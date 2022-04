“Trabajando la embajada”

Entre los nombres de quienes ayer aparecieron para respaldar la propuesta de Reforma Electoral que está proponiendo el Gobierno, llamó la atención el del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. “Luego de escuchar en la mañanera la explicación de la Reforma Electoral, me quedé preocupado y desanimado. Al leer la iniciativa completa, me doy cuenta que es distinta a lo que hoy se anunció. Me parece realmente buena en términos generales; propuestas muy interesantes”, fue el primer mensaje que difundió en las benditas redes, al que agregó otros, mencionando componentes de la iniciativa en términos elogiosos. Sin embargo, nos hacen ver que sus tuits hicieron a muchos levantar la ceja y a otros tantos reaccionar. Fue el caso de la legisladora panista María Elena Pérez Jaen, quien le recetó: “Está ‘trabajando’ para su embajada, como no pudo entregar la gubernatura…”. Sópatelas.

• Sheinbaum y la encuesta

Pues resulta que luego de que el jueves pasado se desataran algunas emociones sucesorias, fue el propio Presidente quien volvió a poner sobre la mesa los nombres de las corcholatas, además de destacar la importancia de que en Morena será una encuesta la que finalmente defina quién abanderará a ese partido en el 24. Fueron tres nombres los que el mandatario mencionó, los mismos que hasta ahora se han manejado, pero llamó la atención que al referirse a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, incluyera nuevamente algunos elogiosos calificativos como que es de primera, íntegra y honesta. La funcionaria, por cierto, expresó su aval a la idea de que el método de selección del candidato sea la encuesta, pues, dijo, “tiene una virtud, que lo elige la gente”.

• Que sigue dando de qué hablar

Luego de que en diciembre del 2021, Gibrán Jiménez, hijo del exoficial de la Fiscalía General de la República, Samuel Jiménez Calderón, protagonizara un altercado en las inmediaciones del Parque Lincoln, en la zona de Polanco, con una persona de origen inglés, y en el que hasta los escoltas de ambos sujetos se enfrentaran a balazos, éste sigue haciendo uso de prepotencia entre sus vecinos. De aquellos hechos, hasta agrupaciones vecinales se pronunciaron por retomar un censo de autos escolta y de guardaespaldas. Y nos recuerda también que, de acuerdo con diversos reportes periodísticos, la Fiscalía de la CDMX lo investigaba en octubre pasado por un presunto fraude, cuyo monto asciende a 9 millones de pesos, por préstamos solicitados y no finiquitados. Uf.

• “El temor a la brillantez”

Y fue la senadora, Beatriz Paredes, quien ayer, durante un homenaje que se rindió a Porfirio Muñoz Ledo, a propósito de 70 años de lucha democrática, describió algunos rasgos que ve en la política, en particular lo que llamó el miedo a la inteligencia. “El temor a la brillantez ha sido trágico para el sistema político mexicano, ahogado por un presidencialismo opresivo, en donde es pecaminoso ser más lúcido que el Presidente, más brillante en las propuestas, más notable en la imaginación”. En el homenaje, auspiciado por el periódico El Universal, participaron también el jurista, Diego Valadés, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova; la senadora Ifigenia Martínez; el senador Dante Delgado; los diputados Amalia García y Santiago Creel, y la embajadora Martha Bárcena.

• Medidas cautelares a líderes morenistas

Con la noticia de que ya tuvieron efecto las expresiones que hicieron el dirigente de Morena, Mario Delgado y la secretaria general de ese partido, Citlalli Hernández, contra legisladores que votaron en contra de la Reforma Eléctrica del Gobierno federal. Y es que ayer, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó aplicarles medidas cautelares, al considerar que con la difusión que hicieron de dos videos “se está ante una posible calumnia y una campaña de comunicación que incita el odio”. De acuerdo con el resolutivo, la expresión “PRI, PAN, PRD y MC son traidores a la patria” imputan de manera directa un delito por el que no se ha establecido la culpabilidad del partido político denunciante o de quienes forman parte de él. La Comisión estimó además que la posible campaña de odio puede violar los derechos de las personas legisladoras e incluso poner en riesgo su integridad. Así que les ordenó parar ese accionar.

• El Tren Maya y sus polémicas

Y la voz que se sumó a las críticas a las obras del Tren Maya, uno de los proyectos que centralmente impulsa el Gobierno federal fue la de la activista en materia de medio ambiente Xiye Bastida. En la cuenta de la joven se publicó ayer que “el Tren Maya es un acto de ecocidio que no debería estar pasando. Está arrasando con la península de Yucatán y dejando la sabiduría y voz de comunidades indígenas atrás”. Ayer mismo el Presidente inició un recorrido por las obras que se efectúan en varias entidades para verificar que se estén llevando a cabo correctamente, insistió que no se están afectando cenotes y anunció que en casos donde se pretenda especular con terrenos donde las vías cruzarán, aplicará expropiaciones por utilidad pública y pagará el valor comercial.