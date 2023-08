Zambrano va, pero con Xóchitl

Y fue el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, el que en medio de jaloneos internos que pugnan porque el PRD tome vías distintas a las del Frente rumbo al 2024, sacó el pecho para defender incluso de perredistas a Xóchitl Gálvez. “Condeno las descalificaciones y los ataques que se han lanzado en los últimos días contra nuestra amiga… ataques que vienen desde el poder presidencial y, lamentablemente, también a esos ataques se han sumado liderazgos de la oposición… De ninguna manera comparto los que hayan venido de algunos amigos, compañeros del PRD, porque eso significa descalificarnos a nosotros mismos como partido socialdemócrata-feminista, que es el PRD”. El caso es que mientras sus dos aspirantes descalificados, Silvano Aureoles y Miguel Mancera, jalan la cuerda hacia el enfriamiento o el quiebre con el Frente, Zambrano ayer lanzó una de cercanía… a Gálvez.

El mensaje de Graue

Relevante, el mensaje que el rector Enrique Graue envió el viernes pasado, a días de que comience el proceso para designar a quien, en su lugar, tomará el timón de la máxima casa de estudios. Fue un pronunciamiento enérgico, en el que destacó su postura en defensa de la autonomía universitaria y su lucha contra intereses ajenos que, recalcó, intentan influir en su dirección. En su última intervención ante el Consejo Universitario, expresó la importancia de valorar la riqueza de la pluralidad y el compromiso inquebrantable con la verdad y el conocimiento. La UNAM debe afrontar con transparencia y responsabilidad los retos que enfrenta, dijo, al tiempo que hizo un llamado a la comunidad universitaria a adherirse a la normatividad como un medio para proteger su autonomía y resistir influencias externas. Pendientes de los ecos que tenga.

Choque de trenes

Más de uno entendió que el mensaje difundido ayer por el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, es el adelanto de que se cocina un gran recorte al presupuesto del Poder Judicial para el próximo año. Si se toma como referencia el punto más alto de los “excesos” por 25 mil millones de pesos, hablamos de que el recorte sería equivalente al 32.2 por ciento de lo que la Corte ejerció este año. En este marco, la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, pronunció ayer un discurso lleno de mensajes hacia adentro y hacia afuera del Poder Judicial. El “somos todos” se entendió como una respuesta a los ataques surgidos desde el Gobierno en contra de algunos jueces por resoluciones que no han gustado. Los augurios no son nada halagüeños. Urge, nos dicen, que alguien llame a la serenidad, pues en un choque entre poderes al final podría no convenirle a nadie.

Crisis histórica en Morelos

Muchos no olvidan la situación de violencia que se vivía en Morelos en los años noventa, al grado de que el gobernador Jorge Carrillo Olea tuvo que renunciar, en 1998. Pues resulta que la crisis actual es peor a la que se vivía entonces. En el primer semestre del 1997 —con Carrillo en el gobierno— se registraron 95 asesinatos. Y en el mismo periodo de este 2023, la cifra fue de 594, cinco veces más. De enero a junio en Morelos se alcanzó el mayor pico de homicidios de los periodos similares en los 26 años que hay entre el 1997 de Carrillo y el 2023 de Cuauhtémoc Blanco. Y en feminicidios se registra la cifra más alta desde el 2015. En el 97, ante la presión de la sociedad morelense, Carrillo debió entender que era necesario separarse del cargo. Ahora que el estado está cinco veces peor, el Cuau patea la realidad, como en sus mejores tiempos de futbolista. ¡Uf!

Para Puebla, 15 gallos

Vaya grillerío el que se ha desatado en Puebla, en donde 15 personajes han levantado la mano para buscar la gubernatura. La mitad de ese total está en Morena, el partido en el poder, aunque dicen los que saben que sólo dos tienen posibilidades: el presidente del Senado, Alejandro Armenta, quien va muy adelantado, y el coordinador de los diputados federales, Ignacio Mier. En la lista está, por cierto, Julio Huerta, aquel que en algún momento le mandó hacer una estatua al gobernador Miguel Barbosa. En tanto en el PAN hay dos que se han apuntado, pero quien encabeza por mucho las preferencias dentro de este partido es alguien que no se ha destapado, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Y en el PRI suspiran el dirigente estatal, Néstor Camarillo, y otra vez, el legislador local Jorge Estefan Chidiac. Todo puede suceder. En Puebla no hay nada escrito. Y menos con tantos gallos en el redondel, nos dicen.

INM indemniza y sigue vigente

Y fue el Gobierno de México el que a través del Instituto Nacional de Migración, indemnizó a las familias de las 40 víctimas mortales del incendio en una estación de retención de migrantes en Ciudad Juárez ocurrido el pasado 27 de marzo. En total se dio un pago de 140 millones de pesos. Igualmente, se notificó a la empresa Camsa, que tenía a su cargo la seguridad del lugar donde ocurrió el siniestro, las causales de rescisión de su contrato y se emprendieron acciones como la suspensión temporal de 33 estancias provisionales, similares a la que se incendió, y diversos ajustes operativos y logísticos relacionados con el traslado de personas indocumentadas. Por cierto que en todo lo anterior ya no se requirió a quien a decir de algunos ya se veía al frente de algo distinto al INM de Francisco Garduño, es decir, al padre Solalinde.