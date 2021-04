La oposición en el Distrito Federal está por los suelos

El Tribunal Electoral de San Luis Potosí anuló la candidatura de Xavier Nava Palacios por Morena a la Alcaldía de la capital potosina.

El Tribunal decidió de forma unánime revocar la candidatura de Nava tras considerar que violó la ley al postular su reelección por partidos distintos a los que lo llevaron a la presidencia municipal por primera vez, en este caso el PAN y Movimiento Ciudadano.

La inscripción del resto de plantilla: Nayeli Vázquez como segundo síndico y del alcalde interino Alfredo Lujambio Cataño, también quedó sin efecto.

El órgano dio un plazo de 72 horas a Morena para sustituir al candidato. El PRI fue el que impugnó la candidatura de Nava ante el Tribunal estatal por no llevar a cabo su proceso de reelección con los mismos partidos que lo llevaron al poder.

+++

El panorama en estas elecciones de junio de 2021, pinta más bien para que Morena no sólo mantenga su fuerza en la capital del país —actualmente tiene 11 de 16—, sino que recupere un par de alcaldías (Milpa Alta y Venustiano Carranza)…; o en una de esas hasta tres (Coyoacán), según los optimistas pronósticos dentro del partido en el poder.

Y aunque no todo es jauja, de acuerdo a como pintan los datos de la encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen/Heraldo Media Group publicada ayer en estas páginas, bien podría decirse que Morena apuntala a la vieja Tenochtitlán como su gran bastión y que Claudia Sheinbaum se afianza como “La Jefa Política” de la CDMX.

Por ahora, el gran derrotado en los rejuegos políticos capitalinos son el PAN, el PRD Y el PRI porque durante los últimos años no hacen trabajo político. Han mantenido una pugna con la jefa de Gobierno, pero no han hecho nada por acercarse a la gente, parece que no quieren saber nada de los municipios de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, entre otras. Hoy los últimos muestreos dan como al partido Morena.

Néstor Núñez, llevo a cabo un pésimo trabajo no logró la candidatura de su partido para la reelección en la alcaldía Cuauhtémoc, porque va Dolores Padierna quien está muy desprestigiada. Ella y su marido el señor de las “ligas” René Bejarano tienen el control de vendedores en esa delegación, de tianguistas y los m jueve a su antojo.

No fue el caso de Vidal Llerenas —pieza del dirigente del partido, Mario Delgado—, quien sí va por la reelección en Azcapotzalco. Ni de Francisco Chíguil —cercano a Marcelo Ebrard— que también va por la reelección en la Gustavo A. Madero.

La intención de voto en favor de Morena en la Ciudad de México, según lectura dentro del propio partido, se debe al trabajo federal de Andrés Manuel López Obrador, pero “de manera muy destacada” al liderazgo de Sheinbaum. Y a nivel de las alcaldías, por el trabajo que cada uno ha implementado en su territorio.

+++

Este lunes 19 de abril los estudiantes del nivel básico del estado de Campeche regresan a las aulas, luego de que se concretara la vacunación contra la COVID-19 de maestros y trabajadores de la educación, nos comenta Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública (SEP).

A través de un video, la SEP, tras anunciar el regreso a las clases presenciales en esta entidad, la primera en el contexto de la crisis sanitaria de coronavirus emitió nueve recomendaciones para un retorno a las aulas con la garantía de que se evitará algún posible contagio de la COVID-19.

La SEP refiere que los alumnos asistirán de manera escalonada a las escuelas del estado. Los lunes y miércoles asistirá una parte del grupo, mientras que los martes y jueves lo harán el resto. “El viernes se reforzarán los conocimientos a estudiantes que lo requieran”, refiere la dependencia en el video.

Asimismo, apunta que en caso de presentar síntomas de posible COVID-19, la SEP sugiere a los alumnos, reportarlo a las autoridades de su escuela y acudir a un centro médico para una revisión.

+++

A dos meses de acudir a las urnas (6 de junio), donde habrá en juego más de 21 mil cargos de elección popular, las campañas políticas se han convertido en una guerra de lodo. Las acusaciones siembran desconfianza y fomentan la violencia. El país está polarizado.

Vivimos tiempos difíciles. El combate a la pandemia, la corrupción y la impunidad, serán evaluados en las urnas. Por primera vez, las 32 entidades federativas tendrán una elección local el mismo día.

Los actores políticos se están radicalizando. Tenemos un presidente reavivando su base social, peleándose con sus adversarios políticos y descalificando al árbitro electoral.

La embestida ha sido frontal, por lo que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, respondió que el amedrentamiento no va a prosperar. Y que “El INE seguirá siendo un árbitro vigilante y sin protagonismos ni estridencias retóricas”.

Por lo que respecta al PRI, PAN y PRD están prácticamente desdibujados en la escena pública. En 2018 perdieron miles de afiliados, y muchos de sus liderazgos nacionales o estatales los abandonaron.

Una vez más, el abstencionismo es el gran enemigo a vencer. Los partidos políticos se encaminan a la elección divididos y desacreditados. La pandemia cambió la forma de buscar el poder y gobernar. La muerte nos provoca miedo e incertidumbre.

El modelo tradicional del político populista que le dice a la gente lo que quiere oír, que juega con las esperanzas y la buena fe de la gente, empieza a devaluarse.

+++

El candidato de la coalición PRI- PRD a la Gubernatura, Adrián de la Garza, involucró hoy a su adversario de Movimiento Ciudadano Samuel García con su tío Gilberto García Mena, "El June", procesado por delitos relacionados con el narcotráfico, basado en el video de una fiesta realizada en 1996.

En ese entonces, el candidato de MC tenía 10 años de edad.

El candidato del PRI- PRD sostuvo además que tiene evidencia de que el despacho de la familia de García realiza depósitos frecuentes a la familia de "El June".

De la Garza dijo que presentará denuncias ante la FGR y las autoridades electorales, por sospechar que puede haber recursos de procedencia ilícita en la campaña del candidato de MC.