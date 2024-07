¿Por qué Poseidón desata furia de Chaac? Esto dicen

A finales de mayo el gobierno municipal de Progreso, encabezado por Julián Zacarías Curi, en Yucatán colocó una estatua de Poseidón en el puesto del municipio como un atractivo turístico, sin embargo, tras el paso de la Tormenta Tropical Alberto comenzó a circular a través de redes sociales que la figura habría generado la ira de Chaac, el Dios maya del agua y la lluvia.

La figura del mítico Dios se ubica a unos metros del Muelle de Progreso y se trata de un trabajo de herrería esculpido por un yucateco, Chapa Balam Díaz.

El autor de la obra reveló que comenzó el proyecto el 8 de mayo y que la estatua de Poseidón está hecha de fibra de vidrio.

Chapa Balam Díaz, un soldador industrial, fue responsable de la estructura que soporta la figura en el mar. En sus publicaciones, negó haber sido contratado directamente por el alcalde y detalló que él solo hizo el pedido que le hicieron.

La figura de tres metros sorprendió tanto a turistas como a residentes, pues no había información oficial sobre su instalación.

Desde el primer momento generó opiniones dividas, ya que mientras algunos se mostraron asombrados y deseosos de verlo; otros más se dijeron inconformes, pues dicha estatua no representa la cultura maya.

Culpan a la estatua de haber enfurecido a Chaac

Tras el paso de la Tormenta Tropical por el estado de Yucatán, comenzó a circular en redes sociales la teoría sobre la “culpabilidad” de la estatua de Poseidón en Progreso.

En un video, una residente de Yucatán explicaba, con un tono humorístico, que la estatua habría enfurecido a Chaac, el dios maya del agua, causando el mal clima en la región.

Sin embargo, lo que habría comenzado como una broma en redes sociales, terminó teniendo consecuencias, ya que en Facebook se creó un evento para ir a destruir la estatua, mismo que ya tiene más de 35 mil personas interesadas.

Ante la gran cantidad de personas que pensaban darse cita y vandalizar la estatua, el usuario de redes sociales que había publicado el evento decidió eliminarlo, ya que señaló que él lo había hecho como una broma.

“Muchas gracias por su apoyo de verdad fue divertido ver que muchísimas personas se lo tomaron como un buen chiste y que logramos en unas horas llegar hasta 35 mil personas eso no lo esperaba y salir en tres noticieros locales, pero he recibido muchos comentarios de odio y personas amenazando y no quiero que se descontrole” se puede leer en la cancelación del evento.

