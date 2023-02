Teletón en la Montaña de Guerrero

Una muestra de que cuando los esfuerzos de instituciones públicas y agrupaciones privadas se unen pueden concretar acciones con el potencial de cambiar vidas tuvo lugar ayer en la Montaña de Guerrero. Y es que en el municipio de Tlapa fue colocada la primera piedra de un nuevo Centro Teletón. Fue un día que la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, destacó como histórico y de fiesta para la entidad y para el corazón de la Montaña, en el que estuvieron presentes también la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel; los presidentes de Fundación Televisa, Emilio Azcárraga, y de la Fundación Teletón México, Fernando Landeros y el alcalde de Tlapa, Gilberto Solano. El CRIT beneficiará a niñas, niños y jóvenes con discapacidad de éste y 18 municipios más históricamente en condición de necesidad. ¡Enhorabuena!.

Las complicaciones para dar seguridad

Resulta que ayer, en Acapulco, personal militar detuvo a René N., de 29 años, quien tenía en su poder un arma de fuego. Se trata de un sujeto del que en expedientes judiciales hay antecedentes relevantes. Uno de ellos, data del pasado 9 de julio de 2022 cuando se documentó incluso con fotografía que ya había sido aprehendido con tres personas más a quienes les aseguraron dos armas de fuego calibre 9 milímetros, múltiples dosis de droga y un vehículo. Otro antecedente más da cuenta que el mismo sujeto está vinculado con el grupo delictivo Los Rusos —que más trae asolado al puerto—, para el que lleva a cabo cobros de cuota y venta de drogas. Bueno, pues resulta que quien intentó impedir la detención del hombre que traía el arma fue su mamá. A sus reclamos se unieron comerciantes que incluso retuvieron por momentos a los militares. Al final no lo lograron, pero así las complicaciones para realizar acciones de seguridad en Acapulco. Uf.

Las prioridades para el nuevo periodo

Nos comentan que el Plan B de la Reforma Electoral ya no parece ser una prioridad para el Gobierno federal —aunque ya se sabe que habrá de empezarse a procesar esta misma semana—, así que Adán Augusto López le hizo saber a Ricardo Monreal que ahora la urgencia es sacar adelante la iniciativa de la nueva Ley de Espacio Aéreo. El líder de la mayoría en el Senado confirmó ante los medios que el secretario de Gobernación le hizo saber su interés en que avancen en los cambios legales para reforzar la vigilancia de los cielos mexicanos por parte de la Sedena, por lo que será una de las prioridades de Morena. Aunque dijo que, desde su perspectiva personal, pese a la urgencia del Gobierno federal, se debe hacer tiempo para escuchar las voces de los expertos y de los que están a favor y los que están en contra. Ahí el dato.

El cerrojazo del juicio a GGL

Y si algo de verdad tienen sus revelaciones, las historias contadas por el narcotraficante Jesús Reynaldo Zambada, alias El Rey, hoy testigo de la fiscalía de Estados Unidos, sentarían un precedente. Y no porque un alto funcionario mexicano jamás hubiera hecho una fortuna de manera ilegal, sino porque el de Genaro García Luna es el primer caso en el que se juzga y, eventualmente, podría declararse culpable a un servidor público del más alto nivel: un exsecretario de Estado. La cuenta regresiva llegará próximamente a su fin, según cuentan quienes siguen de cerca el juicio, para saber si García Luna es hallado responsable de haber hecho acuerdos con el narcotráfico. Falta, por lo pronto, que concluya el testimonio del capo y uno más de la defensa de García Luna, cuya revelación hizo anoche el periodista Marco Silva: la esposa del exfuncionario, Cristina Pereyra, quien lo ha acompañado en todas las audiencias.

Tirito en Congreso de la CDMX

Nos recomiendan no perdernos la sesión de este martes en el Congreso de la Ciudad de México, la cual sacará chispas, por el agarrón de pronóstico reservado entre las bancadas de Morena y del PAN. Y es que los guindas intentarán dar de baja como diputado a Christian Von Roehrich, debido a que dirán que ya acumuló cinco faltas consecutivas. Si esto se concreta, el excoordinador panista ya no podrá recuperar su curul, en el supuesto de que por algún motivo se cancele la orden de aprehensión que hay en su contra. Los azules dirán que aún no se cumplen las cinco faltas, que están contando mal. Y en medio quedará el PRI, que a través de Fausto Zamorano Esparza, tiene la Presidencia de la Mesa Directiva. Ante la polarización, Zamorano está obligado a apegarse estrictamente al marco jurídico y a conducirse con absoluta institucionalidad. Ya se verá.

Lupa al Legislativo

Y hablando de designaciones electorales, nos hacen ver que fue interesante el discurso pronunciado ayer por el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, en el que llamó a poner la “lupa ciudadana” sobre el Senado y la Cámara de Diputados. Y es que durante un encuentro con empresarios de Nuevo León, Rodríguez se refirió al hecho de que los senadores deben designar en los próximos días a 22 magistrados electorales estatales y los diputados deben hacer lo propio con cuatro consejeros del INE. Los cargos, dijo, los deben ocupar “personas profesionales, sobre todo honestas, comprometidas con la función electoral que van a desempeñar, capaces de ejercer plenamente su independencia, su autonomía”. Hay quien entendió que los legisladores se deben poner a revisar a conciencia los perfiles de los aspirantes. Ah, y que no se ande suponiendo una infalibilidad de las tómbolas.