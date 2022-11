Quién contará a los marchantes

En el marco de la Conmemoración del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, la integrante del grupo parlamentario del PRI reclamó que en la discusión del Presupuesto 2023, el grupo mayoritario no apoyó a las mujeres y no les dio más recursos para programas.

Esto no es nuevo, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha tenido uno de sus principales negativos en el trato con las mujeres. Desde el inicio del sexenio surgieron desacuerdos entre las autoridades y las organizaciones feministas.

Para infortunio del gobierno impulsado por Morena y sus aliados, las protestas feministas no se reducen a un problema local, sino que han trascendido a otras regiones del mundo.

Por ejemplo, el 10 de marzo de 2020, el influyente diario estadunidense The New York Times reportó:

“Decenas de miles de mujeres desaparecieron de las calles, las oficinas y las aulas en todo México, el lunes como parte de un paro laboral para protestar por la violencia que sufren y para exigir al gobierno que tome medidas.

“La ausencia de las mujeres de los espacios públicos intentaba ser un recordatorio de que cada día, diez mujeres son asesinadas en México y desaparecen para siempre, dijeron las organizadoras.

La marcha que encabezará mañana el presidente López Obrador dará un respiro a los legisladores que votarán en contra de la Reforma electoral pues ya se insistirá más en la negociación para aprobar su iniciativa con la que pretendían meter mano a la Constitución.

Con ello se pretendía que entrara en vigencia dicha ley y que entrara en operación precisamente, en las elecciones del 2024, así que se tuvo que conformar con una reforma legal.

López Obrador, visiblemente molesto, culpó, como siempre, a sus adversarios, en este caso a la oposición de la que dijo, se quiere quedar con el INE como está para hacer fraude. O sea, podría decirse que desde ahorita está anticipando que si no gana su partido, entonces no hay democracia. Y es más, ve con preocupación que Morena, pueda perder importantes posiciones electoralmente hablando, además de que no tiene otra forma el inquilino de Palacio Nacional de responder porque siempre le gana el que estuvo 18 años como candidato.

+++

El dirigente de Moreno, Mario Delgado asegura que a todo el que se topa, que quiere ser candidato de su partido al gobierno de la Ciudad de México y que pronto dejará la dirigencia nacional del partido. Incluso menciona que trae apoyo de muy arriba, es decir de Palacio Nacional y respaldo de varias tribus internas. Solo falta saber que dice Martín Batres que hace hasta lo imposible por arrebatarle las banderas políticas. El caso es que ven al líder morenista más emocionado con su eventual campaña que en apuntalara su partido para las elecciones de 2023 en el Edomex y Coahuila.

+++

Ayer, seis diputados federales de Morena y dos del PT decidieron viajar a España y no acudir a la marcha de López Obrador. Son cinco morenistas: Zulema Adams, Selene Ávila, David Ortega, Susana Prieto Emelda Pérez, no perdieron de vista su voto a favor de la iniciativa Presidencial de reforma electoral en su ausencia. Por eso, en su calidad de legisladores participarán los días 27 y 28 en la interparlamentaria.

Pero para su regreso, los días 29 y 30, solicitaron y se les aprobó- licencia. Resulta que esos dos días se debatirá y votará en el pleno de San Lázaro el dictamen electoral, y así podrán ser llamados sus suplentes, a fin de garantizar esos votos en pro de la reforma.

+++

El INE presentó los avances del proyecto de difusión de los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas a través de radios comunitarias, indígenas e indigenistas #NuestrasVocesCuentan.

Se trata de una iniciativa que tiene por objetivo promover los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas, así como la identificación, denuncia y erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género (VPMRG), a través de las radios comunitarias presentes en el territorio nacional.

Durante el acto, la Consejera Norma De la Cruz, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No discriminación del INE, enfatizó en la necesidad de consolidar la participación de las mujeres indígenas y afrodescendientes para que sea abierta y sin violencia.

“Tenemos que consolidar su participación democrática en un espacio más igualitario, en el que el sexo, la raza, la etnia o cualquier otro factor, no sea ningún obstáculo para hacer valer los derechos de cada persona”, dijo.

+++

México reafirma su condición de ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. El lunes en la tarde fue asesinado a balazos el reportero y locutor Pedro Pablo Kumul en Xalapa, Veracruz.

También en la citada entidad se informó de la desaparición del comunicador, Francisco Hernández Elvira. En el presente año van 17 periodistas asesinados.

Kumul se desempeñaba como reportero y locutor de AX Noticias y de Es Amor 104.5 HD, cuando conducía un taxi. Los presuntos homicidas lograron escapar.

Según la organización Artículo 19, desde el 2000 van 155 comunicadores asesinados.