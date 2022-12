El último ¿y nos vamos?

Y fue el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien ayer se despidió del cargo que detentó durante 4 años, tiempo coincidente, por cierto, con el de la 4T. Lo hizo con un mensaje en redes: “Concluimos una administración que transformó el PJF con hechos y resultados medibles, lo que fue reconocido nacional e internacionalmente con diversos premios en los diferentes ejes de nuestras políticas públicas. Gracias a todas y a todos por esta oportunidad de servir a México”. Promoción de igualdad de género, derechos de migrantes, transparencia, justicia digital, nuevo modelo de comunicación, que ayer difundió como logros, abonarán de cara a lo que, nos comentan en la Corte, podría venir para él en algún momento, porque lo menos que suponen es que se apartará de la actividad político-judicial. Ya se verá.

Por el momento, abajo los anuncios

Los que por el momento decidieron dar un paso atrás para evitar que las cosas se pongan feas no sólo con la oposición, sino con sus propios compañeros de Morena, fueron los diputados que recién habían anunciado su intención de pagar anuncios espectaculares con la silueta de la Jefa de Gobierno, su corcholata favorita. Y es que la decisión prendió los ánimos de los seguidores de otras corcholatas que ya amagaban con atizar litigios mediáticos y legales, o en una de esas, replicar con la colocación de sus propios anuncios. Por cierto, que aunque decidieron por lo pronto desistir, no lo hicieron tanto por considerar que transgreden la ley, sino “en aras de proteger el proceso de transformación y no dar ningún pretexto a nuestros adversarios y al INE”. Ahí el dato.

La apreciación del peso

Para el balance de la economía en el año, hay que echar un vistazo a muchos datos, y uno de ellos es el de la apreciación de las distintas monedas en el mundo. Porque resulta que el peso termina como la segunda moneda que más se apreció, sólo por debajo del real brasileño, pero por encima del sol peruano, el rublo ruso, el dólar de Singapur y el peso chileno. Vale la pena acotar al respecto un apunte de la economista Gabriela Siller, quien explicó que si bien el peso es la moneda más apreciada, México es una de las economías que más ha tardado en recuperarse, evidencia de que el buen desempeño de nuestra divisa ha estado apoyado principalmente por el sector externo. Ahí el dato. Y que el 2023 sea mejor.

Sobre los presuntos casos de rabia

Sobre los casos de presunta rabia en humanos, siguen apareciendo nuevos reportes: tras el fallecimiento de uno de los pacientes ocurrido en Oaxaca, de quien no se confirmó que tuviera rabia aunque sí que fue mordido por un murciélago, ayer, en esa misma entidad, las autoridades de Salud dieron de alta a otra menor tras corroborarse que no presentó síntomas de la enfermedad. No obstante, en el otro caso, ocurrido en Nayarit, se reportó que la paciente, que fue atacada por su gato, sí desarrolló el mal. “Los resultados mostraron altos niveles de inmunoglobulinas en el líquido cefalorraquídeo que, aunado a los criterios clínicos y epidemiológicos revisados en sesión de expertos, se determinó que la paciente cursa con una infección del virus de la rabia”, se informó. Actualmente se encuentra grave.

Aseguran vehículo del caso Ciro

Como parte de los avances de las indagatorias por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron ayer uno de los vehículos que estuvo involucrado en los hechos ocurridos el pasado 15 de diciembre. Se trata de un SEAT Ibiza negro que habría sido empleado como muro para que el vehículo del comunicador se detuviera y la motocicleta desde la que le dispararon se acercara. El auto se encontraba en la calle Sur 81 de la colonia Lorenzo Boturini, en la alcaldía Venustiano Carranza. Por cierto que el Presidente pidió ayer mismo a la Jefa de Gobierno, quien estuvo en la mañanera, que no se deje la investigación sobre lo ocurrido “porque yo quiero estar informando aquí, es un asunto muy importante”.

Efectos del nomadismo digital

Por cierto que en la Ciudad de México tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo están volteando a ver ya el tema de los arrendamientos de inmuebles, relacionado con plataformas como Airbnb. Esto, a causa de los llamados nómadas digitales. Y es que en estas páginas recién dimos cuenta del fenómeno que está generando la llegada de ciudadanos, sobre todo estadounidenses que se instalan en ciertas colonias de la capital, aprovechando que su trabajo es remoto. Lo anterior, sin embargo, no sólo provoca cierto desarrollo económico de los barrios, sino que también ha venido a incrementar los montos de arrendamiento, derivando ello en el desplazamiento de colonos. En el Gobierno de la Ciudad están en consultas con otros alcaldes para tener algunas nociones sobre cómo manejar el asunto, y en el Congreso local buscan mecanismos de regulación de las plataformas de arrendamiento. Ahí el dato.