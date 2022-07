Golpe al crimen en la CDMX

La que se anunció ayer en la Ciudad de México es una de las importantes capturas de un presunto generador de violencia. Y es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, con el apoyo de las Fiscalías de la Ciudad de México y de Nuevo León, logró detener en Monterrey a Lenin Canchola, un sujeto de quien ubica su principal zona de acción en la región poniente de la capital, a través de una facción afín al grupo delictivo La Unión Tepito. Este golpe, por cierto, afianza a una dependencia y a su titular, que se han caracterizado por actuar sin protagonismos, pero, en todo momento, con el respaldo de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Mención relevante

Resaltó ayer el hecho de que el Presidente mencionara el nombre de un empresario, el único que tuvo esa deferencia, durante la inauguración de la Refinería de Dos Bocas. “También quiero hacer un reconocimiento, un homenaje, al empresario más austero, el más institucional de México, que es también nuestro orgullo: Carlos Slim, que nos acompaña”, señaló. Como es sabido, el empresario ha estado presente en las inauguraciones de obras centrales del gobierno de la 4T. El pasado 21 de marzo, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ese día, don Carlos declaró que la infraestructura aérea había quedado “muy bien, espectacular”. Antes, a finales de 2021, el Presidente, tras un desayuno, difundió una imagen en la que refirió que Slim era amigo, buen empresario y pieza importante en el desarrollo económico del país.

Aplausómetro en Dos Bocas

Y hablando de la inauguración de la Refinería, no pasó desapercibido, nos comentan, un pequeño aplausómetro que se dio durante la presentación de los funcionarios que estaban en el presidium. ¿Y quiénes estaban ahí? Ah, pues dos de las tres “corcholatas” oficiales: la Jefa de Gobierno y el Secretario de Gobernación. Nos dicen que en esta ocasión el que parece que aprovechó la condición de localía —la refinería está en Tabasco— fue Adán Augusto López, pues del aplauso que se fue escuchando durante la presentación de otros servidores públicos, se pasó a un aumento de decibeles cuando el maestro de ceremonias llegó a su nombre. Y no sólo fueron aplausos, sino también unos vítores emocionados que, incluso, al encargado de la política interna del país le arrancaron una sonrisa que sí se notó, a pesar de que suele ser muy serio, nos comentan.

Acción absurda en Congreso local

En una escena que no podría calificarse de otra manera que penosa, una diputada resultó con heridas cerca del ojo, luego de que durante la sesión de ayer en el Congreso de Tamaulipas se diera un jaloneo por una urna de cristal. Y es que resulta que la diputada de Morena, Magaly Deandar, en una de las votaciones que se realizaba por cédula, decidió romper el documento y de todos modos tratar de introducirlo en la urna que tenía dispuesta para ese fin la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Amelia San Miguel. La morenista le jaló la burbuja de cristal, con lo que ésta chocó contra la orilla de la mesa y voló en pedazos, uno de los cuales lastimó a otra legisladora, Leticia Álvarez. A Deandar, por cierto, le molestó también que le dieran difusión al hecho que protagonizó, según ella, en reclamo a que se aprobaron cuentas públicas. Uf.

Noroña raspa a morenistas

Varias cejas se levantaron ayer en distintas oficinas, luego de que el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, escribiera un tuit, que en principio hubiera aparecido como uno más. Sin embargo, nos comentan, no lo fue, porque el legislador con ese mensaje decidió subirse al tema de la sucesión presidencial y en particular al de la propaganda que está apareciendo a favor de algunos candidatos. “Ya llenó Clara Brugada de pintas en favor de Claudia Sheinbaum Iztapalapa. El aparato en acción”, fue el mensaje del legislador. Nos dicen que algunos de los que registraron el mensaje, se quedaron sorprendidos porque no sólo raspa, como ya lo ha hecho antes la oposición, a un personaje importante de Morena, sino a dos. Uf.

Otra caravana y las que faltan

Con la novedad de que otra caravana, la décima, según algunos que llevan la cuenta, partió ayer de Tapachula con la idea de presionar por documentación para transitar por el país y con eso, tratar de llegar a Estados Unidos. Apenas ayer se informó que la Suprema Corte de Estados Unidos no forzaría la permanencia del programa que el expresidente Donald Trump obligó a nuestro país a adoptar: Quédate en México. Aunque se trata de una decisión que no se materializará de inmediato, según explican expertos, sí provocará que migrantes intenten llegar al otro lado con la idea de que ahora ya no serán devueltos. Independientemente de las motivaciones de la nueva caravana, el hecho que no ha podido modificarse es el de que los flujos migratorios siguen al alza. Y no hay un esfuerzo eficaz por revertir esa realidad.