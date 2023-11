Paso al frente por Acapulco

Y es el sector empresarial del país el que sigue cerrando filas en la reconstrucción de Acapulco. Ahora fue la Asociación de Bancos de México, a cargo de Julio Carranza Bolívar, la que anunció que su convención finalmente sí tendrá como sede el puerto en abril próximo. “Estamos muy contentos en apoyar a Acapulco”, señaló, confiado de que habrá para entonces las habitaciones suficientes para acoger a más de dos mil participantes y que el evento se efectuará con éxito. Antes ya se había anunciado que el Tianguis Turístico permanecerá en el famoso destino de playa, se trata de un acto estelar que suele dejar una derrama millonaria a la entidad anfitriona. Ya se verá si con esos impulsos es posible reducir el plazo que algunas instituciones financieras han pronosticado para lograr la recuperación.

MC, tiempos de cosecha



Así que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, debe estar contento, pues ayer fue un buen día para su partido. La bancada en el Senado creció tras rendir protesta Laura Ballesteros, quien pertenece a los naranjas tras haber sido panista y es la suplente de Xóchitl Gálvez que dejó el escaño para irse a la precampaña. Y aunque no se oficializó, todo mundo da por hecho que a este grupo se sumará la expriista Claudia Ruiz Massieu, con lo que ahora el naranja tendrá 13 escaños. En el partido de Dante están en época de cosecha en varios ámbitos, por lo que han buscado jalar a su causa a figuras que se han inconformado con los procesos internos de sus respectivos partidos. Lo han intentado en la Ciudad de México. Y aunque no han logrado los fichajes esperados, no se descarta que pronto se tengan noticias sobre nuevas adquisiciones. Pendientes.

Chamaqueo “brutal”



Nos cuentan que no fueron pocos a los que no gustó el reparto final de espacios entre los partidos que integran el Frente, que, como se sabe, ahora será la coalición Fuerza y Corazón por México. Fue en las filas del PAN donde más señalamientos críticos hubo, pues senadores como Damián Zepeda calificaron la distribución finalmente registrada como un chamaqueo brutal a su partido. “Resulta ser que el PRI lleva más primeros lugares que el PAN. ¿Como en qué planeta el PRI tiene más fuerza electoral? Tenemos cinco estados gobernados contra dos, y en muchos estados su votación ya es marginal”, señaló el legislador. En la negociación para la Cámara alta, de acuerdo con lo convenido por Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, el PRI postulará a 14 candidatos para la primera fórmula, el PAN a 13 y el PRD a tres. Ahí el dato.

Extraña licencia en el PRI



Nos recomiendan echarle ojo a la licencia que ayer solicitó la diputada local del PRI Silvia Sánchez Barrios, de sólo dos semanas. La legisladora argumentó que se debe atender de algún problema de salud, pero los malpensados creen que el asunto tiene que ver con la ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía capitalina. Y es que Silvia es la única de los ocho priistas que no ha refrendado su compromiso de votar en contra. Hay quien dice que su ausencia abonaría a la ratificación, pues al haber menos legisladores, el número de votos necesarios se reduciría. La hipótesis tomará fuerza si en los próximos días no es llamada a rendir protesta la suplente, Wesly Chantal Jiménez, quien, nos dicen, es absolutamente institucional a las cúpulas priistas, a diferencia de Silvia, quien responde a su propio grupo de poder, encabezado por su madre, Alejandra Barrios. ¿Será?

Infiernillos por NL



Nos hacen ver que las cosas están tan encendidas entre el Ejecutivo y el Legislativo de Nuevo León que a veces uno y otro terminan gastando pólvora en infiernillos. Así pasó con el Legislativo en un caso que llegó a la Corte relacionado con la falta de publicación por parte de Samuel García, de una reforma a la ley orgánica. Y es que resulta que la resolución de este caso se demoró, porque los diputados locales interpusieron recursos para impedir que la ministra Margarita Ríos-Farjat, originaria de esa entidad, lo resolviera. Y todo porque en un caso anterior —el del intento de los legisladores de oposición de llevar a juicio político al secretario de Gobierno—, Ríos Farjat concedió la razón al Ejecutivo. El caso es que al final los recursos del Legislativo contra la ministra no prosperaron y ésta ayer resolvió que la reforma no publicada, sí se publique. O sea: lo único que lograron los diputados con su sospechosismo fue retrasar un resolutivo a su favor. Uf.

El corazón de la ciudad



Hay quienes avizoran una auténtica guerra por la alcaldía Cuauhtémoc, considerada el corazón de la Ciudad de México. La principal pugna, nos adelantan, se dará dentro de Morena, en donde hay varias manos levantadas. El diputado local Temístocles Villanueva, la activista Caty Monreal y la exlegisladora Dolores Padierna están a la espera de las definiciones de las cúpulas guindas. En la oposición no cantan mal las rancheras, pues los diputados locales Aníbal Cañez, Ana Villagrán y Frida Guillén suspiran por ocupar la oficina en la que ahora despacha Sandra Cuevas. Y por si no fuera suficiente, la también legisladora local, pero del PRI, Silvia Sánchez Barrios, también desea jugar. Dicen los que saben que tras la “pausa” de Cuevas en su relación con el Frente, cambiaron mucho las expectativas y las condiciones, y ahora ningún partido ni aspirante la tiene segura. Veremos.