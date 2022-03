Vialidades AIFA y activación económica

Nos cuentan que, si bien la obra del Felipe Ángeles corrió a cargo de las Fuerzas Armadas, la mayor parte de las obras viales y de movilidad que conducen a esa terminal quedaron en manos de gobiernos estatales, en este caso del Estado de México. A Alfredo Del Mazo le tocó llevar a buen puerto el distribuidor que lleva al Acceso Principal, la Línea 1 del Mexibús, la autopista Siervo de la Nación, la Conexión Oriente y las Gazas Río de los Remedios. Nos hacen ver que todas esas inversiones tienen un propósito múltiple, pues al facilitar los accesos, también se ayuda a los ahora trabajadores de la construcción a que eventualmente se empleen en la terminal, además de que el propio aeropuerto empezará a detonar actividades económicas importantes en esa región del Edomex.

• La institución armada y sus tradiciones

Y fue en ese mismo lugar, nos cuentan, que el Ejército se mostró nuevamente como una institución que respeta su historia, su memoria y tiene la capacidad de adaptarse al transcurrir de todos los sexenios. Y es que ayer, poco antes de que comenzara el acto inaugural del AIFA, fueron llegando y ocupando sus respectivos lugares, entre otros, los generales Salvador Cienfuegos, Guillermo Galván y Enrique Cervantes, secretarios de la Defensa en los tiempos de Enrique Peña, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, respectivamente. Y no sólo eso: durante la ceremonia se informó que estaba presente el general Tomás Ángeles Dauahare, familiar directo de Felipe Ángeles, y quien en algún momento fue acusado de diversos ilícitos. De éste se destacó su trayectoria y honorabilidad. La de ayer fue una fiesta de la 4T, pero también de las tradiciones y lealtades de las Fuerzas Armadas, nos comentan.

• Bomba desactivada, por ahora

Así que, con unas cuantas palabras, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, desactivó una bomba política que estaba a punto de estallar. El pasado viernes, la mandataria llamó a los diputados locales de Morena a no intentar llevar a juicio político a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, para destituirla de su cargo. Con eso frenó las ansias de algunos acelerados de su partido que ya preparaban la guillotina, cuando todavía ni siquiera se sabe si Cuevas es culpable o no de lo que se le acusa. Sheinbaum ha dicho reiteradamente que el caso de Cuevas no es político sino estrictamente judicial. Llevar a juicio político a la alcaldesa hubiera representado ir en contra del discurso de la mandataria y podría haber generado inestabilidad política en la capital, que a nadie conviene. No habrá juicio político, no procede, dijo ayer, tajantemente, la coordinadora morenista en el Congreso. Prevaleció la sensatez.

• Samuel no soltará a El Bronco

De las declaraciones realizadas el pasado domingo por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, nos señalan, se desprende que el mandatario no piensa soltar a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien se encuentra preso en el penal de Apodaca. Y es que García dijo que el proceso penal iniciado en contra de su antecesor “es sólo la punta del iceberg” de lo que debe. Nos cuentan que en la primera semana de abril se iniciará otro proceso penal en contra del exgobernador, ahora por abuso de autoridad, y que paulatinamente se sumarán otros que tendrán como origen denuncias presentadas por la actual administración. Las acusaciones pasarán por supuestos fraudes en los servicios de agua y drenaje para Monterrey y llegarán incluso a los presuntos desvíos en la compra de pruebas antiCovid-19. Al parecer, la estadía de El Bronco en Apodaca podría ir para rato.

• El diputado busca selfies

Llamó la atención, nos dicen, un diputado federal de Morena quien se movía con mucha agilidad ayer previo al acto de inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con tal de saludar y tomarse una selfie con una gobernadora. ¿Y quién era ese legislador? Ah, pues Pablo Amílcar Sandoval, exsuperdelegado de Guerrero, y quien contendiera en el rudo proceso interno por la candidatura de Morena al gobierno de ese estado, contra el senador Félix Salgado. Y vaya que fue rudo ese proceso interno, nos recuerdan. El caso es que sin mayor aspaviento y con toda la urbanidad política del mundo, la mandataria estatal Evelyn Salgado saludó al hermano de Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, y miró de buena gana al celular del diputado. Por cierto que, por no dejar, quienes vieron la escena no dejaron de buscar en la cuenta de Twitter del legislador con qué mensaje habría posteado la dichosa selfie. Pero no. Simplemente no la subió.

• Cárdenas y el desabasto de medicinas

Relevante señalamiento el que hizo ayer Cuauhtémoc Cárdenas, nos comentan, al referirse al problema del abasto de medicamentos, aunque en general se refirió a las carencias y rezagos en materia social. El ingeniero, nos hacen ver, se refirió a “las fallas de instituciones que tendrían no sólo que estar operando con plena capacidad y con toda eficacia respecto a sus responsabilidades sociales, sino que nos están marcando la necesidad de que avancemos en la creación o establecimiento de una seguridad social de carácter universal, no vinculada a la nómina como está actualmente”. Durante la Asamblea Nacional de la organización Nosotrxs lamentó que siga sin resolverse la necesidad de institucionalizar un ingreso mínimo vital de carácter universal para quienes menos tienen. Habría sólo que buscar saber si los que tenían que tomar nota al respecto, la tomaron.