“No es una falta del PJ”

“Para mí, el gran desafío en este sexenio son las fiscalías: la investigación de los delitos. Ahí es donde tenemos que esforzarnos muchísimo más. No es una falta de los jueces o del Poder Judicial si no viene bien integrada la carpeta de investigación, no es una falla del Poder Judicial. ¿De quién es? De los problemas de la investigación”. ¿Qué ministra de la Corte dijo lo anterior? Ah, pues Loretta Ortiz, quien se sumó al máximo tribunal en el actual sexenio, pero, nos hacen ver, a diferencia de otras de sus colegas, se ha mostrado menos entusiasta respecto a algunos de los planteamientos centrales de la reforma al Poder Judicial que, impulsada por la 4T, estos días se debate. Loretta ha abogado, lo hizo en la primera mesa de diálogo en San Lázaro en favor de que se consideren los méritos y la capacidad profesional para la designación de juzgadores.