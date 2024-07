Carolina Herrera recomienda este corte para las mujeres de más de 40, para lucir más fina

Un ícono en la industria de la moda es sin duda la diseñadora venezolana, Carolina Herrera, cada recomendación que da, parece ser un escrito sobre cómo tiene que ser el comportamiento de las mujeres en este mundo, pues su nombre es sinónimo de elegancia y sofisticación.

Es de recordar que para ella el blanco es un básico en el guardarropa, y que durante las entrevistas que ofrece siempre dice la forma en la que una mujer debe vestir de acuerdo a su edad, para no perder su sofisticación y elegancia.

Tal es el caso de las mujeres mayores de 40 años, para quiénes siempre hay un consejo que las puede ayudar a sobresalir en el día a día y en esta ocasión hablaremos de los cortes de cabello.

Debes leer Los 3 mejores cortes de cabello para rostros redondos

El corte de cabello ideal para mujeres de 40

Con la promesa de hacerte lucir más fina y sofisticada, al mismo tiempo que perder algunos años de encima, es que llega este consejo: utilizar el corte choppy bob, se trata de una variación del tradicional bob.

Éste permite un look desenfadado, que logra afinar los rasgos del rostro y lo más importante viene en estilizar el cuello. Se puede usar a varias alturas, su característica es que tiene varias capas que le dan textura a la melena, lo que lo hace fácil a la hora de peinar.

Corte para mujeres de 40 años Foto: Especial

Corte para mujeres de 40 años Foto: Especial

Si lo pides a la altura de la mandíbula es ideal para cualquier tipo de rostro, así que no dudes en pedirlo a tu estilista de confianza. Recuerda que siempre antes de acudir con cualquier profesional del estilismo, debes verificar que las condiciones en las que te va a atender sean siempre las más higiénicas, pregunta entre las clientas del lugar, porque siempre hay desastres, no le confíes a cualquiera tu look.