Y hablando de los anuncios que difunde en México el gobierno de EU, advirtiendo que cazará a migrantes que entren ilegalmente a su territorio, será hoy cuando las distintas fracciones que conforman la Cámara de Diputados hagan un pronunciamiento de rechazo unánime. Así es, no hay partido al que le haya parecido buena idea la campaña contra personas en movilidad. “Nos parece inapropiado, agresivo y desproporcionado, además violenta toda la parte que hemos luchado por frenar, que es la discriminación, que se promueve en estos spots. La Mesa Directiva hará un pronunciamiento, porque no estamos de acuerdo con ese tipo de injerencia de medios y organizaciones extranjeras en el país, aunque se trata de Estados Unidos”, dijo ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Y por eso hay que dar por descontado que se aprobará y pronto la iniciativa para reincorporar el artículo que no permite la difusión de propaganda extranjera. Pendientes.

