó en responder: “Espero que me invite… a comer pronto Dante y ya les platicaremos después”. Y el mismo Delgado aclaró: “No hemos platicado ahora, pero durante muchos años sí”, por lo que no rechazaron la posibilidad de que Fayad y sus afines se sumen a las filas del movimiento naranja.

Acusan desfachatez en inauguración

Y es en el Gobierno federal donde registraron un evento con sorpresa e incredulidad. Y es que resulta que, en el municipio de Iguala, Rosario Robles, quien fuera extitular de Sedatu con Enrique Peña, inauguró el auditorio del nuevo Palacio Municipal. En un video del evento se aprecia cómo se coloca entre funcionarios encabezados por el edil David Gama y personalidades locales para luego, con varios de ellos, cortar el listón, aplaudir y gritar “¡bravo!”. Se trata de un acto de cinismo, acusan en el gobierno, porque resulta que la obra fue financiada ¡por la Sedatu actual!, que ha aportado nada menos y nada más que 258 millones 895 mil 758 pesos como parte de un proyecto compuesto por 15 intervenciones: 12 calles, la renovación integral del centro histórico —Plaza Monumento y Plaza Zócalo— y la construcción del Palacio Municipal en la colonia Centro. Ahí el dato.

Golpe a piratería

Golpe relevante contra la piratería, nos comentan, el que dio la Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento. Y es que resulta que esta coalición mundial de empresas que articula acciones legales contra esta actividad ilícita consiguió cerrar Cuevana 3, el servicio de transmisión de piratería en español más grande en América Latina, que ocupó el primer lugar en tráfico de sitios web durante los últimos cuatro años, según la empresa de análisis SimilarWeb. Cuevana, nos dicen, ganó notoriedad como marca de piratería en línea, generando numerosas operaciones de imitación. Su red de más de 20 dominios atrajo más de 800 millones de visitas en dos años y puso a disposición en múltiples formatos una enorme biblioteca de contenido infractor de películas y televisión. Pero “ya no existe”, reportó ayer la Alianza que lleva una racha de eliminación de sitios de este tipo.

Ana Guevara y el abandono

Y ahora fueron deportistas de todo el país los que externaron su desazón y tristeza porque resulta que México no asistirá a los Juegos Mundiales Universitarios. Y esto porque no hubo una asignación presupuestal por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y su polémica titular, Ana Guevara. “Ésta es la primera vez en la historia que el país no participará en este evento deportivo internacional”, lamentaron deportistas de varias disciplinas, mientras observadores del deporte amateur recalcaron que si la intención era hacer de México un país competitivo en materia deportiva, vamos en sentido opuesto. La exvelocista, nos dicen, llegó al cargo porque conocía el sector y haría con los atletas una mejor y más eficiente tarea de acompañamiento… no de abandono.

La lista final

Aunque parecía lógica la integración de la lista de aspirantes de la oposición a la Presidencia de la República, con predominio de los perfiles partidistas, había quienes mantenían la esperanza de que los personajes eminentemente ciudadanos ganaran espacios, pero no. Resulta que de las 22 personas con origen apartidista que se inscribieron en el proceso, 20 fueron “cepilladas” y, en cambio, los 10 que están activos en la política partidaria sí se colaron a la segunda fase del procedimiento, lo que ha sido visto en algunos círculos como una simulación. Es previsible que Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Beatriz Paredes o Francisco García Cabeza de Vaca puedan reunir las 150 mil firmas de respaldo requeridas, pero está en duda si personajes como Jorge Luis Preciado o Gabriel Quadri van sólo de relleno como parece.