Guía completa para la edición con música y sonido sin derechos de autor: consejos para crear videos atractivos legalmente

Subir videos a YouTube o a tus redes sociales sin una buena música que los acompañe puede resultar bastante pobre, sobre todo si consideramos los tipos de video más artísticos o más creativos. Basta ver la televisión durante unos minutos para darnos cuenta de que la mayoría de los programas y los anuncios publicitarios utilizan la música para que su audiencia se encuentre mucho más entretenida y preste más atención al contenido.

El problema está en que la mayoría de las canciones que quedarían genial en nuestros videos están protegidas por copyright, y nos costaría una fortuna conseguir los derechos para poder usarlas en un proyecto audiovisual. Lo tendrás bastante difícil para usar legalmente una canción de Radiohead, pero tienes a tu disposición muchas otras melodías libres de derechos que pueden crear un gran efecto en tus videos.

Vamos a guiarte a través de las principales bibliotecas de música sin copyright disponibles en la red, desde la biblioteca de canciones libres de derechos integradas en un editor de video tan completo como Wondershare Filmora, hasta la posibilidad de crear tus propias melodías mediante inteligencia artificial a partir de unos sencillos 'prompts'. ¡Prepárate para crear los videos más completos con la mejor música a tu alcance en internet!

Introducción a la edición de música y sonido sin copyright

El proceso de editar videos implica prestar atención a un sinfín de detalles, desde elegir el momento exacto donde comienza y termina cada escena, hasta regular el volumen de la música o los efectos de sonido en cada segundo. Algunos proyectos de edición son verdaderamente titánicos, mientras que otros pueden hacerse en apenas unas horas, pero es raro un proyecto que no necesite de una buena música o una buena calidad de sonido.

Fuentes de música sin copyright

¡Por fortuna, contamos con toda una serie de plataformas donde podemos disfrutar de la mejor música online libre de derechos! Algunas de estas bibliotecas de música online están disponibles desde su propia web, mientras que otras se encuentran integradas en editores de video como Wondershare Filmora. Para ayudarte en tu búsqueda, aquí tienes cinco de las bibliotecas de música libre de derechos más populares de toda la red:

1. Wondershare Filmora

Resulta especialmente cómodo contar con una de las mejores bibliotecas de música sin copyright integradas en el editor de videos, y por eso la biblioteca de Wondershare Filmora es la número uno de esta lista. Filmora es un editor de video realmente popular en redes sociales como YouTube, TikTok o Instagram porque es muy fácil de usar y cuenta con más de mil opciones de edición para tus proyectos.

La biblioteca de música de Filmora pone a tu disposición miles de canciones libres de derechos de todos los estilos, desde melodías suaves compuestas para piano o violín, hasta la música electrónica más estimulante y dinámica. ¿Necesitas una canción pop o una melodía Lo-Fi para tu proyecto? ¡Filmora la pone a tu disposición sin cobrarte nada! Solo tendrás que buscarla en su biblioteca y pulsar sobre la melodía para incorporarla a la línea de tiempo.

Puedes tener acceso completo a la biblioteca de música de Filmora desde solo 69,99 €. ¡Y no se trata de una suscripción anual! Este precio desbloqueará la suite de Filmora de manera permanente, así que contarás con el editor de video más avanzado de Wondershare durante muchos años… ¡con pleno acceso a todas sus canciones libres de copyright! Por eso es la alternativa más completa para aficionados y profesionales de la edición de video.

2. YouTube Audio Library

Aunque no todos los YouTubers lo saben, lo cierto es que YouTube también cuenta con su propia biblioteca de música libre de derechos a disposición de sus usuarios. Estas canciones se pueden incluso añadir a los videos que subimos a YouTube después de cargarlos en la plataforma, aunque, por supuesto, el proceso de edición ofrecido por YouTube es bastante rudimentario, así que es mejor incorporarlas antes en un editor de video como Filmora.

La buena noticia es que la música de YouTube se puede descargar de su plataforma para incorporarla a tus proyectos cuando lo consideres necesarios. Pero también hay una mala noticia, y es que la calidad de la música de la biblioteca de YouTube es bastante pobre, y, además, su variedad es muy limitada. ¿Realmente quieres usar la misma música utilizada por millones de YouTubers en todo el mundo?

