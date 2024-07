Saludo a los nombramientos

Como ocurrió con los nombramientos previos que hizo Claudia Sheinbaum de quienes conformarán su gabinete, ayer, las designaciones que recayeron en Omar García Harfuch, Rosa Icela Rodríguez, Ariadna Montiel y Mario Delgado generaron expectativas. En el caso de quien se encargará de la política de Seguridad, la Coparmex señaló: “Confiamos en que de la mano de la experiencia de Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México… podamos establecer un canal de comunicación y realizar propuestas”. De Rosa Icela Rodríguez apuntó que tiene uno de los retos más importantes, la interlocución con todos los sectores, garantizar la gobernabilidad y enfrentar el desafío de la migración. La patronal es de las organizaciones de la IP que han sido más críticas, pero esta vez ha bajado la guardia para saludar. Por lo pronto, pendientes.

Golpes constantes al crimen

Y es la Fiscalía General de Guerrero, la que ha ido logrando mantener una constancia en la acción de golpear a grupos y células del crimen organizado. De lo anterior da cuenta, ahora, un operativo que se efectuó en el fraccionamiento Las Playas, en el municipio de Acapulco, donde la institución a cargo de Zipacná Torres Ojeda, consiguió el aseguramiento de cuatro presuntos delincuentes que se encontraban en posesión de drogas y armas largas. Dos largas calibre 5.56 mm., dos más calibre 7.62 mm., una calibre .223, una corta calibre 9 mm, además de un revólver y 107 cartuchos útiles tenían estas personas en su poder, también 24 bolsas con una sustancia con características propias de la cocaína, 9 bolsas con presunta piedra y un vehículo tipo pick up. La acción de la Fiscalía, se informó, contó con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano, la Policía del estado y la Guardia Nacional.

Avance digital

Importante noticia la de que en Tlaxcala, donde gobierna Lorena Cuéllar, se acaba de acordar la elaboración de una iniciativa de Ley Estatal de Protección Ciudadana contra el Uso Indebido de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Con ella se buscará prevenir y sancionar las conductas ilícitas que se registran en el ciberespacio, mediante la tipificación de este tipo de delitos. Tlaxcala se encuentra entre los estados más seguros del país, por lo que la mandataria, nos comentan, exhortó a su equipo a mantener la colaboración entre los tres órdenes de gobierno. En un primer saque sobre esta ley se ha planteado categorizar los ciberdelitos en función de las conductas y los medios digitales empleados, establecer mecanismos de cooperación nacional e internacional y, sobre todo, desarrollar acciones de prevención a través de un programa de civismo digital. Ahí el dato.

Alito y la legitimidad

Pésima idea, mala broma, despropósito, un daño que sería lamentablemente mayúsculo, irresponsable decisión, medida que violenta hasta la historia del PRI, acción que pone en verdadero riesgo la vigencia del partido, decisiones cupulares que asfixian a nuestro partido. Ahí algunas de las consideraciones que ayer hizo Manlio Fabio Beltrones, uno de los personajes con más trayectoria dentro del PRI, sobre la intentona del actual dirigente del tricolor, Alejando Moreno, de modificar los estatutos de su instituto político para mantener el control, según la propuesta que se presentó la víspera, hasta el 2032. A unas horas de que se lleve a cabo la asamblea nacional en la que el campechano daría el albazo, nos comentan, ha quedado claro que no lo hace con unanimidad y el conjunto de expresiones que han planteado otros priistas históricos lo ponen en una condición de falta de legitimidad para acometer cualquier acción a nombre del PRI.

“No es una falta del PJ”

“Para mí, el gran desafío en este sexenio son las fiscalías: la investigación de los delitos. Ahí es donde tenemos que esforzarnos muchísimo más. No es una falta de los jueces o del Poder Judicial si no viene bien integrada la carpeta de investigación, no es una falla del Poder Judicial. ¿De quién es? De los problemas de la investigación”. ¿Qué ministra de la Corte dijo lo anterior? Ah, pues Loretta Ortiz, quien se sumó al máximo tribunal en el actual sexenio, pero, nos hacen ver, a diferencia de otras de sus colegas, se ha mostrado menos entusiasta respecto a algunos de los planteamientos centrales de la reforma al Poder Judicial que, impulsada por la 4T, estos días se debate. Loretta ha abogado, lo hizo en la primera mesa de diálogo en San Lázaro en favor de que se consideren los méritos y la capacidad profesional para la designación de juzgadores.

Visita personal

Y fue Gonzalo López Beltrán, hijo del Presidente López Obrador, quien ayer visitó en su casa de transición a la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum. El joven ingresó a la calle donde se encuentra el inmueble en el que en estos días despacha la exjefa de Gobierno en una camioneta negra. De inmediato se empezó a señalar la posibilidad —dado que el día de ayer fue de nombramientos de nuevos integrantes del gabinete—, de que alguno de los hijos del Presidente pudiera integrarse al futuro equipo de gobierno. A su salida el joven optó por no atender las preguntas de los reporteros que se encontraban en el sitio. Pero fue la propia Sheinbaum a quien más tarde le preguntaron sobre la visita de Gonzalo. Respondió que se trató de una visita personal: “Vino a visitarme”.