The Lancet y Gatell, del odio al amor

Nos aseguran que es curiosa, pero también un poco chocante la reacción del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a las publicaciones de la revista médica The Lancet. En septiembre, luego de que publicara un artículo del periodista David Agren —que entre otras cosas decía que “la pandemia de Covid-19 ha acumulado miseria en México, con más de 70,000 muertes, un recuento sólo superado por Estados Unidos, Brasil e India”—, López-Gatell reaccionó diciendo que le llamó la atención la nota de prensa publicada “en esta revista británica muy conocida, The Lancet, donde relatan con mucha soltura las características de la respuesta de México e incurren en francas mentiras”. Ayer, con motivo de la publicación de los resultados de las pruebas fase tres de la vacuna rusa que dan validación a ese biológico, el funcionario se refirió a la misma publicación como “muy prestigiada revista científica”. Así la diferencia motivada por el evidente entusiasmo que a López-Gatell le despierta el tema de la vacuna rusa.

• Compleja “infrasecturcutra”

Dicen que no hay que sorprenderse del atropellado inicio del registro de adultos mayores para ser vacunados contra Covid-19, pues Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia, advirtió en la mañanera que el registro, contactar a los solicitantes y programar las citas de forma ágil implicaba un desafío, “un trabajo complejo que vamos a empezar ahora para ya poder dar las citas de forma ágil”. Y fue tan complejo que a dos horas de ser habilitado, los solicitantes comenzaron a reportar la caída de la página. Y aunque hubo voces que destacaron que era sencillo el trámite, hubo quienes reprocharon que el proceso esté mal planeado y que tome tanto y tanto tiempo. Pero eso no es todo, pues Calderón ya anticipó que “también viene otro problema, que es reagendar las citas”. A ver si el registro no termina archivado antes de su gloriosa consolidación, como pasó, para el caso del monitoreo de la pandemia, con el famoso Modelo Centinela. Ojalá que sólo sea cuestión de aumentar la “infrasecturcutra”, ésa por la que ayer las benditas redes se devoraron a la Secretaría de Salud. Uf.

• De visita en visita

Así que en su recorrido por “mil municipios”, el panista Ricardo Anaya tocó base en el estado de Aguascalientes, donde se reunió con el gobernador Martín Orozco. Cuentan que brinca que una de las paradas haya sido el palacio de gobierno hidrocálido, pues la gira tiene el objetivo de escuchar de los ciudadanos “sus problemas, necesidades, anhelos y sueños”. Al menos, nos dicen, que el recorrido incluya la visita de las nueve casas de gobiernos blanquiazules. Tampoco queda muy claro si esas visitas serán sólo para saludar o para ir ganando apoyos en su carrera presidencial rumbo a 2024, porque recorrer casi 250 kilómetros para dialogar sobre “la llegada de la vacuna contra el Covid-19 y las estrategias para reactivar la economía” hacen pensar a los malpensados sobre los tipos de apoyo que va recolectando el “exjoven maravilla”…

• Tiempo extra en San Luis Potosí

Cuentan que la pugna por la precandidatura de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí se puso más tensa que una final de Súper Tazón. Según dicen, Mario Delgado citó a conferencia virtual para dar a conocer a la ganadora; sin embargo, durante la sesión previa, las aspirantes terminaron por reventar el encuentro. Resulta que Paloma Aguilar, la exasistente de AMLO y quien se perfilaba como la ganadora, terminó muy molesta porque quedó en cuarto lugar de la encuesta, mientras que Mónica Rangel, exsecretaria de Salud en la entidad, quedó en primer lugar como la más conocida, pero con puntos negativos, lo que la dejó en empate con Lucy Lastras, exdirectora estatal del Registro Civil. Total, las tres terminaron molestas, por lo que Delgado Carrillo tuvo que decretar que se van a tiempos extra las mencionadas, más Francisca Reséndiz, fundadora de Morena en la entidad y quien no se encuentra muy feliz de que el proceso se haya alargado.

• El fondo social de la ley Banxico

A propósito del parlamento abierto que se lleva a cabo en el Congreso de la Unión sobre la llamada ley Banxico, lo que no puede negarse, nos comentan, es que la iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal es resultado de un problema real, documentado, que afecta de manera importante a migrantes y a sus familias, así como a quienes dependen de actividades turísticas o residen en zonas fronterizas. En esa misma lógica, también hay que revisar en su justa dimensión los argumentos de rechazo a la misma que fueron escalando hasta el punto de despertar temor y rechazo. Lo positivo del caso es la coincidencia de voces en el Congreso para atender y resolver el problema. Nos hacen ver en ese sentido que la discusión pudiera enfocarse no sólo en un plano técnico o político —con intereses encontrados—, sino sobre la atención de las necesidades sociales para obtener un bien común.

• Suspenso en Chihuahua

El caso judicial en el que está involucrada la candidata panista al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos, está tomando más dramatismo que las eliminatorias de Masterchef. Y es que ayer la abanderada blanquiazul acudió a la Ciudad Judicial para conocer la acusación que existe en su contra, relacionada con manejos irregulares de recursos durante la administración de César Duarte. Pero la defensa de Campos Galván empujó diferir, otra vez, la audiencia para la presentación de cargos, pues no es ni fácil ni rápido leer los 16 tomos del caso. “Los imputados deben de conocer los antecedentes de investigación, y hasta que conozcan de esos hechos se podrá citar a nueva audiencia”, determinó el juez de control y fijó para el lunes 8 de febrero la siguiente audiencia. Así que quienes siguen el caso seguirán consumiendo las uñas ante el “suspense” chihuahuense.