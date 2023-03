Alertan por evolución en fraudes cibernéticos

Los fraudes cibernéticos han tomado impulso en México y con el paso del tiempo han ido evolucionando, con la finalidad continuar engañando a las personas que, por desconocimiento o poco cuidado, tienden a ser víctimas de robos, a través de los servicios financieros.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en los últimos años, el fraude cibernético se ha sofisticado cada vez más, al grado de que, hacer un depósito, cobrar un cheque, retirar dinero de un cajero automático, solicitar un crédito, pagar con la tarjeta o realizar compras en línea, se ha convertido en un riesgo y de no adoptar medidas preventivas, puede llevarnos a ser víctimas de un algún fraude.

De 2020 a finales de 2022, el organismo regulador registró un total de 391 mil 182 controversias por posible fraude, teniendo un incremento en el fraude cibernético, el cual, podría derivarse principalmente por el aumento del comercio electrónico y las transferencias vía electrónica.

Tan sólo durante 2022, el 62.3 por ciento o 134 mil 433 controversias correspondieron a la banca múltiple, de esa cifra, 30.5 por ciento o 41 mil 051 quejas fueron asuntos presentados por personas adultas mayores y de éstos, el 50.5 por ciento o 20 mil 745 se originaron por un posible fraude.

ROBO DE IDENTIDAD. Uno de los principales delitos que se comenten en México es el robo de identidad, práctica que consiste en la usurpación de la identidad de una persona para realizar compras en establecimientos físicos o digitales, solicitar créditos y realizar traspasos de recursos en su nombre.

El departamento de Educación Financiera de Citibanamex refiere que esta actividad puede llegar a ser muy peligrosa, ya que de ser víctima de ésta podría afectar severamente el patrimonio de una persona, así como su historial crediticio.

Si este se ve afectado probablemente bancos e instituciones financieras puedan llegar a negar nuevos créditos en el futuro.

Los elementos que mayores indicios dan ante un posible robo de identidad son retiros no reconocidos de la cuenta bancaria del afectado, cargos extraños en la tarjeta de crédito, incluso, revisiones no autorizadas al historial crediticio en buró de crédito.

Si una persona sospecha que es víctima de este fraude el primer paso para protegerse es reportar al banco o la institución financiera correspondiente. Si el banco lo permite bloquea la tarjeta vulnerada desde su aplicación bancaria.

¿QUÉ MEDIDAS TOMAR? Aunque las instituciones financieras se encuentran realizando acciones constantes para disminuir esta práctica, como la implementación de mejoras en la seguridad y la utilización de biométricos para identificación y uso de geolocalización en aplicaciones para móviles, los retos continúan siendo grandes.

Por ello, te recomendamos tomar en consideración los siguientes tips para disminuir en mayor medida este riesgo. Te compartimos algunos consejos de Citibanamex que te ayudarán a proteger tu identidad.

• Revisa periódicamente tu estado de cuenta: Con esto podrás detectar movimientos extraños que no reconoces. Si tu banco lo permite activa el servicio de alertas para cada o compra o movimiento que realices, de esta manera notarás un cargo no reconocido en el momento que se realiza.

• No conserves estados de cuenta físicos: Si te deshaces de ellos asegúrate de destruirlos perfectamente. Si los tienes de manera digital guárdalos bajo llave o contraseña; en la medida de lo posible sustituye los estados de cuenta físicos por los digitales.

• Evita las conexiones a Internet desde redes públicas: Existe una mayor probabilidad de que tus datos sean vulnerados a través de la utilización de estas redes.

• Si compras por Internet, que sea en lugar legítimo: De preferencia utiliza un gestor de pagos, genera una tarjeta virtual o un CVV dinámico, esto garantizará la seguridad de tus datos.

• Evita publicar información personal en redes sociales: Aunque esta actividad parece de lo más inocente puede ser una vía de entrada para que se vulnere tu identidad.

• Verifica las llamadas: Recuerda que si recibes una llamada de tu banco podría no ser legítima, cuelga inmediatamente si te piden información confidencial.

• No respondas correos o mensajes sospechosos: Los mensajes de remitentes desconocidos que te informan sobre un problema en tu cuenta, que ganaste un premio, viaje o sorteo, puede que no sea legítimo, no abras ese tipo de correspondencia.

• En un cajero automático no aceptes ayuda de extraños: Ante cualquier problema solicita asesoría a los trabajadores legítimos de la institución.

Estas recomendaciones te ayudarán a proteger tus datos y evitar pasar malos ratos. Recuerda que tú mismo puedes ayudar a mantener tus cuentas seguras y a proteger tus datos personales. Ante cualquier eventualidad acércate a tu banco y a la Condusef.