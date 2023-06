WhatsApp. Este mensaje 'bomba' hace que se bloquee tu app y no puedas volver a usarla

Hay decenas de mensajes que te llegan a WhatsApp. Unos ofreciéndote trabajo con el más mínimo esfuerzo, otros con cadenas interminables de números desconocidos y otros más de personas que obtienen tu número y que hacen campañas de tarjetas de crédito, partidos políticos o compañías telefónicas intentando convencerte para que te unas a ellos.

Sin embargo, un nuevo mensaje está provocando que decenas de usuarios de esta aplicación de mensajería instantánea no puedan volverla a usar en su teléfono, así que pon atención porque si recibes este mensaje, no habrá marcha atrás.

¿Cuál es este mensaje 'bomba'?

El mensaje que te llegará en automático es: http://wa.me/settings. De acuerdo a especialistas, es un nuevo bug de denegación de servicio para grupos en Android y también en algunas versiones individuales. En todo caso, si eres usuario iOS, no temas, porque sólo afecta a usuarios de Android.

Alerta por fallo en WhatsApp.



Cuidado con el nuevo bug de denegación de servicio para grupos en Android y algunas versiones individuales.



El problema de denegación de servicio se está explotando abiertamente en los grupos de WhatsApp al escribir "https://t.co/RVP3b0b3yU". pic.twitter.com/9yL44Ym3ap — Miguel Ángel Gaspar (@MigueGaspar) May 29, 2023

Aunque no es un mensaje que ponga en alto riesgo a tu teléfono, tus contactos, fotos o archivos guardados, es necesario que no abras este mensaje porque de hacerlo, te lanzarán una serie de errores que te obligarán a cerrarla inmediatamente, pues el sistema no está configurado para combatir este error en la aplicación.

Aunque si abriste el mensaje el riesgo es que no puedas usar la aplicación en tu celular, lo mejor es que ese tipo de mensajes no los abras, sobre todo si vienen al interior de los grupos que compartes en WhatsApp. Lo más recomendable es que puedas borrarlo no sólo para ti, sino para todos los usuarios de dicho grupo, para que siga difundiéndose en esta aplicación.