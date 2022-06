Triunfalismos inútiles

Finalmente, los resultados de las elecciones de ayer vinieron a confirmar lo que las encuestas señalaban. Cuatro entidades serán para Morena y dos para la oposición. Mario Delgado, aunque no logró el seis de seis que pretendía, celebrará los triunfos en Hidalgo, porque rompe la hegemonía priista con ventaja holgada; en Tamaulipas, porque arrebata el estado al PAN, y en Oaxaca y Quintana Roo porque logra números aplastantes. El PAN, a cuyo líder, Marko Cortés, no se le hizo tampoco el tres contra tres que pronosticaba, festejará mantenerse con Aguascalientes y Durango, entidad en la que, por cierto, fue el PRI el que puso al candidato. Las victorias de la oposición tampoco son menores y serán el argumento principal para decir, como lo hicieron, que “en el 2024 hay tiro”. Sin embargo, las lecturas que generarán polémica y hasta posibles movimientos internos serán las que se miren desde las derrotas y estado por estado. Ahí ningún triunfalismo los puede salvar.

Capturas relevantes en Guerrero

Importante anuncio el que hizo ayer la Fiscalía de Guerrero, al frente de la cual está la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos, de que detuvo a dos presuntos responsables del secuestro de Yoseline “N”, ocurrido el pasado 20 de mayo. Un hecho que provocó hace unos días que familiares, amigos y vecinos de la menor cerraran la carretera México-Acapulco para exigir que la estudiante fuera encontrada con vida, lo cual finalmente ocurrió. El caso es que, nos comentan, con las capturas informadas ayer, el gobierno a cargo de la morenista Evelyn Salgado, quien ha mostrado interés en darle impulso a las causas de las mujeres, manda un mensaje importante ante un asunto que había venido adquiriendo relevancia, por ser la víctima una mujer y además menor de edad.

PRI, ¿ajustes en la dirigencia?

Tras los resultados de ayer, que no favorecieron mucho al tricolor, surgirán, nos comentan, diversas voces que plantearán la necesidad de relevar al dirigente nacional de este partido, Alejandro Moreno. Algunos que así lo quieren argumentan que éste ha sumado, como ningún otro dirigente priista en la historia, ya 15 derrotas al hilo. Sin embargo, hay también quienes consideran que no es momento de acometer ese ajuste. “Lo peor que le pudiera pasar al partido en esta situación de vulnerabilidad es una disputa por la dirigencia”, declaró por ejemplo a Proceso Dulce María Sauri, quien habla desde su experiencia como exdirigente de este partido. Nos hacen ver que podría tener alguna razón, aunque también quienes suponen que, aprovechando la paz que sus adversarios internos le pudieran dar, Alito aprovechará para seguirse acopiando poder dentro del tricolor y dejar atrás a quienes estiman que, desde ya, podrían conducir mejor ese barco viejo, pero que aún flota y se llama PRI.

Que al final no los invitaron

Con la novedad de que la administración de Joe Biden determinó no invitar a la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Los Ángeles, California, a los países con gobiernos que son señalados por transgredir las reglas de la democracia y por deficiencias en materia de respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos; es decir, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Al menos así comenzó a ser informado anoche por reporteros y medios con presencia internacional. El Presidente López Obrador ha advertido que no asistirá al acto estelar del presidente Joe Biden —en lo que respecta a la relación de su gobierno con sus pares de los países de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica— si no son invitados todos los gobiernos. Si la decisión ya fue tomada, las presencias, ausencias y participaciones que se darán a partir de este día darán cuenta de quién acertó y quién erró en esta ocasión.

Dato para la revisión panista

Y en el caso del PAN, partido que encabeza Marko Cortés, no cabe duda de que también se hará una revisión de números, y que en su favor podría operar el que se superaron las expectativas que había en las propias filas panistas. Esto a diferencia de las de Mario Delgado, quien, por ejemplo, arrancó la jornada en Durango, pero dejó la entidad a las pocas horas de que salieran las primeras encuestas internas —hecho que hizo levantar la ceja a varios militantes, pero entender también el mensaje que se mandaba—. El PAN y la alianza se llevan Aguascalientes y Durango, y el albiazul resulta ser el único partido que aumenta su nivel de votación esperada en el actual proceso electoral. Ahí pues una de las distintas variables a consideración.

De inversiones y nuevos empleos

En medio de una creciente necesidad de inversión privada para enfrentar momentos económicos complejos en el país, fue el gobierno de Querétaro el que dio cuenta del monto que, en ese rubro, consiguió el gobernador de esa entidad, Mauricio Kuri, en una gira que realizó por Europa y del cual se derivará la apertura de al menos tres mil 400 fuentes de empleo de alta especialización. Y es que nos comentan, la misión de promoción del estado consiguió la ampliación de operaciones de cuatro empresas del sector automotriz: Brose, Prettl, Metlac y Eurotranciatura. Así, además de la llegada de inversiones por más de tres mil 400 millones de pesos, habrá de instalarse en la entidad el Centro de Investigación y Desarrollo de Resinueva, y se creará la iniciativa “Beca Embajadores Querétaro”, la cual otorgará 100 apoyos a estudiantes de las Universidades Politécnicas y Tecnológicas del estado, para realizar estancias cortas en las áreas de ciencia, tecnología y sustentabilidad en Estados Unidos, Canadá y Alemania. Ahí el dato.