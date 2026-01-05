¿Cuándo se parte la Rosca de Reyes y cuál es su costo?

En México durante el Día de Reyes las niñas y los niños pueden disfrutar de los juguetes que recibieron, sin embargo, además de esta tradición también se acostumbra a comer Rosca de Reyes.

Recientemente en redes sociales comenzaron a circular videos en los que se puede observar a las personas corriendo para poder obtener una Rosca de Reyes en el Costco, ya que muchos adquieren productos en esta tienda para poder revenderlos.

Incluso la una creadora de contenido se hizo viral en redes sociales tras acudir a una sucursal de Guadalajara, Jalisco, para comprar mil piezas de Rosca de Reyes para llevarlas a Manzanillo, Colima.

Rosca de Reyes Costco ı Foto: Especial

¿Cuándo se parte la Rosca de Reyes?

La Rosca de Reyes es una tradición que tiene origen en países europeos, y posteriormente migró a México durante la conquista española, y esta tradición permanece en algunos hogares.

Pese a que a partir de enero se puede conseguir este pan tradicional, el día en el que se parte la Rosca de Reyes es el 6 de enero, y el horario depende de cada una de las familias.

Este pan tiene forma ovalada y está elaborado con masa dulce que es adornada con frutos secos, y en su interior se colocan figuras de plástico que representan al Niño Dios.

De acuerdo con la tradición de algunos hogares, las personas que al partir el pedazo de la Rosca de Reyes encuentran en este una figura del niño Dios deben ponerse de acuerdo para preparar tamales para compartir el día 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria.

Rosca de Reyes ı Foto: Especial

El costo de la Rosca de Reyes varía según el tamaño, tipo, y lugar en la que se realice la compra, y aunque la tradicional es la que lleva fruta seca encima, actualmente existen muchas variedades.

En redes sociales se han dado a conocer distintos tipos de Rosca de Reyes, incluso se han compartido opciones de sushi para aquellas personas que nos sean amantes de la panadería o que quieran probar algo nuevo.

También existen opciones de Rosca de Reyes para los perritos de la casa por 64 pesos, mientras que la tradicional rosca de reyes puede tener un costo desde los 179 pesos mexiicanos, e incluso puede alcanzar costos de hasta casi mil pesos.

Rosca de Reyes ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.