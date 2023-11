Nuevo fichaje de Xóchitl

Y fue la precandidata del bloque PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, quien ayer anunció un fichaje relevante, nos hacen ver. Porque resulta que Maximiliano Cortázar será el nuevo encargado de la comunicación de la hidalguense. Su incorporación se da en un momento clave, pues la propia Xóchitl señaló en varias entrevistas que concedió hace algunas semanas que hacía falta que muchos mexicanos la conocieran. Otra tarea central a acometer será la de la reacción inmediata, pero a la vez precisa, en la que para tener éxito se requiere kilometraje. Max Cortázar suma ya décadas en el terreno: comenzó en el año 2000, en el área de información en Relaciones Exteriores, de ahí pasó al área de medios estatales en la Presidencia de Vicente Fox; le tocó luego ser coordinador de comunicación con Felipe Calderón y más tarde desempeñó el mismo rol en el PAN, en el gobierno de Puebla y fue asesor de varios gobernadores emanados de Acción Nacional. Ahí el dato.

Las sumas en el tricolor



Y hablando de ganancias en el Senado, no sólo MC puede presumirlas, nos dicen. Porque resulta que a juzgar por los movimientos relevantes de las últimas semanas bien valdría destacar el trabajo nada más y nada menos que de la bancada tricolor. Y es que el trabajo coordinador del dirigente nacional, Alejandro Moreno, y el coordinador de la fracción parlamentaria de ese partido, Manuel Añorve, han enrolado cuadros que están jugando de manera relevante en sus estados. Es el caso de Lucy Meza, quien será la candidata del Frente en Morelos y ya se vio que le puede dar batalla al gobernador morenista Cuauhtémoc Blanco, pero también un fichaje que se dio previamente y que fue el de Nancy de la Sierra, de Puebla, o el de Cecilia Sánchez, de Campeche. Visto así, nos comentan, el que trae indicadores positivos en el oficio de sumar, comparado con el que en su momento tuvo su antecesor, Miguel Osorio, es precisamente el guerrerense Manuel Añorve.

¿MC como votará?



Y es la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, que encabeza Clemente Castañeda, la que si bien ha hecho expresiones críticas por la terna para la Corte enviada por el Presidente, ahora ha aclarado que se abrirá al diálogo para tomar una definición final. “No veo condiciones para votar a favor de esta terna que nos han enviado… Lo mejor es votarla en contra, pero no me voy a adelantar hasta agotar este tema con nuestro grupo parlamentario”, señaló ayer el legislador, lo que fue interpretado por algunos como un resquicio por el que se podría colar alguno de los perfiles incluidos en la lista. MC cuenta con 12 integrantes, pero insiste, sin embargo, en que ha sido consistente en denunciar el intento de captura del Poder Judicial. Por lo pronto, el lunes las candidatas propuestas por el Ejecutivo comparecerán ante comisiones en donde se determinará su idoneidad o no para buscar la magistratura.

El Frente cobija a Cuén



Interesante, el movimiento anunciado ayer en la Cámara de Diputados, en el sentido de que el Partido Sinaloense se sumó al Frente Amplio por México. Lo anterior no significa otra cosa que el arropo de los dirigentes nacionales de los tres partidos coaligados a Héctor Melesio Cuén, quien es objeto de persecución política por parte del gobernador de Sinaloa —hasta hace poco aliado suyo, por cierto— Rubén Rocha. Para nadie es un secreto que el hostigamiento de Rocha hacia la Universidad de Sinaloa no es sino un intento por quitarle a Melesio Cuén un bastión político que ha estado bajo su control desde hace muchos años. Quien lo conoce sabe que Melesio tiene una gran vocación de chapulín, pues mucho tiempo estuvo en el PAN, luego se alió al morenista Rocha y ahora será frentista. Pero son tiempos de reacomodos y tanto él como sus nuevos aliados lo saben. Y en todas las trincheras andan a la caza de cuadros.

Estela en el Senado

Y a quien se vio ayer recorriendo los pasillos del Senado fue a Estela Ríos, consejera Jurídica de la Presidencia. Hasta videos en los que se le ve caminando por inmueble de Reforma se difundieron, particularmente del momento en el que busca alguna oficina, y en los que se le escucha decir —tratando con ello de evadir a los reporteros— que está visitando a “las estrellas”. “¿Y quiénes son las estrellas?”, la interrogan, y ella responde: “Pues todos”. Quienes han seguido de cerca los procesos de selección de ministros de la Corte, que en este sexenio han sido nada menos y nada más que cuatro, de inmediato pensaron que, como han hecho otros candidatos, Ríos González acudió a cabildear su nombramiento, dado que su nombre figura en la terna que mandó el Presidente. ¿Será que Bertha Alcalde y Lenia Batres se pondrán las pilas para lo mismo o dejarán que les coman el mandado?. Uf.

Así se llevan entre morenistas



Y es en Nayarit donde las cosas entre dos morenistas de relevancia no andan tan bien como, cualquiera supondría, deben andar entre compañeros de lucha. Y es que resulta que el gobierno estatal que encabeza Miguel Ángel Navarro ordenó el bloqueo de cuentas del ayuntamiento de Tepic, encabezado por Geraldine Ponce, quien, por cierto, anda en pos de la senaduría por su partido. La medida, se informó, se aplicó por un impuesto por 67 millones de pesos que no ha sido cubierto a la hacienda estatal, aunque la alcaldesa ha hecho ver que se trata de una medida injusta, pues si bien admite que no ha pagado, su gobierno ha dicho que dejó en garantía bienes, por lo cual no procedía el bloqueo y con ello que la dejaran sin fondos para pagar servicios esenciales del municipio como alumbrado, obras públicas y hasta recolección de basura. ¿Así se llevan?