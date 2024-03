Spots y lana

Y fue el senador panista Damián Zepeda quien en días pasados puso el dedo sobre la llaga o más bien sobre el ego de los dirigentes de los partidos que conforman la alianza opositora, en particular del panista Marko Cortés. Y es que el legislador cuestionó que este último aparezca en spots y no sólo lo haga la candidata Xóchitl Gálvez. Ayer su posición fue respaldada por la abanderada presidencial, quien hizo un llamado que hasta con cierta preocupación se podría leer, nos comentan. “Ojalá los partidos me den más espacios y se den cuenta de que el enemigo está bien cañón, porque no sólo estoy peleando con Sheinbaum, sino también con el Presidente. Entonces, ojalá me cedan más tiempo de sus spots y de su pauta para hacer más propuestas. Por eso hago un llamado a todos los partidos y más lana”, ha señalado Xóchitl. Uf.

¿Disculpas tardías?

Y el que para muchos ya un poco tarde salió a ofrecer una disculpa a las jóvenes agredidas por la policía de Zacatecas en la marcha del 8M fue el secretario de Gobierno de esa entidad, Rodrigo Reyes Mugüerza. Lo hizo, nos comentan, tres días después de ocurridos los hechos en los que el grado de violencia empleado contra las manifestantes provocó indignación. Lo hizo también después de que diversas colectivas protestaran frente a las oficinas del gobierno estatal para exigirle renunciar. El funcionario, considerado como mano derecha del gobernador David Monreal dijo que la fiscalía estatal investiga el caso, al igual que la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo que no ha podido contener, nos hacen ver, es el reclamo de que con la misma fuerza ocupada contra las mujeres deberían atacar al crimen que tiene a la entidad asolada.

Desaparecido

La desaparición ayer del reconocido periodista de Jalisco Jaime Barrera Rodríguez, presentador del noticiero nocturno de N+ Guadalajara, encendió alertas. Fue su hija, la consejera nacional de Morena Itzul Barrera, quien hizo pública la ausencia de su padre y pidió ayuda para localizarlo. Enseguida, el gobernador Enrique Alfaro indicó en sus redes que el comunicador, que no acudió a su noticiero y al que desde el mediodía su familia no había podido localizar, mantenía a su gobierno atento y concentrado en dar con su paradero. “Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo”, indicó el mandatario estatal. Anoche había una intensa movilización para tratar de encontrar al comunicador para que pudiera volver a su casa sano y salvo. Por lo pronto, pendientes.

El caso de Yanqui Kothan

Y el caso de la muerte del joven normalista Yanqui Kothan, ocurrido el jueves de la semana pasada en Chilpancingo, comenzó a tomar nuevas rutas, luego de que el Presidente señalara en su conferencia mañanera de ayer que se trató de un abuso por parte de policías. El gobierno del estado, que encabeza Evelyn Salgado, informó anoche que ya se reunió con una representación de los normalistas ante quienes, dijo, se comprometió a coadyuvar en la indagatoria que ha iniciado la Fiscalía General de la República. También tuvo un acercamiento con Lilia, la madre del joven que perdió la vida, a quien igualmente ofreció todo el apoyo de su administración. “Como mujer y madre, me sensibiliza el dolor que provoca su pérdida y he dispuesto todo lo necesario para que tenga certeza de que no está sola”, declaró.

Lo señalan; él lo niega

Quienes siguen de cerca las incidencias del proceso electoral federal en Michoacán, nos hacen ver que hay algunas señales que estarían dando indicios de que las aguas se podrían comenzar a enturbiar. Lo anterior viene a cuento porque sacudió el hecho de que le preguntaran al abanderado de Morena al Senado, Raúl Morón, por el caso de una supuesta foto en la que aparecería con Miguel Ángel Gallegos alias Migueladas, hombre señalado como presunto traficante en la zona de Tierra Caliente. El morenista ha buscado de inmediato apartarse de estos señalamientos y cuestionar a sus adversarios. El que se haya puesto a flotar ese tema en el ambiente es delicado, pero no tendría que generar mayor problema si, como también se planteó, no hay evidencia de los señalamientos.

¿Cuáles van primero?

Y el que fue ayer recibido en Palacio Nacional fue el senador Napoleón Gómez Urrutia. De acuerdo con la información que se dio del encuentro, el motivo habría sido conversar con el Presidente sobre las iniciativas que en materia laboral se procesan en el Congreso y que hoy se podrían discutir y aprobar. En particular la del líder minero, que ha hecho ruido en el sector empresarial, versa sobre duplicar el monto del aguinaldo que reciben los trabajadores, esto es, pasarlo de 15 a 30 días. Y todo podría indicar, nos dicen, que o se ralentizará o de plano detendrá momentáneamente su camino. Y es que el propio legislador dio cuenta de que las de mayor relevancia en este momento son las que ha promovido la Presidencia de la República y que tienen que ver con ajustes al sistema de pensiones y otros cambios en materia de vivienda.