Sheinbaum en Querétaro

Y fue Claudia Sheinbaum, la que ayer hizo presencia en Querétaro, para conmemorar el triunfo electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador hace cuatro años y también para darle un empujón al proyecto de Reforma Electoral que promueve la 4T. Sin embargo, nos comentan que, aunque ésos fueron los temas centrales del acto que encabezó y en el que estuvieron presentes dirigentes estatales de Morena, Sheinbaum salió del lugar con una carretada de apoyos para el futuro y también con una cosecha de porras de “presidenta, presidenta”. La mandataria morenista no obvió responder a preguntas sobre los escenarios que podría eventualmente haber para que una mujer llegue a la Presidencia. En esa lógica, claramente defendió la igualdad. Ahí el dato.

Miradas en abasto del IMSS



Nos aseguran que varias miradas están puestas sobre la Coordinación de Planeación Técnica de Abasto del Instituto Mexicano del Seguro Social, área al frente de la cual se encuentra la maestra Karina Sarmiento. Y es que, nos dicen, han surgido voces en el sentido de que en el área referida pudiera haber algunas empresas consentidas, entre las que se encuentra por ejemplo una denominada Laboratorios Ultra. Habrá que ver si ésta resulta beneficiada de alguna manera o si se trata sólo de señalamientos sin fundamento. Como sea, también hay quien está poniendo lupa con los jefes de abasto de cada delegación, para descartar cualquier cosa. Y no sólo eso, sino que también ya hay quien está observando sobre este asunto en torno a la Jefatura de la Unidad de Abasto, donde despacha Eduardo Thomas. Pendientes.

Porfirio critica de nuevo

El que no quita el dedo del renglón en sus cuestionamientos al gobierno del Presidente López Obrador en materia de seguridad, es el exdiputado y dirigente histórico Porfirio Muñoz Ledo, quien cada que se hace presente cimbra bases sobre las que se mueve la administración federal. Ayer, por ejemplo, publicó un mensaje que decía: “Mientras los obispos denuncian claramente la complicidad del gobierno con el narcotráfico, AMLO responde con el mismo discurso; confuso, difuso, profuso y obtuso. La razón contra el oscurantismo”. Apenas el 27 de junio pasado había escrito que “continúa el amasiato entre autoridades y crimen organizado…”. Muñoz Ledo, nos señalan, suma su voz a la de jerarcas de la Iglesia, como la del obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, quien el fin de semana sostuvo que “abrazos, no balazos es demagogia y hasta cierto punto complicidad, autoridades no fallen, cumplan su función, garanticen con hechos la seguridad”.

Zacatecas, otra vez golpeado por el crimen



Otra vez el estado de Zacatecas fue noticia por temas de inseguridad; ayer lo fue el municipio de Jerez, donde ocurrieron al menos tres hechos de violencia. El primero, fue el incendio de un vehículo en el fraccionamiento El Paraíso; el segundo, cuando otra unidad fue incendiada en la carretera federal y el tercer hecho, fue el asesinato de una mujer a la que le dispararon en varias ocasiones, en la colonia San Francisco. Cuando llegaron unidades de corporaciones de seguridad la encontraron sin vida. El sábado no fue mejor, pues en el municipio de Fresnillo un ataque de personas armadas dejó cinco muertos y dos heridos. Ese municipio es gobernado por Saúl Monreal y la entidad por David Monreal. Uf.

Las ofertas del Cuau

Resulta que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ya ha recibido varias ofertas… para dirigir algún equipo de futbol. Así lo reveló él mismo durante una entrevista banquetera el pasado sábado. Dijo que uno de sus objetivos es ser entrenador y estar en algún mundial con la Selección Mexicana. Y tras escuchar lo anterior, muchos pensaron en, si es necesario rogarle que acepte y así pueda dedicarse a lo que en realidad siempre ha sido lo suyo. Y es que con los niveles de incidencia delictiva crecientes en Morelos, con un proceso de desafuero pendiente y con muchas cuentas por saldar desde que fue alcalde de Cuernavaca, ha quedado demostrado que con el Cuau como servidor público, a los morelenses les ha ido de la patada, nos comentan.

Tres días de gracia

De última hora salvaron el pellejo los diputados de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, al concederles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una prórroga para acatar el fallo de incluir a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente. La prórroga, sin embargo, no es muy larga como para que diputados como el presidente de la Jucopo, el priista Rubén Moreira; el coordinador de la mayoría morenista, Ignacio Mier, y el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, puedan llevársela tranquila. Incluso la prórroga no la concedió la Sala Superior por unanimidad, pues los magistrados José Luis Vargas y Mónica Soto votaron en contra. Y es que desde el pasado 24 de junio, se había dado ya un plazo de 72 horas para que los diputados dieran una diputación permanente a los naranjas, plazo que venció sin ser acatada la resolución. Por lo pronto, la Jucopo tiene hasta el miércoles. Si no acata, le pondrán una sanción importante a los incumplidos.