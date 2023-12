WhatsApp: ¿Por qué me llegan mensajes de números de otros países y cómo evitarlo?

Dejas tu celular a un costado, dispuesto a hacer otras actividades y, de repente ¡ahí está! Escuchas un nuevo mensaje. Te emocionas, porque quizá es ese texto que estuviste esperando todo el día… Pero no, una vez más te escribió un número desconocido que, incluso, parece venir de un país distinto.

Esta situación es bastante más común de lo que pensamos. El recibir mensajes de números desconocidos es una situación del día a día para todos los usuarios de mensajería instantánea. Sin embargo, mientras que para muchos basta con ignorar y eliminar el molesto mensaje, para otros supone una situación de riesgo.

¿Qué significa recibir estos mensajes en WhatsApp? ¿Es malo? ¿Se puede evitar? Te contamos todo sobre esta incómoda situación.

¿Por qué me llegan mensajes de números de otros países y cómo evitarlo?

Recibir mensajes de números desconocidos, algunos de los cuales incluso están registrados en otros países, ocurre bastante seguido. Los motivos son diversos, aunque entre los principales destacan los siguientes:

Spam y publicidad: Las empresas a menudo compran números de teléfono para enviar mensajes publicitarios a posibles clientes. Otras veces, el número lo tienen empresas con las cuales obtuvimos un servicio previamente. Ciberdelincuentes: Con ayuda de herramientas, los ciberdelincuentes pueden obtener números con códigos de otros países para evitar ser localizados a la hora de enviar mensajes con fines maliciosos, como enlaces con virus o estafas. Transferencia de números: Si te llega un mensaje de un número desconocido, probablemente pudo ser porque alguno de tus conocidos cambió de número o de dispositivo, lo cual crea este tipo de confusiones

Como puedes ver, el recibir mensajes de números desconocidos a veces es grave, pero otras no, por lo cual siempre vale la pena que tomes las precauciones necesarias, como no compartir información personal, no dar clic a enlaces de desconocidos y, ante la duda, bloquear el número telefónico que te envió el mensaje.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

AM