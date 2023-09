Conoce el Sub Mini de Sonos, atractivo subwoofer que intensifica tu sonido

El Sonos Sub Mini, es un subwoofer inalámbrico que establece un nuevo estándar en su categoría por sus graves potentes y equilibrados. Basado en el premiado diseño de Sub, Sub Mini genera graves nítidos e intensos en un diseño cilíndrico y más compacto.

“El streaming ha entrado en una etapa en la que se prioriza más la calidad que la cantidad, y en la que creadores y plataformas invierten en experiencias de entretenimiento envolventes donde lo más importante es el sonido premium”, señala Maxime Bouvat-Merlin, Vicepresidente Sénior de Hardware y Operaciones de Sonos.

“Sub Mini es una gran incorporación a la familia Sonos, que viene a completar nuestra línea de productos para teatro en casa para que los usuarios puedan experimentar un sonido de calidad cinematográfica que los haga sentir protagonistas de su contenido favorito”.

Pequeño pero poderoso: Sub Mini realza los graves en películas, música, videojuegos y más

Tras haber presentado recientemente dos nuevas barras de sonido —Beam y Ray— Sonos expande aún más su línea de productos para teatro en casa con Sub Mini, el nuevo subwoofer de la marca, que te permite potenciar tus experiencias de streaming con más facilidad que nunca.

Graves que te sorprenderán:

Los woofers duales de diseño exclusivo y su procesamiento avanzado generan graves dinámicos y profundos sin zumbidos ni vibraciones, para que te sumerjas aún más en cada escena y en cada canción. Dentro del gabinete acústicamente sellado, ambos woofers están orientados hacia adentro para crear un efecto de cancelación de fuerza que neutraliza la distorsión.

Sonido equilibrado:

El avanzado procesamiento digital de señales maximiza la respuesta de graves y genera todo el espectro de frecuencias bajas de un subwoofer mucho más grande, encargándose de las frecuencias más bajas para que las bocinas vinculadas como Beam, Ray, One o One SL puedan enfocarse en las frecuencias de rango medio y alto para darte una experiencia sonora general más intensa y potente.

Se combina muy bien con...:

Aumenta la emoción en cada escena de tus películas combinando Sub Mini con Beam o Ray, o dale más graves a tu música en casa agregando Sub Mini a tu bocina Sonos One.

Perfecto por donde lo mires:

A diferencia de otros subwoofers, Sub Mini posee un diseño cilíndrico que le permite integrarse de forma natural a la estética de tu hogar sin ocupar demasiado espacio (ni llamar demasiado la atención).

Configuración sencilla:

Agrega Sub Mini a tu sistema Sonos con solo unos toques en la app Sonos. Combínalo con diferentes bocinas Sonos para crear el sistema de audio ideal para tus fiestas o para una noche de películas con amigos. También puedes ajustar el sonido de Sub Mini con Trueplay, que detecta paredes y muebles donde pueda rebotar el sonido del subwoofer y lo adapta para ofrecerte la mejor experiencia sonora para tu habitación y configuración.

DGC