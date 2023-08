Esta es la importancia de desactivar el WiFi de tu celular cada que sales de casa

Cada que salimos de casa, revisamos que llevemos lo básico: "Llaves, teléfono, cartera", sin embargo, nunca falta que algo se nos pase. Seguro el desactivar el WiFi no está entre nuestras prioridades, ¿cierto? En La Razón te diremos por qué es necesario que a partir de hoy y desde el momento en que termines de leer esta nota, lo desactivarás para dejar que tu celular tenga una vida más duradera.

¿Por qué debes desactivar el WiFi del celular cada que sales de casa?

La razón por la que debes desactivar el WiFi de tu celular cuando sales de casa, es para evitar que se desgaste la batería. Los expertos en tecnología indican que cuando mantienes esta función prendida, la pila se tu teléfono se terminará más rápido, aunque no uses el WiFi para navegar.

Explican que cuando lo tienes activo, el celular comienza a rastrear las redes disponibles para que tú puedas conectarte, haciendo que necesites conectarlo a la corriente eléctrica cuando se le acabe la batería. Si lo que quieres es que tu celular te dure mucho tiempo y lo quieres conservar lo más útil posible, es necesario que desactives esta función para que no se agote la pila.

Celular. Foto: Especial

También te ayuda a proteger tu información

El desactivar el WiFi de tu celular al salir de casa también te ayuda a cuidar tu información y no tener problemas de seguridad con tus datos personales y contraseñas. Cuando lo mantienes inactivo para evitar conectarte a redes abiertas, estás ejerciendo una práctica de seguridad bastante recomendable para que no te roben esta información y que no seamos víctimas de extorsiones.