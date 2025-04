Rechazo a un albergue migrante

Y nos piden no perder de vista la oposición que mantienen vecinos de Azcapotzalco a la eventual construcción de un albergue para personas migrantes, por parte del Gobierno de la Ciudad. Y es que, en su lugar, exigen que mejor se edifique una casa de cultura. El asunto no ha ido por esa razón ni para adelante ni para atrás, pues se mantiene una protesta en el sitio —que antes perteneció a la desaparecida Ruta 100—. En espera de un encuentro con el secretario de Gobierno, César Cravioto, los representantes de los vecinos advierten sobre los intentos fallidos por construir casas de apoyo para personas en movilidad, los cuales, acusan, terminan desbordados. El conflicto que prevalece en la zona, nos comentan, es el reflejo de la inadecuada atención al problema de la migración en lo local. Porque han sido en la mayoría de los casos, salidas emergentes. El asunto requiere mejor atención, nos dicen, sobre todo, porque con el cierre de la frontera norte, por las políticas restrictivas de Trump, lo que hay es flujo de migrantes estacionado por el momento en las grandes ciudades. Pendientes.

El vacío que permitió los spots

Resulta que un vacío legal abrió la puerta para que un spot antiinmigrante y discriminatorio, proveniente del gobierno de Estados Unidos, fuera transmitido en territorio mexicano, en televisión abierta y en horario estelar. Y es que resulta que la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que en el 2014, tras una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se eliminó la prohibición de ese tipo de mensajes de gobiernos extranjeros. Y, ante ello, adelantó que enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para retomar dicho impedimento. Además, advirtió que se investigará cómo fue que se eliminó ese artículo y bajo qué argumentos. Por lo pronto, está en la cancha de la televisión nacional determinar si retira o no dichos promocionales, que han generado polémica en todos los círculos sociales y han levantado ámpula en la clase política mexicana.

Litigios que no paran

Nos cuentan que ahora un juez concedió una suspensión al exgobernador poblano Mario Marín, que tras su reingreso al Centro Federal de Reinserción Social del Altiplano reclamó que estaba incomunicado. La determinación fue emitida por el juez primero de Distrito en Materia Penal del Estado de México y le permitirá al llamado “góber precioso” entrevistarse con sus familiares y defensor. Según Mario Marín, desde que reingresó el pasado 2 de abril al Altiplano, se le ha negado recibir visitas y realizar llamadas telefónicas. El exmandatario poblano, quien está acusado de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, salió de prisión en 2024 luego de que una jueza ordenó su liberación con un pago de sólo 100 mil pesos. Debía portar un brazalete electrónico y no podía salir del país. Sin embargo, hace unas semanas regresó al penal debido a que se le revocó la medida cautelar de prisión domiciliaria. El caso es que los litigios en el asunto siguen y siguen.

Regulación de narcocorridos

Y el debate por la regulación de los narcocorridos, sigue y ayer, por lo pronto, quedó claro que en Michoacán el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla no dará un paso atrás en el decreto que emitió para impedir que ese tipo de música se toque en espacios públicos. Dio cuenta de que entre 65 y 70 por ciento de la población, según una encuesta, está de acuerdo con la medida restrictiva. “Cada quien, en su casa, en su vehículo podrá escuchar lo que quiera, hay libertad, pero públicamente no, porque se incita a la violencia”, aclaró el mandatario. Y no es el único, pues también el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que enviará una carta a cantantes de corridos para que en la entidad eviten interpretar música que haga apología del delito. “Vamos a enviar una carta a todos los cantantes de corridos para pedirles que deben procurar, no es evitar su música, pero evitar la apología de la violencia. Y anunció que se suma al proyecto México Canta, promovido por el Gobierno federal. Ahí el dato.

Rechazo unánime

Y hablando de los anuncios que difunde en México el gobierno de EU, advirtiendo que cazará a migrantes que entren ilegalmente a su territorio, será hoy cuando las distintas fracciones que conforman la Cámara de Diputados hagan un pronunciamiento de rechazo unánime. Así es, no hay partido al que le haya parecido buena idea la campaña contra personas en movilidad. “Nos parece inapropiado, agresivo y desproporcionado, además violenta toda la parte que hemos luchado por frenar, que es la discriminación, que se promueve en estos spots. La Mesa Directiva hará un pronunciamiento, porque no estamos de acuerdo con ese tipo de injerencia de medios y organizaciones extranjeras en el país, aunque se trata de Estados Unidos”, dijo ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Y por eso hay que dar por descontado que se aprobará y pronto la iniciativa para reincorporar el artículo que no permite la difusión de propaganda extranjera. Pendientes.

Abucheo en Neza

Tremendo abucheo el que se llevó el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, durante un concierto que dieron las cantantes Amanda Miguel y Aranza por el aniversario 62 de ese municipio. Y es que resulta que cuando la segunda presentaba su número, el edil tomó el micrófono y expresó unas palabras que usuarios de las benditas redes han calificado como de mal gusto. “Toda esta gente que está aquí, quiero que sepas que a la gente de Neza nos encanta tener eventos como éste. Toda esta gente está aquí porque viene a verte y viene a ver también a Amanda. Pero, sabes, le damos la posibilidad a la gente que no tiene la posibilidad de ir a pagar un boleto a un teatro. No, mucha gente no tiene la posibilidad”, dice el funcionario, mientras el público empieza a abuchear y silbar cada vez más fuerte. Tuvo que intervenir la cantante para agradecer la calidez del público, y medio salvar al edil que, por lo visto, no se quería quedar con las ganas de subir al escenario, aunque saliera un tanto raspado por el público que lo que quería… era, como el alcalde lo dijo, escuchar a las cantantes. En fin.