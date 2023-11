No traen la bendición de Palacio

Y fue el Presidente López Obrador quien ayer marcó distancia respecto de las aspiraciones políticas de sus hermanos y primos, particularmente de José Ramiro López Obrador, mejor conocido como Pepín, y de Manuela Obrador. “No. Yo no respaldo, a mi familia no. Y yo tengo el acuerdo con mis hijos, que es mi familia más cercana, con mi esposa, que mientras yo esté en actividad ninguno puede ocupar cargo”, refirió ayer el mandatario. Y es que estos últimos recién anunciaron su intención de buscar escaños en el Senado de la República, el primero por Tabasco y la segunda por Chiapas, y a partir de eso no se sabe por qué muchos han empezado a suponer que su decisión de apuntarse trae la bendición del Ejecutivo. Por lo pronto, ayer ya quedó claro que no, aunque los resultados finales de las encuestas de Morena de las que resulten las postulaciones habrán de arrojar qué tanto pesó el apellido en el ánimo popular. Pendientes.

Yunes, por el Frente en Veracruz



Con la novedad de que el tricolor concluyó ayer el proceso para designar a quien sería el candidato del Frente al gobierno de Veracruz y, por ende, rival de la morenista Rocío Nahle, porque, nos comentan, ya será sólo mero trámite que las dirigencias de PAN y el PRD lo avalen también como su abanderado. Se trata, como algunos anticipaban, de José Francisco Yunes Zorrilla, mejor conocido como Pepe Yunes, cuya designación fue anunciada por el dirigente priista, Alejandro Moreno. Nos hacen ver que a este último le alcanzaron los márgenes de maniobra para que personajes relevantes como Héctor Yunes y Lorena Piñón cerraran filas con su decisión. No así con la diputada local Anilú Ingram, quien si bien ayer acusó un procedimiento cerrado, en lo oscurito y que no contempla a la sociedad civil organizada y arremetió contra Alito, el reclamo no alcanzó la dimensión del que hizo en su momento en la Ciudad de México Adrián Rubalcava. Uf.

Las tareas para levantar Acapulco



Y fue la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien ayer dio cuenta de indicadores sobre los avances que se han dado en la recuperación de Acapulco y Coyuca de Benítez. Una de las tareas centrales ha sido la de la limpieza, por el riesgo que implicaba la acumulación de basura, y hasta el momento suman 182 kilómetros de calles y avenidas los que han sido liberados: Lázaro Cárdenas, Las Parotas, Bonfil, Kilómetro 30, Zapata, Sector 6, Renacimiento, entre otras. Además, se han distribuido 22 millones 110 mil litros de agua potable y ya se encuentra restablecido el 90 por ciento de la red hidráulica; también se avanza en la revisión de planteles educativos, tarea que se ha cumplido al 98.5 por ciento. Salgado, nos comentan, ha destacado el trabajo en equipo entre instituciones y el compromiso inquebrantable en la etapa de reconstrucción. Ahí el dato.

Pena de cárcel a exgobernador



Fuerte revés, nos comentan, el que le dio la justicia al exgobernador panista de Aguascalientes, Martín Orozco. Y es que resulta que una juzgadora determinó aplicarle una pena de cuatro años de prisión por los delitos de uso indebido del servicio público y tráfico de influencias. Esto, por el caso de una triangulación de terrenos de la que se habría beneficiado cuando era presidente municipal de la capital aguascalentense, en la que terminó involucrada una empresa de la que, se dijo, el político formaba parte. Se trata de un proceso cuya resolución se ha venido prolongando por 14 años, por amparos e impugnaciones y por el hecho de que en un tiempo Orozco tuvo fuero por ser gobernador. Por cierto que, el sentenciado ya apareció para decir que el tema es político y anunciar que seguirá alargando el juicio. La idea que tiene es llegar a la justicia federal, aunque no se tiene garantía de que esta última podría favorecerlo. Pendientes.

Monreal, por la reelección



Y fue Ricardo Monreal quien ayer apareció para ocupar su oficina y escaño, un día después de formalizarse su reincorporación al Senado de la República. El zacatecano dijo que regresa “como un senador más”, pero también anunció, nos cuentan, su intención de reelegirse. En ese tema aunque si bien dejó en claro que ésa sería una decisión de Morena, es sabido que uno de los llamados premios de consolación en la contienda de las corcholatas era la de ocupar posiciones legislativas relevantes. Como sea, a quien no agradó mucho dejar el escaño fue a Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente de Monreal, y quien ha asumido posiciones críticas a las decisiones del partido guinda y ayer adelantó en sus redes sociales que hoy fijará una postura “respecto a la autoritaria decisión de Morena de sacarme del Senado de la República”.

Ya lo dan por hecho



Con la novedad de que mientras la oposición cierra filas para rechazar formalmente la terna presentada por el Ejecutivo para cubrir la plaza que dejó vacante en la Corte Arturo Zaldívar, en la 4T ya empiezan a perfilar que será el Presidente quien finalmente designe directamente al remplazo. “Yo diría que fueran un poco más inteligentes los de la oposición, que dentro de las tres vieran quién transita mejor para ellos, porque si no, de cualquier manera pues el Presidente después de que se rechace, hipotéticamente, una segunda terna, él nombraría. Pues, entonces que no sean sopes y que mejor dentro de las 3 vean quién transita más para ellos”, dijo el vocero de la bancada de Morena, César Cravioto, quien también afirmó que en las filas morenistas no hay favoritas de entre Estela Ríos, Bertha Alcalde y Lenia Batres. ¿Será?