¿Dónde comprar las conchas de flor de cempasúchil virales?

En esta época en la que se celebra el Día de Muertos podemos encontrar a la venta el pan de muerto, que es tradicional de esta época y se coloca en los altares tradicionales como una ofrenda, así como las flores de cempasúchil y otros elementos que tienen mucho significado en esta tradición.

Pero algo muy diferente está causando furor en redes sociales, pues una panadería y pastelería mexicana creó una concha en forma de flor de cempasúchil, la cual llamaron conchasúchitl.

De acuerdo con el repostero de Best Cake CDMX, durante esta época se ha dedicado a crear conchas con temática de la temporada, en las que no sólo existe la concha de cempasúchitl, sino también otros panes a los que llama Meximalistas.

Conchasúchitl ı Foto: IG: @bestcake_cdmx

¿Qué son los panes Meximalistas?

Al ver las creaciones de los panes Meximalistas y las conchas de Best Cake CDMX, algunos usuarios han creído que sus imágenes son generadas con Inteligencia Artificial.

Sin embargo esta teoría se ha desmentido mediante fotografías y videos que muestran el proceso de creación de las conchas y paner virales.

Los panes Meximalistas son inspirados en deidades mexicas y del Mictlán, pero fuera de los panes de la temporada de Día de Muertos en esta panadería y repostería también se pueden adquirir otro tipo de postres.

En este lugar también realizan pasteles y panes inspirados en platillos típicos mexicanos como los tamales, tacos al pastor, chiles rellenos, platos de pozole y hasta un bolillo en mayor escala.

La viralidad que han alcanzado estas creaciones se debe a su semejanza con los platillos típicos de México, así como su creatividad al llevarlos a otro nivel.

Panes Meximalistas ı Foto: IG: @bestcake_cdmx

¿Dónde comprar las conchasúchitl?

La famosisima conchasúchitl, que está elaborada con la misma masa del tradicional pan de muerto, los panes Meximalistas y las conchas de talavera son algunos de la colección de repostería que conforman el catálogo de esta repostería.

De acuerdo con la información de Best Cake CDMX, estas virales conchas en forma de flor de cempasúchil se pueden adquirir únicamente sobre pedido.

Quienes estén interesados en comprar las conchasúchitl deben tener paciencia, ya que debido a la virilidad este producto, que es elaborado manualmente, se ha tenido mucho alcance y por tanto tienen alta demanda.

Best Cake CDMX se encuentra ubicada en la alcaldía Iztapalapa, cerca de la Facultad de Estudios Superiores plantel Zaragoza (FES Zaragoza), y para poder hacer un pedido se debe enviar mensaje vía WhatsApp al número telefónico que tienen en sus redes sociales oficiales.