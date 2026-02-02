¿Qué significa Groundhog Day o Día de la Marmota y por qué se celebra?

El Groundhog Day o Día de la Marmota es una celebración que comenzó en 1886, y luego de que este apareciera por primera vez publicado en el periódicto local de Punxstutawney, posteriormente se celebró de manera anual.

Pese a que algunas personas han asociado el Día de la Candelaria con el Día de la Marmota, esta celebración se originó con la finalidad de que las personas cristianas pudieran llevar velas a la iglesia para que estas fueran bendecidas.

Actualmente existe una marmota famosa en Punxsutawney, Pennsylvania, que es conocida como Phil, y esta realiza predicciones el Día de la Marmota con respecto a las semanas que durará el invierno.

Este 2026 Phil predijo que el invierno durará al menos otra seis semanas en Estados Unidos, y pese a que muchas personas querían tomarse fotografía con la famosa marmota, sus cuidadores prefirieron no tenerla mucho tiempo a la interperie y resguardarla del frío.

Phil la marmota ı Foto: Barry Reeger / AP

¿Por qué se celebra el Día de la Marmota?

Pese a que en un principio las personas asistían a bendecir sus velas durante el Groundhog Day, con el paso de los años esta tradición transicionó para incluir a una marmota real en esta celebración.

En Alemania se introdujo a un erizo dentro de la letra de una canción famosa en la que se señala que este vió su sombra durante el Día de la Candelaria, por lo que esto indicaba que se vería un segundo invierno; o bien, seis semanas más de invierno.

Debido a esto, actualmente se celebra el Día de la Marmota para que este pequeño especímen pueda realizar la predicción de la duración del invierno con el comportamiento que tenga al salir de su madriguera.

Cuando la marmota ve su sombra al salir de la madriguera esto indica que el invierno durará unas seis semanas más, mientras que si la marmota no ve su sombra, esto significa que la primavera comenzará pronto.

Película El Día de la Marmota ı Foto: Especial

Algunas personas atribuyen el crecimiento del Día de la Marmota a una película de 1993 titulada “Groundhog Day”, que es protagonizada por Bill Murray y relata la festividad que ocurre en Punxsutawney.

En esta película se cuenta la historia de Phil Connors, quien es un meteorólogo de televisión que queda atrapado en un bucle temporal cuando se encuentra en Punxsutawney, por lo que debe repetir el Día de la Marmota varias veces.

