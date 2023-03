El crecimiento del AIFA ha sido lento…penoso , con pocos pasajeros

A partir de ayer cuando el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, presidio la “Ceremonia Conmemorativa al Primer Aniversario de Operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, Estado de México”, según se puede leer en la invitación que giró la propia Sedena y entonces, la pregunta es obligada: ¿fue un año de operaciones?. Deja satisfecho al gobierno federal…

En el discurso inaugural, en marzo del año pasado, el titular de la Sedena indicó que la responsabilidad que el Presidente de México les había encomendado a las fuerzas armadas para construir el AIFA “no fue por casualidad, sino por su experiencia probada por décadas en obras como hospitales, centros de rehabilitación, enfermerías, unidades médicas, planteles educativos, unidades habitacionales, estancias infantiles, entre otras”. Y eso de que el aeropuerto en cuestión contribuye al progreso de México, habría que ponerlo en tela de duda porque no ha podido, por más intentos que ha hecho, levantar el vuelo. Lo cierto es que a un año de su inauguración han quedado a deber y mucho.

Ese día más bien lo que se llevó a cabo fue un mitin político de Morena y a 365 días de distancia, el AIFA sigue tan desierto como en un principio, pese a que las autoridades han tratado de difundir sus supuestos beneficios con personajes como Sabrina Sabrok, que por las redes dice ser “cantante”, e influencers como Luisito Comunica y nada ha podido lograr esta errada y llamada Cuarta Transformación. Ni siquiera han logrado que la carga que transportan los aviones lleguen al Felipe Ängeles.

+++

Ricardo Monreal cree que es un esfuerzo que están haciendo todos los aspirantes a la candidatura a la presidencia, a pesar de que no hay piso parejo, hay desventaja, todos tienen que hacer un esfuerzo para dar a conocer su propuesta, lo que se quiere para el país.

Dijo que el canciller hizo bien al presentar su autobiografía, ojalá y hubiera reglas claras, piso parejo, menciones iguales.

Él no es Ávila Camacho, es Ricardo Monreal, un hombre que cree en políticas progresistas y en el cambio. Se tienen que mejorar y profundizar algunas políticas públicas como la seguridad, la atención al campo, el medio ambiente, el cambio climático, las pensiones y las reservas actuariales

También el sistema de bienestar, en el que descansa la salud, la educación y la seguridad social.

Cree que el presidente lo define en un contexto claro, porque es un hombre con independencia y autonomía, como lo era Mújica.

Lo que le impide estar más arriba en la preferencia es que no tiene recursos públicos para su promoción personal y a ellos le sobran, y no tiene tiempo porque no desatiende su trabajo legislativo. Todos los días se dedica a tratar de hacer bien las cosas en el senado y cuando puede el sábado o el domingo visita algún lugar del país.

+++

Querétaro cuenta con una fiscalía de resultados. Ya son siete años de resultados contundentes y visibles de la Fiscal General del Estado de Querétaro encabezada por Alejandro Echeverría Cornejo, quien rindió ante un auditorio lleno su informe de actividades, en donde se pudo confirmar y acreditar que se cuenta con una institución reconocida a nivel nacional e internacional, situándose como una de las más eficientes, de acuerdo a organizaciones civiles como Impunidad cero, World Justice Project y México Evalúa.

+++

Marcelo Ebrard debió entender que no habrá equidad en la contienda interna por la candidatura presidencial en Morena. Todos los días se apoya a la candidata preferente.

El canciller presentó su libro autobiográfico “El camino de México’’, ante cuates, amigos, pero ningún peso pesado de Morena. Debió haber invitado a los intelectuales y líderes de universidades y así el auditorio hubiera tenido más calidad.

Ebrard dejó bien claro cuál es su público objetivo, las clases medias, las mismas que ataca consistentemente el Presidente desde su púlpito palaciego.

“La mayoría del país debería ser de clase media’’, dijo, pero no pasó de ser una frase más, pues en los hechos Ebrard jamás ha contradicho a López Obrador.

Pese a ser, sin duda, el mejor calificado de los suspirantes de Morena -en cuanto a experiencia de Gobierno y relaciones internacionales-, el hecho de que en Morena lo hayan dejado solo es una señal de que los planetas no se han alineado a su favor. Nadie con peso político del partido oficial acudió a la presentación de su Libro, pero no se achico y va a dar la pelea, aun que ello signifique el alejamiento de Palacio Nacional. Esto lo hará en su momento.

+++

En México la ciencia está en peligro, coincidieron los diputados federales del PRI, tras reunirse, vía digital, con académicos e investigadores para escuchar sus preocupaciones en torno a la iniciativa de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias Tecnologías e Innovación, presentada por el Ejecutivo Federal.

Al hacer un recuento de las inquietudes expuestas por los líderes de la comunidad científica mexicana, el diputado Rubén Moreira Valdez enlistó que es centralista, atenta contra la pluralidad de las ideas, es autoritaria, la agenda nacional queda sujeta al Ejecutivo federal, no garantiza más presupuesto, ni establece programas multianuales, excluye a empresarios mexicanos, se apropiaría del trabajo de los investigadores y pretende ser el patrón de los desarrolladores.

Con el consenso de los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Brasil Acosta, Laura Haro, Eduardo Murat y Sayonara Vargas, el líder congresista aseguró que se empujará el tema de los parlamentos abiertos y se realizarán otros foros si es necesario, para dar la batalla ante esta mala propuesta, que para los priistas es anticonstitucional por atentar contra la libertad de investigación y expresión.