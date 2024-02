OpenAI revela Sora, una herramienta para crear videos instantáneos a partir de indicaciones escritas

El creador de ChatGPT dio a conocer el jueves su próximo salto hacia la inteligencia artificial generativa con una herramienta que crea instantáneamente videos cortos en respuesta a órdenes escritas.

El nuevo generador de texto a vídeo de OpenAI, con sede en San Francisco, llamado Sora, no es el primero de su tipo. Google, Meta y la startup Runway ML se encuentran entre otras empresas que han demostrado una tecnología similar.

Pero la alta calidad de los videos mostrados por OpenAI (algunos después de que el director ejecutivo Sam Altman pidiera a los usuarios de las redes sociales que enviaran ideas para mensajes escritos) asombró a los observadores y al mismo tiempo generó temores sobre las implicaciones éticas y sociales.

“Una sesión instructiva de cocina para ñoquis caseros organizada por una abuela influyente en las redes sociales en una cocina rústica de la Toscana con iluminación cinematográfica”, fue un mensaje sugerido en X por un fotógrafo independiente de New Hampshire. Altman respondió poco tiempo después con un video realista que mostraba lo que describía el mensaje.

La herramienta aún no está disponible públicamente y OpenAI ha revelado información limitada sobre cómo se creó. La compañía, que ha sido demandada por algunos autores y The New York Times por el uso de obras escritas con derechos de autor para entrenar ChatGPT, tampoco ha revelado qué fuentes de imágenes y videos se utilizaron para entrenar a Sora. (OpenAI paga una tarifa no revelada a The Associated Press para obtener la licencia de su archivo de noticias en texto).

OpenAI dijo en una publicación de blog que está interactuando con artistas, formuladores de políticas y otros antes de lanzar la nueva herramienta al público.

"Estamos trabajando con los equipos rojos (expertos en áreas como desinformación, contenido de odio y prejuicios) que probarán el modelo de manera adversa", dijo la compañía. "También estamos creando herramientas para ayudar a detectar contenido engañoso, como un clasificador de detección que puede indicar cuándo Sora generó un video".

