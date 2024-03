Guerrero en medio de una tormenta de violencia

La gran ausente de la semana, fue la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien hasta el jueves se presentó a través de un video, no obstante que la entidad estaba en medio de la violencia estudiantil y la que todos los días se ejerce lo mismo en Acapulco o Chilpancingo o la sierra en contra de la población.

Y al ver cómo se le complicaban las cosas, anunció la renuncia de secretario General de Gobierno, Ludwing Marcial Reynoso, y el de Seguridad Pública, general brigadier Rolando Solano Rivera, esto, por los hechos que derivaron en la muerte de Yanqui Kothan Gómez Peralta, estudiante de la Normal de Ayotzinapa, “Isidro Burgos”.

De no ser por la madre del joven Yanqui, que de inmediato presentó los exámenes del cadáver de su hijo que comprobaban que no había ingerido alcohol ni drogas no se habría venido por tierra la versión de los policías estatales que pretendían inculparlo.

Esto, además del clima de violencia que persiste en todo el estado por el cobro de piso y en general, la violencia en su máxima expresión. Siempre, Ludwing Reynoso fue un funcionario incapaz, con cero eficiencia, pero se nota que la gobernadora guerrerense ya le encontró acomodo en otro lado, quizás, en un círculo más cercano y menos oficial.

Una actuación bastante cuestionable también fue la del general Solano Rivera. La gobernadora Salgado, dio a conocer que seguirá todo el trámite correspondiente para remover a la Fiscal del Estado, Sandra Luz Valdovinos.

La Fiscal, junto con el ahora exfuncionario de Seguridad Pública del estado, se inventaron, para salvarse, que lo acontecido el pasado 7 de marzo fue un enfrentamiento porque los estudiantes iban armados y con consumo de drogas y alcohol. Se les cayo el teatrito muy rápido.

+++

Xóchitl Gálvez no sólo será la primera Presidenta de la República, sino que llevará prosperidad y dará certeza, certidumbre y rumbo a México, afirmó Alejandro Moreno, Presidente del PRI, al encabezar un encuentro de la estructura territorial con la Candidata Presidencial de la Coalición “Fuerza y Corazón” por México.

Hizo un llamado a los coahuilenses a defender lo que más quieren: la familia, la seguridad, la integridad, al tiempo que convocó a respaldar a todos los candidatos de la alianza el 2 de junio.

El dirigente del tricolor sostuvo que Coahuila tiene en Miguel Ángel Riquelme y María Bárbara Cepeda a dos “candidatos de lujo”, de experiencia, de resultados y de juventud al Senado de la República.

Acompañado por Carlos Robles Loustaunau, dirigente del PRI en el estado, confió en que el 2 de junio “vamos a demostrarle a México de qué están hechos en Coahuila”. Anticipó que las mujeres y los jóvenes, tanto de esta entidad, como del resto del país, van a hacer a Xóchitl Gálvez la próxima Presidenta de México, porque representa el mejor proyecto y la mejor propuesta.

+++

El jueves le tocó perder la vida a Diego Pérez, un candidato a la Alcaldía de San Juan Canuc, Chiapas.

Naturalmente que indignó, como otros más que se han registrado en todo el territorio nacional, no hay seguridad ni garantía de la autoridad.

Por eso el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito” simplemente afirmó que en México la violencia está fuera de control y obviamente una incompetencia de la de la autoridad.

Y como en dodos los casos, el llamado de garantizar la seguridad al gobierno de López Obrador, parece que sigue siendo una frase de repetición y muy común en los escritorios y oídos del que manda en Palacio Nacional.

Alito le restregó al gobierno que garantice esa seguridad a los mexicanos y la de los candidatos, para evitar que la delincuencia organizada sea la que elija el 2 de junio.

Naturalmente que es más que grave ese llamado de Alito, pero lamentablemente es la realidad y los mexicanos lo sufren a diario.

Hasta ahora no hay seguridad en prácticamente ningún lugar del país. Por el contrario, a cada momento, las organizaciones de delincuentes aumentan su poder, sin que los encargados de combatirlas logren avances y ni siquiera logran proteger a quienes aspiran a ejercer cargos de representación popular.

Al respecto, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, condenó el asesinato de Diego Pérez Méndez, precandidato de este instituto político a la alcaldía de San Juan Cancuc, Chiapas, y exigió a las autoridades “una investigación expedita para dar con los responsables y aplicar toda la fuerza de la ley”.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el líder nacional del tricolor subrayó que “las y los mexicanos vivimos en un país donde la violencia está fuera de control y hay incompetencia de las autoridades para imponer la ley y garantizar paz en todo el territorio nacional”.

+++

el INE aprobó esta semana la candidatura de Juan Carlos Hank Krauss para el Senado de la República como representante de Baja California. El hijo de Jorge Hank Rhon buscará el voto por el Partido Verde Ecologista y se enfrentará, por ejemplo, al exgobernador Jaime Bonilla, propuesto por el PT.

Esa es la razón por la cual, hace apenas unos días, se promovió en la zona fronteriza la llegada del partido que lidera Karen Castrejón y las principales urbes se comenzaron a iluminar de verde; la fórmula se completa con Mónica Vega, exsecretaria del Medio Ambiente estatal…

+++

Hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional e incluso la ONU llegaron sendas denuncias contra los gobernadores que autorizaron el uso de la fuerza pública en las movilizaciones por el Día de la Mujer el pasado 8 de marzo, entre quienes se encuentran la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno y el de Zacatecas, David Monreal.

Nos dicen que los colectivos feministas We R Women on Fire, Brujas del Mar y No es Una, Somos Todas pidieron además a las instancias internacionales su intervención para que se emitan recomendaciones a las dependencias mexicanas y se envíe una comisión especial evaluadora que revise los protocolos vigentes para garantizar el derecho de las mujeres.