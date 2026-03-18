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X se cae HOY 18 de marzo; usuarios reportan diversas fallas

X presenta un problema para cargar el sitio web y la aplicación móvil; DownDetector confirma las fallas de la app

Se cayó 'X'
Se cayó 'X' Foto: La Razón (Canva)
Por:
Mariel Caballero

La red social X (antes Twitter) registró este miércoles 18 de marzo de 2026 una interrupción que impidió cargar publicaciones o actualizar su línea de tiempo, de acuerdo con reportes de Downdetector y quejas difundidas en otras redes sociales.

Además, la aplicación para dispositivos móviles también reporta fallas para la carga de la página principal.

Información en desarrollo...

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