3. Free Music Archive

Otra plataforma donde podemos conseguir música online es el Free Music Archive, una página web donde artistas de todo el mundo suben su propia música para contribuir a la biblioteca y para darse a conocer. El catálogo es razonablemente completo, y la música se puede descargar de manera gratuita, pero, como suele ocurrir con las cosas que son totalmente gratis, la calidad de las canciones de Free Music Archive no es la mejor.

La mejor manera de usar esta plataforma es aprovechar sus canciones para empezar a practicar con tus proyectos de edición de video, en el caso de que no cuentes con un editor como Wondershare Filmora que incluya su propia biblioteca de canciones gratis. Pero, si ya tienes práctica trabajando con una línea de tiempo, entonces no tiene demasiado sentido que uses Free Music Archive, cuando en Filmora cuentas con canciones mucho más elaboradas.

4. AudioJungle

El sistema de AudioJungle es similar al de Free Music Archive, pero en esta ocasión tendrás que pagar por las canciones que descargas. Algunas cuestan solamente un dólar, pero, como seguramente habrás imaginado, las canciones que son de alta calidad cuestan mucho más. Si solo necesitas una canción o dos para proyectos puntuales, AudioJungle puede tener lo que necesitas. Pero, si trabajas de forma habitual con proyectos de video, es demasiado caro.

5. Epidemic Sound

Epidemic Sound está considerada como una de las plataformas más especializadas para la descarga de música y sonido libre de derechos. Además de contar con una interfaz muy atractiva para los nuevos usuarios, Epidemic Sound ofrece un catálogo de varios millones de canciones que pueden emplearse para proyectos con fines comerciales. Tiene un periodo de prueba gratuita, y después deberás pagar una suscripción anual a partir de 131,88 €.

Una nueva forma de hacerlo: genera música con IA

En los últimos meses ha surgido una nueva manera de contar con música libre de derechos para nuestros videos: la inteligencia artificial. Mientras que la música sin copyright disponible en las bibliotecas que acabamos de ver es música ya existente que puede ser utilizada por muchos otros usuarios, la IA nos ofrece la posibilidad de crear música desde cero a partir de unos 'prompts' prestablecidos, y obtener así melodías únicas e irrepetibles.

Wondershare Filmora ha incorporado esta tecnología de vanguardia a su suite de software, para que puedas crear melodías únicas en diferentes estilos e incorporarlas a tus proyectos de video. Esta música generada por IA no puede emplearse con fines comerciales, pero sí que podrás usarla para videos sin ánimo de lucro, proyectos escolares, y otros proyectos audiovisuales que no sean monetizables. ¡Las posibilidades son muchísimas!

Todo lo que necesitas hacer es elegir un género musical con el que quieras trabajar, elegir el estado de ánimo que te gustaría que transmitiera la melodía, establecer otros valores como su duración, y pulsar un botón para que la IA de Filmora se encargue de todo lo demás. ¡En solo unos segundos tendrás tu canción lista para incorporarla a tu video! Y lo mejor es que, al estar trabajando con Filmora, cargar esta melodía en tu línea de tiempo solo te tomará un clic.

¡Trabaja con música libre de derechos en Wondershare Filmora!

Tus proyectos de edición de video serán mucho más completos con música de la mejor calidad, y, para conseguir esta música, necesitas tener acceso a las bibliotecas de canciones sin copyright más completas del mercado. ¿Y qué mejor manera que tenerlas integradas en tu mismo editor y reproductor de video? Con Wondershare Filmora lo tendrás todo en una misma aplicación, para que puedas encontrar la melodía perfecta en cuestión de minutos.

Además, Wondershare Filmora también incorpora una herramienta de generación de música con IA, que te servirá para crear tu propia música mediante inteligencia artificial a partir de toda una serie de parámetros como la emoción que quieres que exprese la melodía y el tiempo que necesites que dure la canción. ¡Esta herramienta es ideal para crear música que se ajuste a la perfección a la duración de tu video!

No esperes más y consigue ahora Wondershare Filmora para crear los mejores videos con música libre de derechos. ¡Puedes conseguir este editor de video de por vida por solo 69,99 €! No se trata de una suscripción anual, sino de un pago único con el que completarás la compra de esta suite de edición. ¡Y entonces tendrás pleno acceso a la biblioteca de canciones y al generador de música por inteligencia artificial siempre que lo necesites!

