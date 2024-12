Que no te haga falta la letra

A la Navidad le queda poco para hacerse presente. Las posadas comienzan el 16 de diciembre y con ellas la tradicional pedida de posada, con los peregrinos cargando al niño Dios, los anfitriones detrás de la puerta y el ponche calentándose en la estufa.

Si vas a organizar una posada o eres invitado a una, entonces te compartimos la letra completa de la letanía que se usa para pedir posada.

Recuerda que para este momento necesitas también lucecitas de bengala, velitas para alumbrar el camino y tu celular para que veas la letra que te compartimos en La Razón.

Letra completa de la letanía que se canta en las posadas de Navidad

Peregrinos

En el nombre del cielo

os pido posada,

pues no puede andar

mi esposa amada.

Anfitriones

Aquí no es mesón,

sigan adelante.

Yo no puedo abrir,

no sea algún tunante.

Peregrinos

No seas inhumano,

tennos caridad,

que el Dios de los cielos

te los premiará.

Anfitriones

Ya se pueden ir

y no molestar,

porque si me enfado

os voy a apalear.

Peregrinos

Venimos rendidos

desde Nazaret,

yo soy carpintero

de nombre José.

Anfitriones

No me importa el nombre,

déjenme dormir,

pues yo ya les digo

que no hemos de abrir.

Peregrinos

Posada te pide,

amado casero,

por solo una noche

la reina del cielo.

Anfitriones

Pues si es una reina

quien lo solicita,

¿Cómo es que de noche

anda tan solita?

Peregrinos

Mi esposa es María,

es reina del cielo,

y madre va a ser

del Divino Verbo.

Anfitriones

¿Eres tú José?

¿Tu esposa es María?

Entren peregrinos,

no los conocía.

Peregrinos

Dios pague, señores,

vuestra caridad,

y que os colme el cielo

de felicidad.

Todos

¡Dichosa la casa

que abriga este día

a la Virgen pura,

la hermosa María!

(Los anfitriones abren la puerta y dejan entrar a los peregrinos)

¡Entren santos peregrinos,

reciban este rincón,

que aunque es pobre la morada,

os la doy de corazón!

¡Cantemos con alegría

todos al considerar

que Jesús, José y María

nos vienen a visitar!

