Va con Sheinbaum y por Puebla

Y es Claudia Sheinbaum la que está sumando el apoyo de cuadros relevantes en las entidades federativas, porque resulta que el hasta ayer secretario de Gobernación de Puebla, Julio Huerta, renunció a su cargo para sumarse de lleno al proyecto de la exjefa de Gobierno de la CDMX. El funcionario, quien es primo del fallecido exmandatario estatal Miguel Barbosa, sostuvo, durante un encuentro con militantes, que “mi convicción está en acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum en la honrosa tarea de difundir los logros y futuro de nuestro proyecto colectivo”. Por cierto que con su definición, Huerta también se enfila a inscribirse en el proceso interno que en su momento abra Morena en Puebla para la gubernatura, con lo que ya tienen nuevo rival el senador Alejandro Armenta y el diputado Ignacio Mier. Uf.

Firmas y cálculos con la de Tepatepec

Y a diferencia de los aspirantes de la oposición que cada día van engrosando la lista de los que se bajan de la contienda, hay otros que, como ya dimos cuenta en este espacio, más bien están pisando el acelerador, arrastrando el lápiz y ahora hasta echándole números a la calculadora. Es el caso de la senadora Xóchitl Gálvez, o más bien sus seguidores que están ampliando presencia en las benditas redes. “Nos han informado de una iniciativa ciudadana llamada #DeTwitterALasCalles con #XóchitlVa. Vayan preparando sus fotografías, algo bueno viene”, se informó desde una cuenta que aparentemente manejan seguidores de la legisladora. Esto luego de que la hidalguense señalara que, para apoyarla, se han inscrito como voluntarias 40 mil personas. Dicen que con cuatro firmas que consiga cada una ya la hicieron para lograr las 150 mil requeridas. Pendientes.

Coyoacán contra chelerías

Y ya hablando de la vía pública, en donde se mantiene un combate sostenido contra las actividades que dañan el interés común es en Coyoacán. El pasado sábado se realizaron operativos para retirar puestos irregulares, entre ellos varios en donde se vendían bebidas alcohólicas en la calle, sin ninguna regulación, lo que se conoce coloquialmente como chelerías. Varios negocios de este tipo fueron clausurados en diversos puntos de la zona de Los Culhuacanes, sin que se presentaran incidentes. Sin protagonismos, el alcalde Giovani Gutiérrez comentó que en los 22 meses que lleva su administración no se ha otorgado un solo permiso para el comercio en vía pública, lo cual habla de que las autoridades están muy lejos de la práctica tan común en los gobiernos de las demarcaciones de ampliar el ambulantaje para tener mayor clientela política. Ahí el dato.

El mensaje del obispo

Llamó la atención, nos comentan, que en medio de las reacciones de indignación que generó el asesinato del exlíder de autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora, el obispo de la Diócesis de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, considerara que en vez de celebrar su llegada a la Presidencia hace cinco años, el Presidente debería celebrar un día de duelo por la violencia en el país. “En vez de haber celebrado festivamente en el Zócalo, por qué no celebrar un día de luto, de duelo nacional, no sólo por los fieles de Diócesis que han perdido la vida, por tantos hermanos en México, celebrar un día de duelo y reconocer que en nuestro país hay más violencia que hace cinco años”, sostuvo el prelado en su homilía de ayer. A su juicio, quienes viven en la región saben que las cosas no están bien, por lo que llamó a que las autoridades en general pidan perdón al pueblo por “no haber encontrado las estrategias necesarias para la paz”.

Cuevas y el operativo Bukele

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, defendió su Operativo Diamante, que consiste en retirar los enseres que tienen los negocios en la vía pública. “Si queremos progreso en la Ciudad de México es necesario el orden y la disciplina”, dijo. El problema, nos hacen ver, es que el pasado jueves, cuando arrancó el operativo, Cuevas hizo pública su admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo que lleva a muchos a pensar que si su operativo está inspirado en la “filosofía” del mandatario salvadoreño, es probable que no respete del todo los derechos humanos. Por otro lado, hay quien piensa que así como Cuevas se viste de policía, se monta en una cuatrimoto de la SSC y coordina las acciones contra los enseres en la calle, debería encabezar más acciones preventivas, como corresponde, contra la delincuencia en la demarcación.

¿Le resultará su estrategia?

Y el que, a través del diputado Jorge Álvarez Máynez, sigue despachando denuncias contra aspirantes a contender por la Presidencia en 2024, es Movimiento Ciudadano, el partido que encabeza el senador Dante Delgado. Y es que ahora, impugnó ante el Tribunal Electoral la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE de no aplicar medidas cautelares contra las llamadas corcholatas de Morena por los recorridos que éstas hacen por el país. Sigue sin saberse lo que MC busca en su accionar litigioso contra los aspirantes a convertirse en candidatos presidenciales, aunque, nos comentan, hoy podría haber alguna pista de lo que hará ante una contienda que en otros partidos ya lleva varios kilómetros adelante.