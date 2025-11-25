Admin Abuse en Roba de Brainrot hoy 25 de noviembre: todo lo que debes saber

Este martes 25 de noviembre de 2025, la comunidad del popular juego de Roblox Steal a Brainrot —mejor conocido entre jugadores de habla hispana como “Roba un Brainrot”— vivió nuevamente la adrenalina del evento más cotizado de la semana: Taco Tuesday, que trae consigo la dinámica inconfundible del Admin Abuse (abuso de administrador).

Como cada semana, miles de jugadores marcan el martes en su calendario. No es un evento cualquiera: es la oportunidad perfecta para obtener “cerebritos” con rasgos raros, personajes que multiplican ganancias y aceleran el progreso económico dentro del juego.

Durante Taco Tuesday, las probabilidades se disparan y el caos también. Los administradores del servidor, conocidos por activar habilidades extremas, lanzar rarezas inesperadas o alterar el entorno del mapa, desatan dinámicas ingobernables que ponen a prueba reflejos, paciencia y a veces, hasta la amistad entre equipos.

¿A qué hora Admin Abuse?

El abuso administrativo del “Martes de Tacos” se ha vuelto una tradición y los horarios de este evento han sido estandarizados cada vez más, haciendo que los jugadores puedan acceder con tiempo al servidor.

En esta ocasión el evento tiene un punto de partida claro: 6:00 PM EST hora de la costa este de Estados Unidos, todos los martes. Esto permite a creadores de contenido, streamers y comunidades globales sincronizarse, aunque no garantiza exactitud.

En semanas anteriores, ha habido casos en los que el evento inició una hora antes, alrededor de 5:00 PM EST, lo que dejó a miles corriendo para conectarse y no perderse el momento clave donde el administrador activa sus “abusos” más memorables.

¿Qué hace a Taco Tuesday tan atractivo?

La economía. Como mínimo, un Brainrot conseguido en este evento genera tres veces más ganancias que un personaje normal, pero la verdadera fiebre está en los raros:

Los mythic

Legendary

Personajes alterados

Estos permiten farmear dinero a velocidades absurdas, conquistar rankings semanales e incluso revender rasgos dentro de comunidades de coleccionismo digital del juego.

Los creadores de contenido juegan un rol crucial. En YouTube, los jugadores frecuentan transmisiones tituladas con frases como “¡YA COMIENZA! HOY ES MARTES de TACOS ADMIN ABUSE…” que, si bien no siempre incluyen una hora, funcionan como alarma comunitaria para quienes están atentos a los drops en directo.

¿Cómo jugar en el Martes de Taco?

Cuando comienza el evento del Admin Abuse, se lanzan ‘tacos’ hacia los Brainrot, por lo que se da la característica de generar el triple de dinero.

Además, durante este evento tendrás la oportunidad de conseguir Dioses de la Locura o un Golpe Cerebral Secreto, o bien se pueden activar más mutaciones.

El día de este evento suele haber muchas sorpresas para los jugadores por lo que te recomendamos conectarte con tiempo y divertirte mucho obteniendo algunas de las mejores recompensas.

