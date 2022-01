¿Así o más tensión?

Nos cuentan que en la primera sesión del INE del año se registró un fuerte “agarrón” entre consejeros electorales y representantes de Morena. Temas para ese fin sobraron. Mario Llergo y César Hernández, del guinda, reclamaron que la autoridad electoral no haya sumado por sí sola los tres mil 830 millones que se requieren para la consulta de revocación y, luego, que no se autorizara el esquema para la devolución de las prerrogativas de Morena para vacunas. Los morenistas acusaron a los consejeros de déspotas, tiranos y dictadores. Ah, pero los consejeros electorales no se quedaron atrás, ya que públicamente les exigieron deslindarse de la denuncia penal que presentó el presidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, y que de paso aclararan definitivamente la situación del proceso que presentó en su contra. Sesión bastante tensa.

• Góber cuestionado se sube el sueldo

Nos dicen que luego de “invertir” 270 millones de pesos para la construcción del lienzo charro, un proyecto suntuario por el cual se cobrará hasta por tomar una fotografía para recuperar el monto gastado, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, dio otra sorpresa financiera para el estado. Y es que para los últimos nueve meses que le quedan en el cargo, el mandatario se subió el sueldo un tres por ciento, bajo la justificación de que el año pasado no hubo incrementos salariales a causa de la pandemia, la cual no ha terminado. “Un insulto y un despropósito” fue como el secretario de la organización de Morena, Fernando Alférez, calificó a esta decisión, pues en lugar de destinar más recursos al sector salud, que ya comienza a verse afectado por la cuarta ola de contagios, el titular del Ejecutivo estatal decidió privilegiar su bolsillo. Uf.

• Le abren carpeta a Cuauhtémoc Blanco

Nos hacen ver que la fotografía en la que aparece el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con líderes del crimen organizado, misma que fue difundida hace unos días, pasó de tener impactos políticos a jurídicos, pues la Fiscalía estatal, al frente de la cual está Uriel Carmona, determinó abrir una carpeta de investigación por el caso, de acuerdo con reportes periodísticos. Esa decisión, se informó, se tomó por una solicitud de 11 legisladores. Por lo pronto, el mandatario estatal no deja de ser el centro de las polémicas pues ahora, tras el asesinato del edil de Xoxocotla, volvieron a aparecer mensajes amenazantes dirigidos al exfutbolista en los que se menciona la reunión con los líderes del crimen.

• Le toman la palabra a Armendáriz

Fue la diputada por Morena Patricia Armendáriz la que ayer propuso la creación de una comisión que busque una solución al problema del desabasto de medicamentos. Y fue la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos la que de inmediato le tomó la palabra y se apuntó para hablar sobre las causas del problema, y acotar que la industria farmacéutica nacional puede ser parte de la solución. En días pasados, luego de que se conociera que en el más reciente concurso para la compra de medicamentos se declaró desierta una buena cantidad de claves, esa misma organización expresó su disposición a coordinarse con las instituciones para abatir ese problema y con ello evitar desabasto en el mediano plazo. Por lo pronto, nos comentan, reconoció la iniciativa de Armendáriz que sólo falta ver si se concreta.

• Escalada en conflicto del CIDE

En la escalada del conflicto del CIDE que se da con el arranque del año, la Asamblea Académica del CIDE convocó a un plantón pacífico este jueves a un costado del Senado de la República, donde en semanas pasadas fueron recibidos. Su propósito es protestar en contra de la sesión extraordinaria a la que convocó la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, a los integrantes de la Asamblea General de Asociados del CIDE. Y es que alumnos y docentes tienen la certeza de que el objetivo es el de confirmar la designación de José Romero Tellaeche como director del centro de estudios, además de quitar poder de decisión al Consejo Académico, máximo órgano de la institución. Pendientes.

• Acciones de género en la Corte

Nos comentan que con el objetivo de asegurar que se dé “un paso en la paridad de género”, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, anunció ayer que en la designación del nuevo integrante del Consejo de la Judicatura Federal participarán únicamente magistradas de circuito ratificadas, por lo que será la primera vez que haya un proceso de selección exclusivo para mujeres. “Creo que es muy importante este paso decisivo que ha dado el pleno de la Corte por unanimidad”, señaló el ministro en la que fue su primera conferencia de prensa del año. Nos hacen ver que el propósito es que sean más mujeres las que después puedan ocupar los cargos que dejarán vacantes el ministro Luis María Aguilar, en 2024, y él mismo. Por lo pronto, la Corte, conformada por 11 ministros, cuenta con 4 mujeres: Norma Lucía Piña, Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.