Violencia en Tabasco

Algo pasa en Tabasco que la violencia se está también dejando sentir fuerte. Ahora fue asesinado a tiros Gregorio Arias, quien fuera alcalde de Comalcalco, por el PRI, entre los años 2004 y 2006. De acuerdo con los primeros reportes, el también abogado salía de su despacho en esa demarcación cuando fue atacado presuntamente por dos hombres que habrían huido después a bordo de una motocicleta. Ha trascendido información de que un hijo suyo, en el pasado, fue secuestrado y también asesinado. Sacudida la entidad por el sangriento hecho, el gobernador de la entidad, Carlos Merino, lamentó el “artero asesinato” y expresó condolencias.

Buscadoras, en riesgo

Mal, nos comentan, que las autoridades subestimen las alertas que ha enviado la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, en los últimos días, en el sentido de que ha recibido amenazas de muerte. La más reciente fue el pasado 3 de octubre. Y la madrugada de ayer, dos sobrinos suyos, menores de edad, fueron levantados en Sinaloa. Apenas el 4 de octubre fue asesinada Esmeralda Gallardo, madre buscadora de Puebla, quien ya tenía pistas sobre los responsables de la desaparición de su hija. Y ahora Ceci, como es conocida, está amenazada y con dos sobrinos secuestrados. Los gobiernos estatales no sólo no apoyan a las madres rastreadoras, sino que no las protegen. Alguien más debe intervenir. Los casos de violencia contra ellas tienen prendidos los focos rojos. Es, nos dicen, una llamada de atención a tiempo.

Osorio alista ofensiva

Ante la concentración del poder en el CEN de Alejandro Moreno, Miguel Ángel Osorio Chong alista impugnaciones a los cambios que a instancias del primero se hicieron a los documentos básicos del PRI. Y, aunque no quiso precisar qué otras acciones realizará, si encabezará un movimiento o una corriente interna, dio a conocer que en 15 o 20 días dará a conocer la estrategia a través de la cual “hará escuchar la voz” de miles de priistas que están inconformes con lo que está sucediendo en su partido bajo el mando del político campechano. Señaló que, por los tiempos, no considera posible buscar la dirigencia del partido, según lo que establecen los estatutos, pero advirtió que eso no impedirá hacer presente la voz de la militancia inconforme. Uf.

Expectativas sobre encuentro en Washington

Este jueves se inicia en Washington la reunión del Entendimiento Bicentenario, en la que México y Estados Unidos abordarán temas comunes de seguridad y la colaboración para atender estos problemas. México lleva una delegación conformada por los secretarios Ebrard, Sandoval, Ojeda, Rodríguez y el fiscal Gertz. Traen bajo el brazo una demanda para tratar de enjuiciar a cinco armerías norteamericanas por presuntamente facilitar el acceso para la compra de armamento, que finalmente llega en forma ilegal a nuestro país. Por su parte, Estados Unidos, cuya delegación estará encabezada por los secretarios Blinken, Mayorkas y el fiscal Merrick Garland presentará la demanda de una mayor acción para combatir el tráfico de fentanilo a su territorio. Faltan sólo unas horas, nos hacen ver, para conocer el peso que tendrán en el encuentro varias noticias importantes en materia de seguridad y colaboración que han ocurrido a últimas fechas. Pendientes.

Colaboración en Cuajimalpa

Nos comentan que en la alcaldía Cuajimalpa es más que evidente el resultado de la colaboración institucional que mantienen la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el alcalde Adrián Rubalcava. El Hospital General que en breve será inaugurado no hubiera sido terminado sin esa colaboración que se da más allá de banderas partidistas. Durante el informe de ayer, Rubalcava lo dejó claro al decir que Sheinbaum le ha “tendido la mano” para atender temas relacionados con movilidad, infraestructura hospitalaria y seguridad. Y, como hiciera el domingo su similar de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, Rubalcava envió un mensaje a los aliancistas renuentes, al decir que “aunque algunos critican la relación tan estrecha” que tiene con Sheinbaum, la mandataria “se ha convertido en parte de la familia” de la demarcación. Contundente.

Sospechosismo en San Lázaro

Con lo mal pensados que algunos son, no falta quién, entre las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados, ya está considerando que Ignacio Mier tendría en el priista Alejandro Moreno un “caballo de Troya”. Y es que el morenista busca que la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, la cual es presidida por el exgobernador de Campeche, sea incluida en la elaboración de la Reforma Política Electoral que intensificará sus trabajos la próxima semana. El presidente de la Junta de Coordinación Política del órgano legislativo dijo que ya pidió a la Mesa Directiva incluir a este grupo de trabajo porque tienen muchos temas relacionados con la Reforma Electoral. Esos mal pensados de la oposición por los antecedentes recientes, ven con sospechosismo que una cabeza priista se sume al teje y maneje de iniciativas relevantes en la Cámara baja. Uf.