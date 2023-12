Algoritmos, ¿los nuevos jefes?

¿Llegará la Inteligencia Artificial (AI) a desplazar el trabajo de los humanos? Lo ideal sería tener en el área laboral como compañero laboral a un robot o aplicación de ChatGPT y no verlo como una competencia o un peligro.

Ante el uso cada vez mayor de la Inteligencia Artificial en diferentes sectores de la industria, la economía, la salud, la educación o el entretenimiento, mucho se ha especulado sobre qué pasará a mediano plazo con los puestos de trabajo.

Si consideramos que una aplicación de ChatGPT puede generar más de 310 millones de palabras por minuto y redactar en un tiempo asombrosamente corto un contrato de alquiler o un boletín de prensa, por ejemplo, no sería una exageración imaginar que la automatización irá desplazando el trabajo humano en ciertas tareas.

Deben haberlo sabido desde el principio. Vendíamos robots para uso terrestre…, antes de mis tiempos, incluso.

Desde luego, eran robots que no podían hablar. Después se hicieron más humanos, y empezó la oposición. Los sindicatos obreros, como es natural, se opusieron a la competencia que hacían los robots al trabajo humano, y varios sectores de la opinión religiosa hicieron sus objeciones inspiradas en la superstición. Todo aquello fue inútil y ridículo. Y, sin embargo, así era

Susan Calvin

Yo, Robot (Isaac Asimov, 1968)

En Estados Unidos, por ejemplo, ya hubo cuatro mil recortes de empleo por la Inteligencia Artificial, y según estimaciones de estudios en todo el mundo, se prevé que hasta 300 millones de plazas laborales estén en riesgo.

De acuerdo con Universal Robots, un proveedor de robots utilizados en industrias y en la educación con sede en Dinamarca, los robots están llegando y las empresas que los construyen buscan potenciar a sus trabajadores.

Denis Pineda, presidente regional de esa empresa, cita un estudio del Foro Económico Mundial que indica que en los próximos cinco años, el 60% de las empresas que operan en servicios de información y tecnología esperan que se creen puestos de trabajo gracias a los robots.

Pero, qué tan preocupados están los mexicanos ante escenarios como éste?

La empresa YouGov publicó en julio pasado un estudio en el que seis de cada 10 mexicanos dijeron sentirse preocupados de que la Inteligencia Artificial pueda eliminar sus trabajos, y cuatro de cada 10 mexicanos usa, planea o discute implementar la IA en su trabajo.

Karla Tejeda, periodista de profesión, asegura que la IA sí desplazará algunos puestos de trabajo en su área.

“Sí hay temor, lo que uno ha estudiado cuatro o cinco años, pues con una máquina ya se hace en menos de cinco minutos”, lamenta.

“Te voy a dar otro ejemplo muy fresco, hay un medio de comunicación mexicano, Grupo Fórmula, que lanzó a su nueva presentadora virtual, una Inteligencia Artificial que no se va a equivocar en repetir alguna palabra o no va a tener algún ademán que no guste a los productores, etcétera. Con ella, estos productores y van a ir más rápido en tiempo y en costos, porque al editar no les va a costar tanto trabajo, pues la presentadora es un programa al que le ponen un guion y lo dice tal cual, sin balbuceos. Y en radio pasa lo msimo. En la música también se puede ver, ahí está el caso de Bad Bunny, que fue tan polémico y si no hay una regulación nos vamos a ver amenazados todos en todos los oficios”, asegura Karla.

Sin embargo, ese temor a ser desplazados va menos subrayado en otras áreas como la ingeniería, por ser la parte que está del otro lado, la que suministra precisamente las bases de datos a la IA.

“Desde el punto de vista del trabajador, es otra herramienta: una herramienta para ayudarlo a ser más efectivo en el trabajo que está haciendo actualmente, para que sea más elegible para obtener el trabajo en el futuro, que a menudo son trabajos mejores, más seguros y mejor pagados”, destacó la presidente regional de Universal Robots en un comunicado.

Para el ingeniero en infraestructura y monitoreo, Francisco Javier Guzmán Lemus, el uso de la Inteligencia Artificial representa más retos que obstáculos, y está convencido de que la única manera de plantar cara a la nueva tecnología será saber cómo crearla.

“Para mí la Inteligencia Artificial es uno de los grandes avances tecnológicos y es muy importante que se pueda dar el siguiente paso tecnológico. Al ser un campo relativamente nuevo, con determinadas herramientas y determinados procesos, se abre un universo de posibilidades que me facilitarán, por ejemplo, evadir la discriminación por la edad, pues no todo mundo se está capacitando en IA, que es lo que se necesitará en un futuro cada vez más cercano, quiero ser quien diseñe lo que un robot o máquina hará, entonces tengo más posibilidades de ser contratado y evitar esa discriminación.

“En cuanto al temor de que quite empleos no, más bien lo que yo haga con el robot si puede dejar sin trabajo a alguien. Hay una frase muy repetida en estos tiempos que dice: ‘la IA no te dejará sin trabajo, o no te reemplazará, te dejará sin trabajo quien esté capacitado para manejarla’, aunque claro, para personas que no están en mi campo, sí podrá representar un peligro”, dijo a La Razón.

Aunque el tema a que la tecnología se imponga sobre lo humano no es algo que tome a la ligera.

“Ésto es a lo que le temo de la IA, es una realidad, se pueden programar robots asesinos con un alta precisión o efectividad, máquinas que pueden ser usadas sin exponer a ningún humano a causar daño a otros humanos de bando enemigo”, advirtió Guzmán Lemus.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dentro de cinco años, en la mayoría de los casos, para acceder a un puesto de trabajo se va a requerir de algún conocimiento sobre Inteligencia Artificial.

El informe Perspectivas de Habilidades de la OCDE 2023: Habilidades para una transición verde y digital resiliente que el organismo dio a conocer en noviembre pasado, se revela que 18 por ciento de los adultos que integran el organismo “no alcanza niveles básicos de competencia en habilidades” en la competencia para comprender y evaluar textos con razonamientos críticos, que son “habilidades vitales para navegar en entornos ricos en información”.

El documento del organismo internacional también arroja que 35 por ciento de los adultos en 2021 dijeron sentirse preocupados porque la IA los afecte, mientras que 42 por ciento piensa que los ayudará.

La OCDE clasifica en tres áreas los empleos donde se concentra un alto porcentaje de requerir conocimientos de IA, el primero es el relacionado con actividades profesionales, el segundo con tecnologías de la información y la comunicación y el tercero es del sector manufacturero, con 25, 24 y 13 por ciento, respectivamente.

Por lo pronto, las personas que eventualmente serían reemplazadas en México por la automatización se encuentran en sectores de la construcción y extracción, la agricultura, la pesca, la silvicultura, el transporte, el movimiento de materiales y de limpieza y mantenimiento, el arte, el diseño, el entretenimiento, el deporte y los medios de comunicación. según previeron expertos economistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante un seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, en octubre.

En la consideración de la representante de Universal Robots, se tiene que abordar el tema de manera integral, “como un país porque, de lo contrario, las empresas que desean adoptar la automatización se enfrentan al desafío de la capacidad de hacerlo porque no tienen a nadie en el personal que sepa cómo operar las máquinas que dominarán el futuro y potenciarán la vida de las personas, las economías y la productividad de las empresas”.

