Apple Event 2025: todos los anuncios de la marca

Apple realizó hoy el anuncio del nuevo iPhone 17 en su versión regular, Pro, Pro Max y la nueva integración de la versión Air.

Sin embargo, no fue lo único que se presentó durante el evento, pues se explicaron las mejoras tanto en hardware como en software de los AirPods Pro 3 y los Apple Watch 11 y Apple Watch Ultra 3.

Si te perdiste el anuncio, no te preocupes, te contamos todo lo que sobre el Apple Event 2025.

AirPods Pro 3

La nueva generación de AirPods Pro 3 contarán con una mejor calidad de audio, asegurando que ofrecen una experiencia auditiva espacial excepcional, pues cuentan con audio tridimensional de alta definición.

Además, cuentan con una mejor cancelación de ruido, creando una experiencia auditiva inmersiva. Están diseñados con un aislamiento acústico, adaptándose a tu entorno, eliminando dos veces más los ruidos no deseados en comparación con los AirPods Pro 2.

Sin embargo, una de las actualizaciones que más llamó la atención es el Live Translation, con la tecnología de Apple Intelligence, los nuevos audífonos contarán con traducción en vivo con la que podrás escuchar conversaciones en otro idioma traducidas al momento.

Estarán disponibles el próximo 19 de septiembre, y actualmente ya se encuentran para pre-orden por un precio de 249 dólares.

AirPods Pro 3 Foto. Apple

Apple Watch 11

La nueva serie 11 presenta diversas mejores con respecto a su versión anterior, siendo una de ellas que ahora puede detectar signos de presión arterial alta crónica y notificarle sobre posible hipertensión.

Además, la serie 11 es el Apple Watch más delgado hasta el momento, prometiendo ser cómodo de usar inclusive cuando duermes, lo que ayudaría a monitorear mejor tus signos.

En cuanto a la batería, esta promete ser de larga duración, contando con hasta 24 horas en un uso regular con una sola carga.

El nuevo modelo es resistente al agua y al polvo, aguantando una piscina o el mar de hasta seis metros de profundidad, lo que lo vuelve un gran candidato para personas que practican este tipo de deportes.

Estará disponibles el próximo 19 de septiembre, y actualmente ya se encuentran para pre-orden por un precio de 399 dólares.

Apple Watch 11 ı Foto: Apple

Apple Watch Ultra 3

Por su parte el modelo del Watch Ultra 3 contará con OLED gran angular, por lo que el brillo de la pantalla aumentará para poder tener una mejor visibilidad inclusive debajo del sol. El Ultra 3 está diseñado para durar, con una caja de titanio y una pantalla de cristal de zafiro.

Su batería promete durar hasta 42 horas de uso normal y 72 horas bajo un consumo bajo con una sola carga.

Estará disponibles el próximo 19 de septiembre, y actualmente ya se encuentran para pre-orden por un precio de 799 dólares.

Apple Watch Ultra 3 ı Foto: Apple

iPhone 17

El anunció más esperado no te dejo de sorprender pues entre las mejoras para el nuevo iPhone 17 se encuentra una pantalla más brillante, con ProMotion de hasta 120 Hz y una mejor resistencia a rayones.

Cuenta con un diseño de bordes contorneados, más delgados y con un material más resistente.

Tiene una cámara frontal Center Stage de 18 MP, además de contar con una cámara principal en la parte trasera de 48 MP con un teleobjetivo de calidad óptica 2x y una cámara ultra gran angular Fusion de 48 MP con una resolución 4 veces superior a la del iPhone 16.

iPhone 17 ı Foto: Apple

iPhone AIR

Lo nuevo de la marca fue sin duda el iPhone Air, con un diseño impresionantemente delgado, cuenta con solo 5,6mm de ancho y un peso de tan solo 165 gramos, siendo el iPhone más delgado de la historia.

Sin embargo, esta delgadez no le quita potencia pues cuenta con un chip A19 Pro, que lo hace un celular super potente.

En cuanto a cámaras, en la parte frontal cuenta con una cámara frontal Center Stage de 18MP, mientras que en su parte trasera cuenta con una fusión de 48MP.

iPhone Air ı Foto: Apple

iPhone 17 Pro

El IPhone 17 Pro y Pro Max se ha catalogado como el más potente en su historia, cuenta con una carcasa de aluminio que maximiza el rendimiento, además de una mejor capacidad de batería.

Las cámaras incluyen el teleobjetivo más largo jamás creado para el iPhone, con una distancia focal equivalente a 200 mm, prometiendo una toma de fotografías y video nunca antes vista en un dispositivo Apple.

iPhone 17 Pro Max ı Foto: Apple

