Chaac vs Poseidón: Yucateca pide dejar de consumir yogurt griego para evitar la furia del dios maya

En los últimos días, se ha viralizado la teoría de cientos de yucatecos que aseguran que el huracán Beryl es resultado de la furia de Chaac, dios maya de la lluvia, por la presencia de la estatua de Poseidón en el Puerto Progreso, al asegurar que el ser mitológico habría tomado esto como una ofensa.

Es por ello que en redes sociales, los mexicanos se preguntan cómo resolver el conflicto entre Poseidón y Chaac, con la esperanza de que así el huracán Beryl no sea devastador y Yucatán esté a salvo. Parece ser que una tiktoker tiene la respuesta.

Si bien los yucatecos llamaron a tirar la estatua del dios griego de Puerto Progreso, muchos aseguran que la furia del dios maya podría no quedar saciada con eso y que más bien, hay que cuidar muy bien cada acción que realizamos, para no molestar más a los seres todopoderosos.

¿Será que la furia de Chaac actúe a través de #Beryl y se lleve de una vez por todas al pelaná poseidón ese? 👀



Que risa el audio 😅 amo demasiado a los yucatecos. pic.twitter.com/fpovH2OQOx — Norma Cuevas (@NormaCuevasV) July 2, 2024

te puede interesar ¿Por qué Poseidón desata furia de Chaac? Esto dicen

Yucateca dice que apoyará a Chaac al no comer más yogurt griego

La streamer Vicky Wolf, subió un video a TikTok que se ha viralizado rápidamente, en el que da a conocer su perspectiva sobre la situación ficticia entre Chaac y Poseidón y señala cuál es el granito de arena que puede aportar como mexicana.

Con el característico acento yucateco, la joven indicó, "para que vean lo comprometida que estoy con la causa de 'todos contra Poseidón' y arriba Chaac, estaba en mi casa y quería comer un yogurt y de repente me doy cuenta de que era yogurt griego", señaló.

La joven indica que decidió tirar el alimento y acudir a una tienda para comprar yogurt normal, pues asegura que en estos momentos, no se puede tener descuidos que puedan molestar al dios Chaac, por lo que invitó al público a evitar el alimento 'griego'.

"Chaac cualquier cosa puede interpretarlo como un insulto", aseguró y agregó, "no queremos que el huracán Beryl se vuelva categoría 6". En ese sentido, indicó que había que comer productos nacionales más no "colonizadores" para no agredir al dios maya.

Por un lado, usuarios en redes sociales tomaron el comentario de la streamer a modo de broma, por lo que escribieron mensajes como "no quiero alarmarlos pero Yucatán es con 'Y griega'", "empezó una película Griega, la quite y mejor escogí una de Chaac Norris", "ya le he pedido a mi hija que ni le hable a su mejor amiga, (casi hermana) Grecia por al menos esta semana" y "¿y si le decimos ahora yogurt maya le ponemos una etiqueta al botecito?", fueron algunos de los mensajes.

Sin embargo, hay quienes creen que en verdad hay una pelea entre Chaac y Poseidón, aunque otros se toman esta guerra de dioses como una simple broma de internet que cada vez llega más lejos.