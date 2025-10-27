Roblox, peligroso videojuego para menores de edad

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El videojuego virtual Roblox es favorito de niños y adolescentes que buscan diversión en línea; sin embargo, es una puerta abierta para pederastas, reportan autoridades españolas que investigan casos escalofriantes a los que se suman la incitación a autolesionarse, ansiedad y cambios de conducta en los usuarios.

Roblox es una plataforma digital que permite a los usuarios tanto crear mundos imaginarios como jugar las creaciones desarrolladas por otros jugadores. No se trata de un solo videojuego, sino un enjambre de mundos virtuales desarrollados por la propia comunidad de jugadores.

La fama de este portal de videojuegos es innegable y lo confirman los 3 mil millones de usuarios en todo el mundo. Lo que se traduce en que al crear un perfil en esa plataforma, el usuario se expone a contactar con millones de personas que participan.

Dentro de esta plataforma de videojuegos hay un chat donde los usuarios pueden comunicarse y es ahí donde empieza el peligro para los menores de edad, quienes pueden ser conectados a estas redes multijuegos desde un teléfono inteligente, una tablet o una computadora.

Ante este panorama, las autoridades españolas investigan varios casos de pederastas que utilizan Roblox para ponerse en contacto con niños, niñas y adolescentes para conseguir material pornográfico o tan peligroso como quedar con los menores y abusar sexualmente de ellos.

Los pederastas utilizan las monedas virtuales que se adquieren dentro del juego para atraer a los menores y canjearlas por fotografías de ellos e inclusive para concretar citas presenciales. Llevan el peligro del mundo virtual al mundo real con un solo click.

Las autoridades españolas alertan que el “modus operandi” de los pederastas en Roblox es en un primer momento mantener conversaciones con los menores, evitando a toda costa las palabras baneadas por los endebles sistemas de seguridad de la plataforma virtual y luego conseguir un número de teléfono para mantener la conversación fuera del mundo de Roblox.

Aunado a este grave problema de abuso infantil, Roblox por si solo no es un juego para niñas y niños pequeños, aunque no haya un límite de edad para poder crear un perfil y utilizar la plataforma. El Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría y la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia emitieron una alerta respecto al aumento de casos en menores de edad que utilizan estas plataformas y presentan problemas como cambios de humor bruscos, retraimiento social y comportamientos inusuales respecto a la sexualidad y la violencia.

En Roblox existen algunas restricciones para intentar controlar estos casos, pero no son suficientes, por ello la importancia de que los padres vigilen constantemente los contenidos que consumen sus hijos en Internet. En el caso de las plataformas de videojuegos, estar pendientes de sus perfiles de usuario y de los chats, los espacios donde los pederastas logran traspasar las barreras del mundo digital para poner en riesgo en el mundo real a los menores