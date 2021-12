Vieron corcholatazo en el edén

Con la novedad de que ayer una buena cantidad de observadores de la política nacional apreció lo que pudiera denominarse una acción de corcholatismo presidencial. Y es que, en plena mañanera, cuando hablaba del éxito que representó la reintegración de la Conago, el Presidente refirió: “Aquí quiero aprovechar (para decir) que este trabajo de buscar la unidad tiene que ver con el secretario de Gobernación, Augusto López Hernández, que me está ayudando mucho. Si no, vendría aquí a Villahermosa a acusarlo, pero vengo, al contrario, a decirle a los paisanos que Adán me está ayudando, me está aligerando la carga”. ¿Diez?, le preguntaron al mandatario. Tiene diez, respondió. Refirió que su funcionario “es tranquilo, prudente, sabe escuchar, que eso es muy importante, es paciente, y al mismo tiempo también tiene pasión”. Ahí el dato.

• Ómicron, reacción y desdén

Nos hacen ver que en diferentes espacios en los que se ha tenido que reaccionar con acciones específicas ante los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19, con cada vez mayor inquietud se registra cómo naciones de Europa o en Estados Unidos ya se están tomando acciones concretas para enfrentar el aumento de casos de Covid-19, asociados a la expansión de la variante Ómicron. Y es que aquí, nos dicen, parece no haber ningún tipo de medida preventiva. En otros países han optado por suspender concentraciones masivas, limitar festejos, o restringir horarios y aforos en actividades sociales como acudir a cine, al teatro o a los bares. Aquí, en nuestro país, donde se han confirmado siete casos de la variante, no deja de verse una actitud diferente en las instituciones rectoras del sector Salud. Afuera están preocupados y ocupados, aquí, aparentemente con la idea de que Ómicron nos hará lo que el viento a Juárez, nos comentan.

• Van por Toledo

Así que será en la víspera de Nochebuena cuando se conozca el destino, en términos judiciales, del diputado desaforado y exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo. Y es que será el próximo 24 de diciembre cuando el ministro de la Corte de Chile que lleva el caso determine si procede o no su extradición a México. De acuerdo con la información de la Fiscalía local, a cargo de Ernestina Godoy, la Fiscalía de Chile dio por cumplidos los requisitos para acceder al pedido de extradición. Además, se determinó que no hay prueba concreta de que en el caso haya algún tipo de persecución política, pues quedó descartado algún nexo entre el desafuero y las ideas políticas del petista. En cuanto a la prescripción del delito de enriquecimiento inexplicable, el mensaje de ayer del vocero de la institución capitalina, Ulises Lara, se determinó que el delito está vigente. El resolutivo final será en horas.

• Y tras la suspensión, el contencioso

La determinación tomada por una mayoría de consejeros del INE de suspender algunos procesos preparatorios de la consulta de revocación de mandato no representa un punto conclusivo de ese proceso. Por el contrario, es el arranque de un contencioso que podría transitar por múltiples vías. Y es que anoche mismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que presentará un recurso de queja para que la propia Corte determine que el instituto, que preside Lorenzo Córdova, violó una resolución de ese órgano jurisdiccional. Y no sólo eso sino que acudirá también ante la Fiscalía General de la República y el órgano interno del control del INE “por las probables responsabilidades administrativas y penales” y la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos. Quien antes de asumir la Presidencia en San Lázaro fuera el representante de Morena ante el propio INE, consideró que a pesar de lo señalado por el árbitro electoral sobre la falta de recursos, sí los hay. Uf.

• Van legalmente contra diputado por acoso

Así que habrá de seguir su cauce, ahora por vías penales, la denuncia que hizo en tribuna la diputada panista Luisa Gutiérrez de un presunto acoso cometido por el también diputado local, pero de Morena, Nazario Norberto. Y es que la legisladora ya anunció que presentará una denuncia formal por acoso sexual. “Estas acciones las emprenderé a nombre propio y de todas aquellas mujeres que decidan ir conmigo hasta las últimas consecuencias para lograr que nunca más haya una mujer víctima de agresiones sexuales por parte del diputado Nazario Norberto”, señaló la víspera. El pasado 15 de diciembre, durante la discusión del presupuesto de la Ciudad de México, la legisladora señaló que el morenista la había abrazado de manera indebida. Ayer mismo, la diputada tuvo respaldo de legisladoras del partido Morena “porque ninguna agresión contra las mujeres debe quedar impune y porque nadie está por encima de la ley”.

• Pasitos en el CIDE

Nos hacen ver que el conflicto por el que atraviesa el CIDE se ha metido por callejones muy estrechos, pero afortunadamente no sin salida. Al menos así se pudiera interpretar el hecho de que los estudiantes que tenían tomada la sede Región Centro, ubicada en Aguascalientes, decidieran liberarla. Fue precisamente ésa la señal que quisieron mandar, pues en un comunicado señalaron que se trataba de una muestra de la voluntad expresada en su reciente visita al Senado, al que solicitaron fungir como intermediario. Sin embargo, nos aclaran, no hay posibilidades por el momento de que esa medida sea replicada en el campus Santa Fe, pues aún no se atienden los puntos del pliego petitorio.