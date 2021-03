Otra vez el morenista solitario

En la bancada de Morena, uno de los diputados más persistentes y también solitarios es Alfonso Ramírez Cuéllar, quien por enésima vez presentó su propuesta de sustentabilidad financiera, que contempla, entre otras cosas, cobrar impuestos a la riqueza. El Ejecutivo y sus mismos compañeros de bancada le han dicho no una y otra vez, pero este miércoles, volvió a plantearlo al instalar el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria que presidirá: “Lo que queremos es que tengamos el dinero suficiente para financiar el nuevo sistema de salud”, dijo. Ya se verá si una vez más le corrigen la plana, o si de verdad encuentra la forma de salirse con la suya en medio de su soledad, nos comentan.

• Bloqueo a Clara Luz

En momentos de contingencia suele aflorar el altruismo. Y eso fue lo que ocurrió en Nuevo León, donde los candidatos a la gubernatura acudieron a la zona afectada por los incendios en la sierra de Santiago para llevar apoyos a la población y al personal que combate la conflagración. Sin embargo, cuentan que hubo una especie de bloqueo a la aspirante de Morena, Clara Luz Flores, a quien elementos policiacos no le permitieron acercar víveres, artículos de higiene personal ni herramientas. A pesar de ello siguió haciendo el esfuerzo de ayudar. Por el contrario, se dice que Fernando Larrazabal, del PAN, arribó hasta con facilidades a la zona. También se comenta que el abanderado de Movimiento Ciudadano, Samuel García, acudió, pero sólo a un centro de acopio a dejar agua. Cuentan que en su caso no trascendió mucho el dato, porque no hubo TikTok.

• Apoyo diplomático a mexicanos en Canadá

Cuentan que la cancillería, que encabeza Marcelo Ebrard, se anotó un punto bueno debido a las gestiones realizadas por el consulado de México en Vancouver ante autoridades canadienses. Resulta que la misión diplomática azteca negoció con el Ministerio de Salud de Canadá y el Ministerio de Agricultura de Columbia Británica para que nuestros paisanos que se encuentran laborando en esas tierras sean vacunados contra el Covid-19. La SRE informó que primero serán inmunizados 468 trabajadores mexicanos que se encuentran en cuarentena obligatoria en hoteles designados por la provincia y después le tocará a más de 1,700 personas que trabajan en diversas granjas. Buena pelota jugada por la misión diplomática en Canadá.

• Y ahora ley ¡contra amparos!

Resulta que la diputada michoacana Reyna Ascencio Ortega quiere que se reforme la Ley de Amparo para “evitar que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servidores públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del estado”. La diputada de Morena señala en su propuesta que la 4T tiene como objetivo acabar con la corrupción, la “burocracia dorada” y “el criminal saqueo en las empresas propiedad del estado” y para ello plantea un agregado al artículo 129 para que no progresen las suspensiones “contra disposiciones o resoluciones” en las materias referidas. Por supuest, no deja de llamar la atención que la dé a conocer justo cuando dos jueces han concedido más de dos decenas de suspensiones por la entrada en vigor de la reforma eléctrica. Nos hacen ver que su propuesta ya está en lista y sólo falta ver qué criterio se impone en San Lázaro. Uf.

• Hacen equipo con la IP

Donde se impulsa el trabajo en equipo con la iniciativa privada es en Durango, donde gobierna José Rosas Aispuro, quien al tomar protesta al comité directivo 2021-2023 de la Canacintra destacó que, a pesar de los momentos difíciles causados por la pandemia, la entidad pudo resistir porque hay coordinación con la clase empresarial. Incluso afirmó que en Durango no sólo se recuperaron los empleos perdidos por la contingencia sanitaria, sino que se han generado. Ante Enoch Castellanos, quien destacó que el gobernador es un aliado de la industria de la transformación, comprometido con la estabilidad laboral y el trabajo digno, Aispuro Torres prometió impulsar proyectos para los sectores industriales que fortalezcan la economía de la entidad.

• Bateados, datos biométricos

Resulta que el Senado finalmente frenó el uso de datos biométricos para usuarios de teléfonos celulares. Cuentan que la propuesta llegó tirando aceite a la reunión de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, donde el senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, consideró que la propuesta para establecer un padrón que permitiría acceder a la información de geolocalización y datos biométricos de los usuarios se debería revisar a detalle para evitar que terminara en tribunales. Xóchitl Gálvez, por su parte, alertó: “cerraremos las puertas a los dispositivos nacionales, pero habrá un sinnúmero de celulares extranjeros con los que podrán delinquir”. Finalmente, Gabriel Székely, director de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, dijo que se acordó con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y con la Consejería Jurídica de la Presidencia, un mecanismo alterno que alcanza los objetivos de la iniciativa, a través de la línea de denuncia 089, en materia de seguridad.