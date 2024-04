Otra vez en el Senado

Y fue a la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, sobre quien ayer estuvieron los reflectores por tomar medidas drásticas para tratar de poner orden en los debates. Rivera, nos comentan, aplicó un acuerdo tomado ante complicaciones que se dan ante las acaloradas discusiones en que terminan enfrascados los legisladores cuando hablan de asuntos políticos del momento. Y resulta que ayer fue la senadora Lilly Téllez —quizá a quien en las bancadas afines a la 4T con menos aprecio ven—, la que padeció que Rivera le cerrara el micrófono y le diera una reprimenda porque “éste es un espacio de debate serio, no de show mediático y mediocre”. Reaccionaron el panista Damián Zepeda y el emecista Dante Delgado. Vieron un exceso y un despropósito en la actuación de Ana Lilia. Ha llamado la atención, nos dicen, que la morenista señalara que lo único que buscan es que el Senado “esté a la altura de la patria y no nos dé vergüenza cuando nos exhiben en la televisión con debates mediocres”. Y, pues, ahí el nivel del debate.

Nuevo fiscal en Guerrero

Y quien ayer llegó a encabezar la Fiscalía General de Guerrero fue el coronel Zipacná Torres Ojeda. Su designación se dio a propuesta de la gobernadora de la entidad Evelyn Salgado y con el apoyo mayoritario del Congreso estatal, con lo cual se asegura un amplio margen de legitimidad para empezar a tomar decisiones. De hecho, nos comentan, el nuevo fiscal ya anunció que una de sus primeras acciones será la de elaborar un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentra y opera la institución. “Mi principal objetivo es recobrar la confianza en la Fiscalía, por medio de acciones y trabajo puntual en la investigación de delitos. Que se regrese la paz social a esta noble entidad. Que el estado de Guerrero tenga la Fiscalía que se merece, una Fiscalía capacitada con sentido humano y a la altura de las demandas de la gente”, ha señalado.

Ojo con el eclipse

Y ha sido la reconocida astrónoma Julieta Fierro quien ha advertido sobre la necesidad de que haya una campaña amplia de difusión a propósito del eclipse que ocurrirá el próximo 8 de abril. Y es que, hasta ahora, ha señalado, no la ha habido, a pesar de que se trata de un suceso fuera de serie que se repetirá hasta el año 2052. Fierro ha recordado que en 1991 un grupo de científicos se encargó de informar en los estados sobre su relevancia, pero también, y eso es algo fundamental, sobre las formas seguras de verlo. Aquel año se supo, informó la científica, del caso de nueve personas que perdieron la vista por no haber aplicado esas medidas especiales de observación. En algunos colegios ya se están tomando decisiones sobre la asistencia de los menores, pero hasta ahora, nos comentan, no se ve que haya una decisión a nivel federal en esa materia. ¿No tendría que ser un tema de más cuidado? Pendientes.

Y fue Beatriz Gutiérrez Müller quien ayer hizo escuchar su voz en medio de la andanada de cuestionamientos que se desató contra Xóchitl Gálvez, luego de la difusión de un video en el que el hijo de la abanderada presidencial de oposición, está en aparente estado de ebriedad. La esposa del Presidente apareció para solidarizarse con el joven —quien previamente había anunciado su salida de la campaña de su mamá—: “Un favor a los políticos en campaña y a sus equipos: jueguen limpio. Quizá es mucho pedir. Pero, como mexicana, rechazo que los familiares sigan siendo ‘daños colaterales’”, expresó. La escritora, quien ha mantenido una posición de cuestionamiento a quienes para dañar a políticos usan a sus familiares —ella misma ha padecido esa situación— ayer la refrendó: “Los padres, los hijos, los familiares, no somos responsables de los actos de ellos; sólo de los nuestros… Los errores, las equivocaciones o delitos de alguien de la familia, así como sus aciertos, victorias o magnanimidades no son transferibles ni hereditarias”. Ahí el mensaje.

Maldiciones en la catedral

Y fue el sacerdote César Corres Cadavieco, quien ayer llamó la atención durante la homilía que ofreció en las exequias de la candidata Gisela Gaytán asesinada el lunes pasado. Y es que, en la catedral de Celaya, nos comentan, el cura soltó: “Esos malditos lo van a pagar, créanme, no sólo mataron a la candidata, mataron a un cúmulo de posibilidades de bien, que le fueron arrebatadas a esta ciudad por delincuentes, todo el bien que ella iba a hacer, las políticas que iba a implementar, borradas de un plomazo, porque alguien cree que es dueño de la sociedad, que puede comprar la vida de los demás. Pero óiganlo bien, malditos, somos más los hombres de bien, y la sangre de Gisela caerá sobre sus cabezas y la de sus hijos por siete generaciones, como dice la Biblia”, dijo el padre. Uf.

Solución ante sospechas

En los pasillos del INE fue notorio que vieron con buenos ojos el hecho de que los moderadores del primer debate presidencial decidieran guardar hasta el domingo, y hasta el último momento, la selección final de las 30 preguntas que deberán responder los tres abanderados en esa contienda. Y es que, nos cuentan, en las entrañas de los partidos políticos crecían dudas sobre si los moderadores podrían “filtrar” alguna de las 108 preguntas que desde ayer tienen en sus manos y de las cuales deben elegir 30 finales. Para evitar suspicacias y dudas, los periodistas encargados de llevar el evento informaron de su compromiso de no abrir el sobre con las preguntas hasta la hora final. Con ello disiparon las dudas de los partidos. Qué tal.