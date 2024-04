Trae finto a Noroña

“Tener a alguien bajo control al mantenerlo con incertidumbre”. Así define el término “traer finto” el diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Y si alguien ayer lo representó de una manera bastante literal fue el representante del PRD en el INE, Guadalupe Acosta. Y es que es sabido que siempre que éste interviene en las sesiones, su homólogo del PT, Gerardo Fernandez Noroña, abandona la sala. Así que ayer pidió la palabra a la consejera Guadalupe Taddei, y cuando el petista se levantaba para no atender lo que dijera Acosta Naranjo, este último tomó el micrófono. “Muchas gracias, presidenta, éste no es el punto, sólo quería que se parara tantito”, dijo mientras apuntaba a Noroña que se enfilaba a la salida, y cerró su intervención con un “paso”. Entre los asistentes a sesión de ayer hubo quien no pudo contener las carcajadas. ¿Qué tal?

Insensibilidades

Nada bien cayó, incluso en las altas esferas del morenismo, el dislate de la candidata a diputada local de Morena en Puebla Nayeli Salvatori, quien fue exhibida mientras hacía una broma sobre la delincuencia en el país. A pesar de que la inseguridad, tiene a muchos ciudadanos en una condición de temor, a la también tiktoker le pareció que sería un buen sketch de campaña parodiar un asalto en el transporte público. “Cámara, ya se la saben, celulares y carteras…”, exclamó, ante miembros de su equipo en una camioneta. Otros morenistas que ahí estaban se rieron y hasta Víctor Correas Galeazzi, candidato a alcalde de San Andrés Cholula, le siguió el juego. Pero las benditas redes no suelen perdonar ese tipo de insensibilidades, sobre todo, cuando abundan los videos en los que asaltantes quitan a punta de pistola las pocas pertenencias de pasajeros en el transporte a quienes incluso disparan.

Canadá y EU cambian de parecer

Quien ayer mostró que trae buena efectividad de bateo en la región fue el Presidente López Obrador, pues no sólo logró un amplio consenso de naciones de diversas latitudes en la condena al asalto de la embajada de México en Quito, sino también un viraje en los posicionamientos iniciales de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. El mandatario mexicano se había mostrado inconforme con la postura “ambigua”, según dijo, de sus principales socios comerciales y vecinos, Joe Biden y Justin Trudeau, quienes no se sumaron en un principio a la condena más clara y frontal a los hechos como sí lo hicieron naciones latinoamericanas, del Caribe e incluso europeas. AMLO entonces dio a conocer los videos de la embajada. Al día siguiente el consejero de seguridad nacional, Jake Sullivan, condenó los hechos, mientras que ayer Canadá lo hizo a través de un comunicado de su ministerio de Asuntos Exteriores. Ahí el dato.

Por los millones

Es el tema de las pensiones el que seguirá dando de qué hablar la próxima semana, y es que ayer la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, encargada de la dictaminación del proyecto morenista, citó a sesión para el próximo lunes y se prevé que sea entonces cuando someta a votación el proyecto para mandar recursos de las Afores a un nuevo fideicomiso —de ésos de los que la 4T criticó en el caso de los del Poder Judicial— para, según se ha dicho, garantizar la pensión de las personas. La presidenta de la comisión y coautora de dicha reforma, Ivonne Cisneros, dijo que el dinero que se traspasará al nuevo fondo será el de las cuentas “olvidadas” por sus dueños o aquéllas en las que personas fallecidas no dejaron a algún beneficiario. No es una cantidad menor, se trata de unos 40 mil millones de pesos que por encontrarse en calidad de no reclamados se convertirán en el motivo de la nueva disputa legislativa. Así que follow the money.

Y en temas de violencia en medio de procesos electorales, otra vez ha vuelto a saltar el estado de Morelos. Y es que ahora fue el candidato del PRD a la presidencia municipal de Xochitepec el que resultó atacado a balazos. Los hechos, se ha sabido, ocurrieron el pasado 10 de abril, cuando Rodolfo Tapia López viajaba en compañía de una persona más. El atentado, como lo describió la víctima, quien busca la reelección, ocurrió en la zona que se conoce como Bajada al Río, en Atlacholoaya. “Gracias a Dios ambos estamos bien, pero con el tremendo susto voy a recuperarme de golpes y de las emociones”, sostuvo. Los efectos de la crisis de violencia en la que se sumió la entidad encabezada hasta hace unos días por Cuahtémoc Blanco, quien solicitó licencia para buscar una diputación, sigue pasando facturas. Uf.

Hablan jueces, pero…

Y fueron jueces y magistrados los que advirtieron los riesgos que puede conllevar la reforma que impulsa la mayoría morenista y sus aliados en el Senado en materia de amparo. En un pronunciamiento, advirtieron que al modificar los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo y con ello “limitar la concesión de suspensiones provisionales o definitivas con efectos generales, en contra de leyes expedidas por el Congreso de la Unión, se aprecia una vulneración al derecho de acceso a la justicia y de no discriminación, con especial afectación a grupos vulnerables”. La Asociación Nacional de Magistrados de Distrito y Jueces de distrito del Poder Judicial ha pedido al Poder Legislativo apegarse a lo que dicen la Constitución y los Tratados Internacionales, pero es probable que la mayoría, si se toman en cuenta casos anteriores, no los escuchará.